Как создавали мозаики - искусство, которое хочется потрогать руками: От шумеров до СССР

Мозаика в древнем мире

Мозаика царского дворца в Месопотамии

Один из двух шумерских штандартов войны и мира, III тыс. до н.э.

Мозаика Гордиона

У порога римских вилл часто размещали мозаичную собаку

Мозаика из Помпеи: Битва при Иссе

Византийская мозаика и ее влияние на иноземных мастеров

Мавзолей Галлы Плацидии. Мозаика «Добрый пастырь»

Мавзолей Галлы Плацидии. «Голуби»

Равенна. «Императрица Феодора»

Мозаика в России

«Полтавская баталия»

Храм Спас на Крови. Мозаика «Преображение Господне» авторства Фроловых

Борис Чернышев. Фреска с мозаикой

Часть свода мавзолея в Равенне