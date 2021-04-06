Как создавали мозаики - искусство, которое хочется потрогать руками: От шумеров до СССР

Мозаику трудно не любить - то ли за глубокий философский смысл, связанный с возникновением чего-то нового и цельного из разрозненных ничем не выдающихся фрагментов, то ли за детские воспоминания о перебирании цветных камешков, которые есть, наверное, у каждого. Произведения, которые непременно хочется потрогать, к которым тянет прикоснуться – вот что такое искусство мозаики, и таким оно является уже более пяти тысячелетий.
Мозаика в древнем мире
Мозаика царского дворца в Месопотамии
Самая древняя мозаика датируется четвертым тысячелетием до новой эры – тогда шумеры украшали свои дворцы и храмы узорами: глинобитные стены декорировались глиняными же палочками длиной около десяти сантиметров, со своеобразными «шляпками», отличавшимися между собой по цвету. Разные оттенки получались благодаря особенностям состава глины – еще тогда древние мастера начинали экспериментировать с добавками, которые определяли бы цвет элементов мозаики.
Один из двух шумерских штандартов войны и мира, III тыс. до н.э.
Шумерская мозаика считается самой старой, а в дальнейшем искусство создания узоров и изображений путем прикрепления элементов разных цветов и оттенков связывают уже с Древней Грецией. По возрасту здесь лидирует мозаика города Гордиона, древней столицы Фригии (сейчас это территория Турции). Узор фригийской мозаики складывался из необработанной гальки – так получали разные орнаменты, включая непременный для древних греков меандр. Галечная мозаика создавалась начиная с VIII века до нашей эры.
Мозаика Гордиона
Коринфские мастера, начиная с V века до нашей эры, создавали уже не только узоры, а еще и изображения богов, героев мифов, людей и животных. В эпоху эллинизма, начиная с IV века до нашей эры, мозаика как направление искусства переживало расцвет. Говорили, что пол походной палатки Александра Македонского выстилался плитой с мозаикой, ее возили вслед за полководцем. Греки уже использовали цветное стекло и освоили технику «подколки» камешков, когда каждому камешку обеспечивалось более плотное прилегание к соседним, а детали могли быть воспроизведены с большей тщательностью.
Как многие другие направления древнегреческого и эллинистического искусства, мозаика благополучно прижилась в Древнем Риме, более того, она сделалась очень модным украшением домов и храмов, а еще терм и вилл. Само слово «мозаика» восходит к латинскому opus musivum, то есть «произведение, посвященное музам».
Кроме гальки и стекла использовали теперь и кусочки мрамора, вообще, техник и способов создания мозаики Рим придумал много. Были модны мозаичные полы, рисунок на которых мог повторять известные живописные произведения, содержать интересный геометрический или растительный орнамент или просто воплощать фантазию хозяина дома.
У порога римских вилл часто размещали мозаичную собаку
Прекрасные образцы древнеримской мозаики сохранились в городе Помпеи, в том числе и «Битва при Иссе», составленная из полутора миллионов кусочков цветных камешков.
Мозаика из Помпеи: Битва при Иссе
Византийская мозаика и ее влияние на иноземных мастеров
Но все же истинный расцвет мозаика пережила в эпоху, когда за этот вид искусства взялись византийские мастера. Тогда уже применяли главным образом смальту, кусочки непрозрачного стекла разного цвета – цвет давали оксиды разных металлов, например, железа, меди, цинка и ртути.
В Византии научились располагать кусочки-элементы так, чтобы поверхность мозаики получалась не гладкой, а фактурной. Это позволяло создавать особенную игру света и цвета, а поскольку к этому времени главным местом размещения произведений мозаичного искусства были христианские храмы, такой подход позволял создавать особенное настроение и эффект. В качестве фона использовали тонкие золотые листы – сусальное золото, поверх крепили как непрозрачную смальту, так и прозрачные, пропускающие свет элементы, отчего пространство буквально преображалось.
Мавзолей Галлы Плацидии. Мозаика «Добрый пастырь»
Мастерство византийцев распространилось и на итальянские города, с которыми у Константинополя были тесные связи, недаром поэтому главным центром старинного мозаичного искусства стала Равенна - город неподалеку от Венеции. Самая ранняя мозаика Равенны находится в мавзолее Галлы Плацидии, дочери римского императора. Внутренняя отделка мавзолея – лучшее свидетельство того, как мозаика может «менять» пространство, переносить человека в другие миры – все это достигалось продуманным и тщательным подбором элементов и созданием цельных, дополняющих друг друга изображений.
Мавзолей Галлы Плацидии. «Голуби»
Несмотря на годы, прошедшие со времени изготовления мозаики – более полутора тысяч лет, – она выглядит почти такой же, какой была сразу после создания – такова особенность этого вида искусства. В негласном соревновании с фресками мозаика одерживает сокрушительную победу: даже находящаяся под открытым небом, она не теряет краски и сохраняется в первозданном виде на протяжении веков, особенно, если тому способствует климат с умеренным перепадом температур.
Равенна. «Императрица Феодора»
Мозаика в России
Но и в более суровом климате искусство мозаики прижилось и развивалось – речь о Руси, которая с принятием христианства переняла и эту византийскую традицию. В числе самых старых – мозаики храма Святой Софии в Киеве. Правда, время шло и внутреннее убранство русских церквей стали украшать фрески – мозаику забыли вплоть до екатерининских времен.
«Полтавская баталия»
Возродить это искусство – а точнее, развить его традиции в России – взялся Михайло Ломоносов, который много экспериментировал с кусочками смальты и смог в итоге получить 112 тонов и более тысячи разных оттенков. В Ломоносове говорил при этом не только ученый, но и человек искусства, он задумал огромную мозаичную картину, прославляющую победу Петра в битве под Полтавой. Спустя несколько лет согласований проект был запущен, четыре года над созданием мозаики площадью более трехсот квадратных метров трудилась целая созданная Ломоносовым мастерская. И результат – разочарование и опала произведению – такие, что пришлось девять раз менять место его размещения: для стены Петропавловского собора, у места упокоения Петра I, по мнению императрицы, эта мозаика не годилась. Сейчас она размещается в здании Академии наук на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Создание по-настоящему значимого произведения мозаичного искусства оказалось делом не подвластным русским мастерам и не сводилось к простому подбору цветных кусочков глядя на образец. На некоторое время пришло разочарование от идеи развить этот вид искусства на русский манер.
Храм Спас на Крови. Мозаика «Преображение Господне» авторства Фроловых
В XIX веке интерес к мозаике в России с приходом модернизма возродился, в Россию приглашали итальянских мастеров, а отечественные умельцы, наоборот, ездили перенимать европейский опыт создания картин из мозаики. В 1890 году в Петербурге была основана мастерская Фроловых, отца и сына, первая частная мастерская, составившая конкуренцию мозаичному отделению Академии художеств. Фроловы создали мозаику на фасаде храма Спаса на Крови, а также внутреннее мозаичное убранство, им поступали заказы на изготовление разного рода композиций, как православной тематики, так и светской.
Мозаика советского времени, с одной стороны, была чрезвычайно востребованным видом декора фасадов и интерьеров, с другой же – стала ассоциироваться с пионерлагерями и столовыми, несколько подпортив репутацию некогда востребованного и дорогого вида искусства. В настоящее время интерес к мозаике снова в моде, и наследие СССР в чем-то даже помогает развитию концептуальных направлений: некоторые мастера удачно экспериментируют с новыми материалами, например, камнями и осколками кирпичей.
Борис Чернышев. Фреска с мозаикой
Создание мозаики может идти по пути прямого набора, когда элементы прикрепляются, вдавливаются в грунт. Есть и другой способ, обратного набора, когда узор или изображение создаются на картоне или на другой основе, которая потом крепится на поверхность.
Но механическая сторона процесса создания мозаики – далеко не главное, хотя и важное умение мастера.
Часть свода мавзолея в Равенне
Те, кто воплощает в жизнь задуманное, переводя его из области фантазий в нечто материальное, признаются, что процесс выбора элементов и постепенное заполнение ими поверхности напоминает магию, да и обычному человеку, далекому от этого искусства, трудно удержаться от искушения потрогать готовую мозаику, прикоснуться к отдельным элементам, которые, соединяясь по воле художника, образуют нечто новое и цельное.
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