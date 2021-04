Крошечный бревенчатый дом площадью всего 27 кв. метров, в котором есть все для удобства

Крошечный бревенчатый дом из Швейцарии покорил сказочной красотой и рациональной планировкой («Stunning Gate Lodge»). | Фото: youtube.com/ © Vuong Le.

Загородный деревянный дом – мечта вечно загруженных городских жителей, которые именно в такой атмосфере смогли бы отвлечься от бешеного ритма жизни. А если он расположен на лоне дикой природы, среди живописнейшего альпийского ландшафта , то масса впечатлений и полное расслабление будет обеспечено. Такую потребность подметила швейцарская компания The Little Log House и спроектировала сказочно красивый бревенчатый мини-дом, благоустройству которого позавидуют владельцы огромных вилл.Учитывая возрастающий спрос на уютные бревенчатые дома, в которых можно хоть на время забыть о суетности современного бытия, швейцарская строительная компания The Little Log House уже не один год создает компактные модели из натурального дерева. Особенно впечатляющим получился мини-коттедж «Stunning Gate Lodge», который поразил своей функциональностью и сказочной красотой. Его появление на мировом рынке строительства крошечных домов вызвало настоящий ажиотаж.Несмотря на его привлекательный внешний вид и уверения, что сруб сделан из экологически чистых материалов и полностью благоустроен , мало кто поверил в то, что в таком крошечном доме будет комфортно жить или отдыхать, потому что на малых площадях наладить быт очень сложно.Но опасения отпадают сами собой, стоит только лишь переступить порог очаровательной избушки, интерьер которой продуман до мельчайших подробностей. Порадовало то, что специалисты компании The Little Log House грамотно и рационально используя каждый миллиметр внутреннего пространства, смогли организовать вполне достойный быт на площади всего лишь 27 кв. метров.По обыкновению, авторы Novate.Ru не смогли пройти мимо такой оригинальной модели, поэтому каждый, заглянувший на эту страницу, может сполна насладиться обзором сказочного домика. Уже на подходе к мини-коттеджу, созданному в деревенском стиле, можно заметить его надежный бревенчатый фасад, резные декоративные элементы ручной работы, деревянную черепицу, созданную по старинным технологиям, довольно большую веранду и балкон, которые притягивают взор и рисуют картинки увлекательного отдыха на свежем воздухе.Даже издалека видно, что дом очень светлый, ведь наличие окон предполагает, что солнечные лучи будут играть на бревенчатых стенах, дополнительно украшая интерьер. Попадая внутрь сруба, догадки подтверждаются и это неудивительно, учитывая, что нижний ярус имеет открытую планировку, а это значит – препятствий для проникновения дневного света просто нет.На первом этаже авторы проекта расположили гостиную, кухню и столовую, которые плавно перетекают друг в друга. В уютной гостиной оказалось достаточно места для дивана и стульев, а встроенные шкафы в другом конце большой комнаты экономят пространство, не препятствуя проникновению солнечных лучей. Такое расположение громоздких предметов мебели освободили пространство из углов гостиной, в одном из них разместили небольшой телевизор.С другой стороны нижнего яруса расположена небольшая кухня, в которой оборудована рабочая поверхность с варочной панелью и круглой мойкой, спрятанной в углу добротного деревянного гарнитура ручной работы, несколько тумб, открытые навесные полки служат хранилищем для кухонной утвари и необходимых продуктов. Чтобы сэкономить место, установили небольшой холодильник под столешницей, так что можно считать – кухня имеет встроенную бытовую технику.А вот обеденная зона расположена между кухней и гостиной, ее определяет массивный обеденный стол, рассчитанный на 6 персон, и довольно большое пространство вокруг него, чтобы гости/хозяева могли спокойно поужинать, просто посидеть, общаясь или играя в настольные игры. Оригинальный плетенный светильник, свисающий прямо над обеденной зоной и резные деревянные стулья, стали завершающим штрихом в оформлении столовой.За кухонной зоной спрятана ванная комната с вполне современной душевой кабиной и полноценным унитазом, поэтому комфорт как для хозяев, так и для нагрянувших гостей будет обеспечен сполна.Благодаря высоким потолкам спальные комнаты вынесены на второй ярус, к которым ведет сосновая лестница ручной работы с оригинальными кованными элементами. Эта деталь интерьера демонстрирует особое мастерство создателей крошечного дома и обеспечивает удобный и вполне безопасный доступ на верхний этаж.На втором ярусе удалось обустроить сразу две спальных комнаты. Одна из них – довольно просторная спальня с зоной отдыха как внутри помещения, так и на открытом балконе . Именно он как магнитом притягивает желающих полноценно отдохнуть и отрешиться от бешеного ритма современной жизни.Сама же спальня под стать рустикальному (деревенскому) интерьеру всего домика – деревянная кровать, массивные комоды, небольшой скромный диван для отдыха, стены из необработанной доски, скошенный потолок с балками, при этом никаких вычурных элементов и лишнего декора. Несмотря на простоту и минимализм спальня получилась довольно уютной за счет большого массива светлого неокрашенного дерева и наличия нескольких окон, которые можно увидеть даже на потолке.Вторая спальня совсем крошечная, но не менее комфортная, так что провести ночь в уютном месте с умопомрачительным запахом древесины , источаемым всеми элементами интерьера, обязательно получится.Компания The Little Log House, девизом которой стали слова: «Мы любим свою работу и воплощаем мечты в жизнь, используя в проектировании детали, вдохновленные сказками», действительно создает уникальные дома из натурального дерева. Компания The Little Log House, девизом которой стали слова: «Мы любим свою работу и воплощаем мечты в жизнь, используя в проектировании детали, вдохновленные сказками», действительно создает уникальные дома из натурального дерева. Только в линейке «Stunning Gate Lodge» уже есть несколько моделей, которые архитекторы адаптируют под пожелания заказчиков. Компания строит каждый коттедж вручную, а затем разбирает его для отправки в США, Канаду и Европу, где его собирают на месте специалисты.