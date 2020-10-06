Женщины, родившие рекордное количество детей

Сколько, ты думаешь, женщина может родить детей за свою жизнь? 10? 20? Поверь, гораздо больше… И речь идет не только о временах, когда контрацепция была недоступна и женщины вынуждены были рожать одного ребенка за другим. Ультрамногодетные мамы встречаются и сейчас.



Мишель Дуггар

«Октомама»

Первая жена Федора Васильева