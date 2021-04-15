7 забытых вещей родом из СССР, о назначении которых молодежь вряд ли догадается

Сегодня советская эпоха кажется чем-то далеким и окончательно ушедшим в историю. Как это часто бывает с цивилизациями, канувшими в небытие, после них остается огромное количество артефактов. Правда, в случае с СССР большая часть материального наследия оказалась не в земле в археологических слоях, а в пыльных чуланах. Если показать отдельные предметы молодому поколению, то оно едва ли сможет сразу угадать для чего нужна была столь загадочная и странная штуковина.
1. Электрогриль
Вот такой электрогриль. /Фото: 999.md.
Когда речь заходит о готовке мяса на гриле, то большинство соотечественников тут же вспоминает про шаблонное застолье на заднем дворе классического американского дома в пригороде. В действительности на гриле готовили и в СССР. Многие соотечественники в 1970-1980-е годы имели в своем распоряжении вот такой электрогриль.
2. Тренажер «Грация»
Это вовсе не тарелка. /Фото: lalafo.kg.
А это вовсе не тарелка, не поднос и даже не домашние весы, а тренажер для занятия физической культурой. Данное устройство представляет собой блин, на который следует становиться или садиться, а затем совершать разнообразные телодвижения с целью сжигания лишних калорий. Упражнения на «Грации» — это одна из самых странных вещей в мире. Тем не менее, результат таких упражнений при регулярном занятии вызывает уважение.
3. Грелка для рук
Исключительно полезная вещь. /Фото: allzip.org.
В некоторых частых Советского Союза могло быть ну очень холодно. Настолько холодно, что никакие перчатки и варежки бы не спасли. Специально для людей, живущих в таких регионах (а также для наиболее изнеженных личностей умеренных широт), делались вот такие химические грелки для рук. Внутри металлического корпуса тлела специальная угольная палочка. Устройство, носимое в кармане, позволяло быстро согреть ладони и пальцы. Одной палочки хватало минимум на 7 часов.
4. Яблокорезка
Очень полезная вещь даже сегодня. /Фото: krsk.au.ru.
Это не руль от велосипеда и не крышка от фильтра пылесоса. На самом деле это достаточно тривиальная яблокорезка, позволяющая расчленить вкуснейший фрукт на более-менее равные дольки. Достаточно было положить устройство на яблоко и хорошенько нажать. Самое главное в том, что яблокорезка также позволяла вырезать сердцевину с косточками.
5. Оселок для бритв
Для заточки опасной бритвы. /Фото: nozhik.online.
Опасной бритвой некоторые мужчины пользуются и сегодня. В Советском Союзе такие станки долгое время (как и во всем остальном мире) были распространены в еще большей мере. Само собой, как и любой острый предмет, бритву следует периодически точить. Использовались для этого вот такие оселки.
6. Механический миксер
Это ручной миксер. /Фото: darudar.org.
Откровенно подозрительное и немного жутковатое устройство на самом деле является обычным миксером с ручным приводом. Использовались такие даже в послевоенное время, когда производство современной бытовой электротехники еще не находилось в СССР на сколь-нибудь приемлемом уровне.
7. Хлебница
Всего лишь хлебница. /Фото: kodudelka.ru.
Выглядит жутковато, но на самом деле эта коробка едва ли не самая полезная вещь на любой кухне, а именно – хлебница. Кстати, хранился хлеб в них намного лучше, чем в большинстве современных контейнеров. Все потому, что в советских хлебницах еще делали стенки-разраничители для хранения разных сортов мучной продукции.
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