Мегапроекты СССР, которые остались незавершенными

Советский Союз на протяжении всего своего существования постоянно склонялся с реализации крупномасштабных проектов, которые должны были подтверждать статус сверхдержавы. И многие из них действительно были успешно воплощены в жизнь. Однако есть и немало таких, на чье строительство были потрачены колоссальные деньги, вот только они не были реализованы по разным причинам: одни оказались слишком сложными для воплощения в жизнь, а другие были начаты, но закончить их не смогли. Вашему вниманию несколько советских мегапроектов, которые, несмотря на вложенные усилия и финансы, остались незавершенными.











1. Архитектурные сооружения

2. Электростанции

3. Секретные проекты