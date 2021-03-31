Самые интересные шифры прошлого: Какой была тайнопись Древнего мира и Средневековья

Зарождение криптографии

Один из текстов Древнего Египта

Древнегреческой культуре практика шифрованных сообщений уже была хорошо знакома

Наивная криптография и первые примитивные устройства для шифрования

Так выглядела скитала - стержень с намотанной полосой пергамента, на которой писали сообщение

Диск Энея

Полибий, с чьим именем связывают еще один способ шифрования

От античного шифрования – к Средневековью

Цезарь пользовался своим шифром - довольно простым

Письмо царя Алексея Михайловича, написанное с помощью «тарабарского» шифра