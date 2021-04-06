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Как создавали мозаики - искусство, которое хочется потрогать руками: От шумеров до СССР


Как создавали мозаики - искусство, которое хочется потрогать руками: От шумеров до СССР

Мозаику трудно не любить - то ли за глубокий философский смысл, связанный с возникновением чего-то нового и цельного из разрозненных ничем не выдающихся фрагментов, то ли за детские воспоминания о перебирании цветных камешков, которые есть, наверное, у каждого. Произведения, которые непременно хочется потрогать, к которым тянет прикоснуться – вот что такое искусство мозаики, и таким оно является уже более пяти тысячелетий.

Мозаика в древнем мире


Мозаика царского дворца в Месопотамии

Мозаика царского дворца в Месопотамии

 

Самая древняя мозаика датируется четвертым тысячелетием до новой эры – тогда шумеры украшали свои дворцы и храмы узорами: глинобитные стены декорировались глиняными же палочками длиной около десяти сантиметров, со своеобразными «шляпками», отличавшимися между собой по цвету. Разные оттенки получались благодаря особенностям состава глины – еще тогда древние мастера начинали экспериментировать с добавками, которые определяли бы цвет элементов мозаики.
Один из двух шумерских штандартов войны и мира, III тыс. до н.э.

Один из двух шумерских штандартов войны и мира, III тыс. до н.э.

 

Шумерская мозаика считается самой старой, а в дальнейшем искусство создания узоров и изображений путем прикрепления элементов разных цветов и оттенков связывают уже с Древней Грецией. По возрасту здесь лидирует мозаика города Гордиона, древней столицы Фригии (сейчас это территория Турции).
Узор фригийской мозаики складывался из необработанной гальки – так получали разные орнаменты, включая непременный для древних греков меандр. Галечная мозаика создавалась начиная с VIII века до нашей эры.
Мозаика Гордиона

Мозаика Гордиона

 

Коринфские мастера, начиная с V века до нашей эры, создавали уже не только узоры, а еще и изображения богов, героев мифов, людей и животных. В эпоху эллинизма, начиная с IV века до нашей эры, мозаика как направление искусства переживало расцвет. Говорили, что пол походной палатки Александра Македонского выстилался плитой с мозаикой, ее возили вслед за полководцем. Греки уже использовали цветное стекло и освоили технику «подколки» камешков, когда каждому камешку обеспечивалось более плотное прилегание к соседним, а детали могли быть воспроизведены с большей тщательностью.

Как многие другие направления древнегреческого и эллинистического искусства, мозаика благополучно прижилась в Древнем Риме, более того, она сделалась очень модным украшением домов и храмов, а еще терм и вилл. Само слово «мозаика» восходит к латинскому opus musivum, то есть «произведение, посвященное музам».

Кроме гальки и стекла использовали теперь и кусочки мрамора, вообще, техник и способов создания мозаики Рим придумал много. Были модны мозаичные полы, рисунок на которых мог повторять известные живописные произведения, содержать интересный геометрический или растительный орнамент или просто воплощать фантазию хозяина дома.
У порога римских вилл часто размещали мозаичную собаку

У порога римских вилл часто размещали мозаичную собаку

 

Прекрасные образцы древнеримской мозаики сохранились в городе Помпеи, в том числе и «Битва при Иссе», составленная из полутора миллионов кусочков цветных камешков.
Мозаика из Помпеи: Битва при Иссе

Мозаика из Помпеи: Битва при Иссе

 

Византийская мозаика и ее влияние на иноземных мастеров


Но все же истинный расцвет мозаика пережила в эпоху, когда за этот вид искусства взялись византийские мастера. Тогда уже применяли главным образом смальту, кусочки непрозрачного стекла разного цвета – цвет давали оксиды разных металлов, например, железа, меди, цинка и ртути.
В Византии научились располагать кусочки-элементы так, чтобы поверхность мозаики получалась не гладкой, а фактурной. Это позволяло создавать особенную игру света и цвета, а поскольку к этому времени главным местом размещения произведений мозаичного искусства были христианские храмы, такой подход позволял создавать особенное настроение и эффект. В качестве фона использовали тонкие золотые листы – сусальное золото, поверх крепили как непрозрачную смальту, так и прозрачные, пропускающие свет элементы, отчего пространство буквально преображалось.
Мавзолей Галлы Плацидии. Мозаика «Добрый пастырь»

Мавзолей Галлы Плацидии. Мозаика «Добрый пастырь»

 

Мастерство византийцев распространилось и на итальянские города, с которыми у Константинополя были тесные связи, недаром поэтому главным центром старинного мозаичного искусства стала Равенна - город неподалеку от Венеции. Самая ранняя мозаика Равенны находится в мавзолее Галлы Плацидии, дочери римского императора. Внутренняя отделка мавзолея – лучшее свидетельство того, как мозаика может «менять» пространство, переносить человека в другие миры – все это достигалось продуманным и тщательным подбором элементов и созданием цельных, дополняющих друг друга изображений.
Мавзолей Галлы Плацидии. «Голуби»

Мавзолей Галлы Плацидии. «Голуби»

 

Несмотря на годы, прошедшие со времени изготовления мозаики – более полутора тысяч лет, – она выглядит почти такой же, какой была сразу после создания – такова особенность этого вида искусства. В негласном соревновании с фресками мозаика одерживает сокрушительную победу: даже находящаяся под открытым небом, она не теряет краски и сохраняется в первозданном виде на протяжении веков, особенно, если тому способствует климат с умеренным перепадом температур.
Равенна. «Императрица Феодора»

Равенна. «Императрица Феодора»

 

Мозаика в России


Но и в более суровом климате искусство мозаики прижилось и развивалось – речь о Руси, которая с принятием христианства переняла и эту византийскую традицию. В числе самых старых – мозаики храма Святой Софии в Киеве. Правда, время шло и внутреннее убранство русских церквей стали украшать фрески – мозаику забыли вплоть до екатерининских времен.
Как создавали мозаики - искусство, которое хочется потрогать руками: От шумеров до СССР

«Полтавская баталия»

 

Возродить это искусство – а точнее, развить его традиции в России – взялся Михайло Ломоносов, который много экспериментировал с кусочками смальты и смог в итоге получить 112 тонов и более тысячи разных оттенков. В Ломоносове говорил при этом не только ученый, но и человек искусства, он задумал огромную мозаичную картину, прославляющую победу Петра в битве под Полтавой. Спустя несколько лет согласований проект был запущен, четыре года над созданием мозаики площадью более трехсот квадратных метров трудилась целая созданная Ломоносовым мастерская. И результат – разочарование и опала произведению – такие, что пришлось девять раз менять место его размещения: для стены Петропавловского собора, у места упокоения Петра I, по мнению императрицы, эта мозаика не годилась. Сейчас она размещается в здании Академии наук на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Создание по-настоящему значимого произведения мозаичного искусства оказалось делом не подвластным русским мастерам и не сводилось к простому подбору цветных кусочков глядя на образец. На некоторое время пришло разочарование от идеи развить этот вид искусства на русский манер.
Храм Спас на Крови. Мозаика «Преображение Господне» авторства Фроловых

Храм Спас на Крови. Мозаика «Преображение Господне» авторства Фроловых

 

В XIX веке интерес к мозаике в России с приходом модернизма возродился, в Россию приглашали итальянских мастеров, а отечественные умельцы, наоборот, ездили перенимать европейский опыт создания картин из мозаики. В 1890 году в Петербурге была основана мастерская Фроловых, отца и сына, первая частная мастерская, составившая конкуренцию мозаичному отделению Академии художеств. Фроловы создали мозаику на фасаде храма Спаса на Крови, а также внутреннее мозаичное убранство, им поступали заказы на изготовление разного рода композиций, как православной тематики, так и светской.

Мозаика советского времени, с одной стороны, была чрезвычайно востребованным видом декора фасадов и интерьеров, с другой же – стала ассоциироваться с пионерлагерями и столовыми, несколько подпортив репутацию некогда востребованного и дорогого вида искусства. В настоящее время интерес к мозаике снова в моде, и наследие СССР в чем-то даже помогает развитию концептуальных направлений: некоторые мастера удачно экспериментируют с новыми материалами, например, камнями и осколками кирпичей.
Борис Чернышев. Фреска с мозаикой

Борис Чернышев. Фреска с мозаикой

 

Создание мозаики может идти по пути прямого набора, когда элементы прикрепляются, вдавливаются в грунт. Есть и другой способ, обратного набора, когда узор или изображение создаются на картоне или на другой основе, которая потом крепится на поверхность.
Но механическая сторона процесса создания мозаики – далеко не главное, хотя и важное умение мастера.
Часть свода мавзолея в Равенне

Часть свода мавзолея в Равенне

 

Те, кто воплощает в жизнь задуманное, переводя его из области фантазий в нечто материальное, признаются, что процесс выбора элементов и постепенное заполнение ими поверхности напоминает магию, да и обычному человеку, далекому от этого искусства, трудно удержаться от искушения потрогать готовую мозаику, прикоснуться к отдельным элементам, которые, соединяясь по воле художника, образуют нечто новое и цельное.

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Как создавали мозаики - искусство, которое хочется потрогать руками: От шумеров до СССР

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Как создавали мозаики - искусство, которое хочется потрогать руками: От шумеров до СССРПодписаться на мой Instagram
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