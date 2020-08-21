Мегапроекты СССР, которые остались незавершенными

Советский Союз на протяжении всего своего существования постоянно склонялся с реализации крупномасштабных проектов, которые должны были подтверждать статус сверхдержавы. И многие из них действительно были успешно воплощены в жизнь. Однако есть и немало таких, на чье строительство были потрачены колоссальные деньги, вот только они не были реализованы по разным причинам: одни оказались слишком сложными для воплощения в жизнь, а другие были начаты, но закончить их не смогли. Вашему вниманию несколько советских мегапроектов, которые, несмотря на вложенные усилия и финансы, остались незавершенными.
1. Архитектурные сооружения
Огромные проекты Советского Союза известны многим, а вот о тех, что были придуманы отечественными разработчиками для других стран, мало кто знает. А ведь, сложись обстоятельства иначе, в центре Токио высилась бы четырехкилометровая башня, которую проектировали именно советские архитекторы. Речь идет о Башне Никитина — Травуша 4000. Данный проект должен был стать самым высоким небоскребом в мире. Разработка началась в 1966 году и предполагала возведение башни из четырех сетчатых секций, каждая из которых была длиной в один километр. Однако история этого необычного проекта оказалась недолгой: уже в 1969 году японские заказчики потребовали вдвое уменьшить высоту здания, а после - еще почти в четыре раза. В результате непримиримых противоречий проект был отправлен на полку.
Одним из самых известных неосуществленных проектов советских архитекторов по праву считается здания Дворца Советов, которое планировалось сделать местом проведения заседаний Верховного Совета СССР и других массовых мероприятий. Огромное здание в стиле ар-деко должно было стать венцом так называемой «Сталинской реконструкции Москвы», и его даже начали строить. Для строительства нужно было освободить место, и власти решили уничтожить храм Христа Спасителя. Вскоре, в 1939 году, работы были начаты. Однако начало Великой Отечественной войны не только заморозило стройку на неопределенный срок, но и в дальнейшем поставила крест на проекте: все, что могли приспособить из уже собранных конструкций для Дворца, разобрали на нужды обороны столицы. А после войны была предпринята вторая попытка завершить проект, но и она закончилась ничем. В конце-концов, в 1960 году на месте, где должен был Дворец Советов, был отстроен открытый зимний бассейн «Москва», а после его закрытия был восстановлен взорванный большевиками храм.
Еще одним монументальным сооружением столицы, которое должно было стать символом мощи большевизма, планировали сделать здание Народного комиссариата тяжёлой промышленности СССР. Его должны были возвести в столице на Красной площади, на месте, где сейчас находится ГУМ. В конкурсе участвовали едва ли не все именитые архитекторы того времени. В 1935 году место строительства здания Наркомтяжпрома было перенесено в Зарядье. Здание в любом из вариантов, представленных участниками конкурса, должно было быть величественным и грандиозным. Однако гибель главы НКТП Григория Константиновича Орджоникидзе в 1937 году поставила крест на планах строительства - после смерти грузинского большевика влияние Наркомтяжпрома заметно снизилось, и выделять огромные деньги на такой проект попросту не стали.
2. Электростанции
Поразительно сейчас осознавать, насколько много внимания и значения советское правительство уделяло вопросу атомной энергетики. Во времена Брежневского застоя были заложены чуть ли не десятки АЭС, АТЭЦ (атомная теплоэлектроцентраль) и АСТ (атомная станция теплоснабжения). И многие из них действительно были успешно завершены и успешно работают и сегодня. А вот другим повезло намного меньше: проекты строительства таких объектов, как Крымская, Ростовкая, Татарская АЭС, Воронежская и Горьковская АСТ, а также Одесская и Харьковская АТЭЦ оказались сначала замороженными, а потом и вовсе закрытыми. В большинстве случаев причиной остановки возведения стала крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества - аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года: под давлением общественности советское правительство вынуждено было отказаться от продолжения атомной программы.
3. Секретные проекты
Представители советского правительства были приверженцами строительства бункеров для себя, к тому же, условия Холодной войны к этому только располагали. Поэтому нет ничего удивительного, что и у верхушки Казахской ССР появился такой же проект. В период перестройки бункер начали активно и масштабно перестраивать, однако развал СССР лишил огромное сооружение всякого смысла, поэтому сегодня данный объект полностью заброшен и интересен разве что сталкерам и любителям острых ощущений.
Мало кто знает, что в Советском Союзе хотели построить собственный адронный коллайдер. Общая протяженность ускорительно-накопительного комплекса - 21 километр. Объект должен был стать огромным толчком к развитию науки второй половины 20 века, однако история решила иначе. Советский коллайдер не успели достроить до развала СССР, в Европе в этот момент развернули строительство большего по размерам ставшего уже легендарным БАКа, чья длина равна 27 километрам.
«Объект 221», или «Высота 495» представляет собой заброшенный бункер огромных размеров, который должен был стать запасным пунктом управления Черноморским Флотом. Общая протяженность тоннелей бункера составляет около десяти километров. Бункер расположился в горе южного берега Крыма. Деньги, затраченные на строительство объекта 221 были колоссальными, к тому же, максимальный уровень секретности предполагал лишь увеличение общего бюджета. Однако ни к чему эти затраты не привели: бункер так и не был построен, а после развала СССР и вовсе потерял целесообразность своего существования - сегодня это просто огромная заброшенная территория.
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