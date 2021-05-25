История работы над серией снимков китов

Фотограф Габи Баратью, проживающий на острове Реюньон, Франция, увлекается подводной фотосъемкой. В ходе одного из своих проектов по съемке китов, Габи Баратью сделал ряд снимков, на которых запечатлены самые знаковые встречи с китами.









1. Ежегодно, с июля по октябрь, в теплых водах Индийского океана можно повстречать множество горбатых китов, приплывающих сюда из Антарктики для спаривания.







2. В последние несколько лет фотограф Габи Баратью очень часто работал с китами и по его словам, каждая встреча была наполнена неимоверными эмоциями.





3. Эти фотографии сделаны без снаряжения для подводного плавания, при помощи задержки дыхания, что обеспечило мобильность и оперативность.





4. Фотограф восхищенно рассказывает о своей первой работе с группой китов. По его словам он с друзьями обнаружили группу из пяти китов совершенно случайно, отправившись на прогулку к океану. На тот момент у Габи еще не было опыта фотографии китообразных, да и плавал он не очень. Но это не помешало ему подплыть с друзьями к группе китов, несмотря на весь страх и оценивая риск.





5. Киты были повсюду. При этом они не только плавали, но и били хвостами и грудными плавниками по поверхности воды, отталкивались и подпрыгивали.

При этом группа пловцов находилась прямо посреди этой активной группы!6. Одним из ярких впечатлений, врезавшихся в память фотографа, стала его встреча в 2012 году с двумя молодыми игривыми китами.7. Если первое время после рождения киты держатся рядом с матерью, то, подрастая, они начинают чувствовать себя более свободными и даже подплывают к пловцам, чтобы поиграть с ними.8. В 2013 году фотографу удалось сделать действительно великолепные снимки, на которых запечатлены пара самок с детенышами.9. Встретив самку кита с детенышами, следует быть особенно осторожным, чтобы не спугнуть их. Лучше всего затаится на несколько минут, чтобы киты могли привыкнуть к присутствию посторонних.10. Молодым китам приходится часто подниматься на поверхность, так как они еще не умеют надолго задерживать дыхание.11. Чуть позже фотографу повезло снова повстречать самку с детенышем и провести с ними почти час, сделав потрясающие снимки.12. Заинтересовавшись фотографом, китенок поплыл за ним, и Габи пришлось делать снимки , плывя задом наперед, когда за ним по пятам следовали 4-тонный малыш и его 25-тонная мать.13. Не менее интересная встреча с китом состоялась 9 августа 2014 года. В результате альбом фотографа пополнился еще рядом потрясающих снимков.14. Рядом с этой самкой фотограф провел около часа. Все это время самка кита спокойно плескалась и кружилась вокруг лодки, устроив целое представление для присутствующих.15. Фотограф уверяет, что эти огромные и одновременно с этим деликатные создания заслуживают бережного отношения. Работая с ними никогда нельзя торопиться, и следует запастись терпением, прежде чем наводить на них фотокамеру.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)