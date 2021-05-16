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Тетрис и искусственное сердце: 6 изобретений, которые появились в СССР раньше других


Тетрис и искусственное сердце: 6 изобретений, которые появились в СССР раньше других

Двадцатый век был эпохой непрерывных открытий в сфере науки и техники. Однако этот темп нередко становится проблемой для тех, кто изучает историю прогресса. Все дело в том, что немало изобретений могло появиться в двух, и то и в трех странах практически одновременно и независимо друг от друга. А значит, пальма первенства по чистой случайности оказаться не в тех руках. И все-таки, о некоторых вещах, которые совершенно точно первыми изобрели советские специалисты, нам доподлинно известно.

1. Прародитель мобильного телефона


Беспроводной телефон родом из СССР. /Фото: tyt.by

Беспроводной телефон родом из СССР. /Фото: tyt.by

Как известно, мобильные телефоны в том виде, который для нас привычен, были представлены американской компанией Motorola в 1973 году. Однако за 16 лет до этого в Советском Союзе уже появился аппарат для телефонной связи, который умещался в руке и не требовал проводов.

Речь идет о знаменитом устройстве инженера Куприяновича - «радиотелефоне», который, правда, мог связываться только с одной постоянной базой, а не с разными вышками, что и является главным достоинством сотовой связи. Поэтому мобильным телефоном его назвать сложно, однако это был один из первых шагов на пути к ним, и сделан он был именно в СССР.

2. Атомная электростанция


Обогнать Запад на два года. /Фото: russian.rt.com

Обогнать Запад на два года.
/Фото: russian.rt.com

О том, насколько напряженной была ядерная гонка между СССР и странами Запада, можно слагать легенды. И ведь обе стороны были чрезвычайно сильны и прогрессивны в стремлении обуздать атом. Но, все же, в вопросе запуска первой в мире атомной электростанции Советский Союз оказался проворнее.

Этот, без лишней скромности, прорыв мирового масштаба, был совершен в городе Обнинск в июне 1954 года, о чем гласит и надпись над входом в станцию, и соответствующая мемориальная доска. Запад же догнал СССР в этом вопросе лишь через два года, когда в Великобритании запустили свою АЭС. Америка же смогла похвалиться собственной станцией еще год спустя, в 1957.

3. Интернет


Интернет мог стать изобретением СССР. /Фото: pikabu.ru

Интернет мог стать изобретением СССР. /Фото: pikabu.ru

Конечно, о том, что Интернет был изобретен в США как военная разработка, сегодня знает каждый. И ныне это неоспоримый факт. Однако сама идея создания единой информационной сети была впервые озвучена именно советскими специалистами.

Первым из них был военный ученый, полковник Анатолий Китов, который в 1959 году направил правительству записку, где подробно объяснял достоинства централизации информационного пространства, ведь он справедливо считал, что именно за компьютерами будущее. Следом за ним к этим же выводам пришел знаменитый советский кибернетик Виктор Глушков. Однако ни партии, ни лично Хрущеву эти идеи не пришлись по душе. И напрасно: через 10 лет, в 1969 году американцы изобрели тот самый «Арпанет», который и стал прародителем современного Интернета.

4. Пассажирский сверхзвуковой самолет


Тот случай, когда один самолет старше другого всего на 2 месяца. /Фото: russian7.ru

Тот случай, когда один самолет старше другого всего на 2 месяца. /Фото: russian7.ru

Покорение звука в середине 20 века было такой же идеей фикс, как и ядерная гонка. Поэтому неудивительно, что и здесь СССР шел со странами Запада, что называется, «нога в ногу». Однако англичане - главные соперники советской авиации - все же уступили последним в вопросе создания первого сверхзвукового пассажирского самолета.

Отрыв составил всего два месяца: советский Ту-144 совершил первый полет аккурат к празднику - 31 декабря 1968 года. Британский же «Конкорд» впервые поднялся в воздух 2 марта 1969. И хотя последний продержался в воздухе значительно дольше - коммерческие полеты «Конкорда» составили 243 000 часов против 4300 у Ту-144, советский лайнер все же вписал себя в историю «первенцем».

5. Тетрис


Алексей Пажитнов с сыном и его изобретением - тетрисом. /Фото: denvistorii.ru

Алексей Пажитнов с сыном и его изобретением - тетрисом. /Фото: denvistorii.ru

Казалось бы, что о любимой игрушке детей 1990-х - тетрисе - мы должны уже знать все. Однако далеко не каждый знает, что его изобретателем были не японские специалисты, которым принадлежит минимум половина идей касаемо подобных игр, а советский программист Алексей Пажитнов.

Именно он еще в 1984 году написал легендарную геометрическую головоломку. Причем в то время он еще работал на родине - в Вычислительном центре Академии наук СССР.
Интересный факт: а вот другая культовая игра - «Волк ловит яйца» - не была уникальной советской разработкой. Ее идея как раз была заимствована у японцев.

6. Искусственное сердце


Прорыв в кардиологии принадлежит советским ученым. /Фото: tet.tv

Прорыв в кардиологии принадлежит советским ученым. /Фото: tet.tv

Технология искусственного сердца является, без преувеличения, революционной в истории кардиологии. Но мало кто знает, что авторами этого прорыва стали именно советские ученые.

Это произошло еще в далеком 1937 году. Тогда советский ученый Владимир Демихов вживил собаке пластиковый насос с электродвигателем, который работал в течении двух часов. Поразительно, но аппарат, ставший первым искусственным сердцем в истории, будущий доктор биологических наук сконструировал, будучи студентом-третьекурсником, а в возрасте 30 лет провел успешную операцию по пересадке второго сердца собаке.

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Тетрис и искусственное сердце: 6 изобретений, которые появились в СССР раньше других

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Тетрис и искусственное сердце: 6 изобретений, которые появились в СССР раньше другихПодписаться на мой Instagram
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