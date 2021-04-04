Крошечный бревенчатый дом площадью всего 27 кв. метров, в котором есть все для удобства

Загородный деревянный дом – мечта вечно загруженных городских жителей, которые именно в такой атмосфере смогли бы отвлечься от бешеного ритма жизни. А если он расположен на лоне дикой природы, среди живописнейшего альпийского ландшафта, то масса впечатлений и полное расслабление будет обеспечено. Такую потребность подметила швейцарская компания The Little Log House и спроектировала сказочно красивый бревенчатый мини-дом, благоустройству которого позавидуют владельцы огромных вилл.
Крошечный бревенчатый дом из Швейцарии покорил сказочной красотой и рациональной планировкой («Stunning Gate Lodge»). | Фото: youtube.com/ © Vuong Le.
Учитывая возрастающий спрос на уютные бревенчатые дома, в которых можно хоть на время забыть о суетности современного бытия, швейцарская строительная компания The Little Log House уже не один год создает компактные модели из натурального дерева. Особенно впечатляющим получился мини-коттедж «Stunning Gate Lodge», который поразил своей функциональностью и сказочной красотой. Его появление на мировом рынке строительства крошечных домов вызвало настоящий ажиотаж.
В любую пору года отдых в домике принесет удовольствие («Stunning Gate Lodge»). | Фото: youtube.com/ © Vuong Le.
Несмотря на его привлекательный внешний вид и уверения, что сруб сделан из экологически чистых материалов и полностью благоустроен, мало кто поверил в то, что в таком крошечном доме будет комфортно жить или отдыхать, потому что на малых площадях наладить быт очень сложно.
Большая терраса у входа в дом – идеальное место отдыха на свежем воздухе («Stunning Gate Lodge»). | Фото: ogorod.mirtesen.ru.
Но опасения отпадают сами собой, стоит только лишь переступить порог очаровательной избушки, интерьер которой продуман до мельчайших подробностей. Порадовало то, что специалисты компании The Little Log House грамотно и рационально используя каждый миллиметр внутреннего пространства, смогли организовать вполне достойный быт на площади всего лишь 27 кв. метров.
В летнюю пору бревенчатый домик особенно хорош («Stunning Gate Lodge»). | Фото: stiri.magazinuldecase.ro.
По обыкновению, авторы Novate.Ru не смогли пройти мимо такой оригинальной модели, поэтому каждый, заглянувший на эту страницу, может сполна насладиться обзором сказочного домика. Уже на подходе к мини-коттеджу, созданному в деревенском стиле, можно заметить его надежный бревенчатый фасад, резные декоративные элементы ручной работы, деревянную черепицу, созданную по старинным технологиям, довольно большую веранду и балкон, которые притягивают взор и рисуют картинки увлекательного отдыха на свежем воздухе.
Маленькая, но уютная гостиная в бревенчатом домике «Stunning Gate Lodge». | Фото: stiri.magazinuldecase.ro.
Даже издалека видно, что дом очень светлый, ведь наличие окон предполагает, что солнечные лучи будут играть на бревенчатых стенах, дополнительно украшая интерьер. Попадая внутрь сруба, догадки подтверждаются и это неудивительно, учитывая, что нижний ярус имеет открытую планировку, а это значит – препятствий для проникновения дневного света просто нет.
Открытая планировка крошечного коттеджа позволила создать несколько жилых зон («Stunning Gate Lodge»). | Фото: itinyhouses.com.
На первом этаже авторы проекта расположили гостиную, кухню и столовую, которые плавно перетекают друг в друга. В уютной гостиной оказалось достаточно места для дивана и стульев, а встроенные шкафы в другом конце большой комнаты экономят пространство, не препятствуя проникновению солнечных лучей. Такое расположение громоздких предметов мебели освободили пространство из углов гостиной, в одном из них разместили небольшой телевизор.
Вполне укомплектованная и современная кухня в сказочном мини-срубе «Stunning Gate Lodge». | Фото: itinyhouses.com.
С другой стороны нижнего яруса расположена небольшая кухня, в которой оборудована рабочая поверхность с варочной панелью и круглой мойкой, спрятанной в углу добротного деревянного гарнитура ручной работы, несколько тумб, открытые навесные полки служат хранилищем для кухонной утвари и необходимых продуктов. Чтобы сэкономить место, установили небольшой холодильник под столешницей, так что можно считать – кухня имеет встроенную бытовую технику.
Обеденная зона в мини-коттедже «Stunning Gate Lodge». | Фото: stiri.magazinuldecase.ro.
А вот обеденная зона расположена между кухней и гостиной, ее определяет массивный обеденный стол, рассчитанный на 6 персон, и довольно большое пространство вокруг него, чтобы гости/хозяева могли спокойно поужинать, просто посидеть, общаясь или играя в настольные игры. Оригинальный плетенный светильник, свисающий прямо над обеденной зоной и резные деревянные стулья, стали завершающим штрихом в оформлении столовой.
Ванная комната в маленьком бревенчатом доме «Stunning Gate Lodge». | Фото: tinyhousetalk.com.
За кухонной зоной спрятана ванная комната с вполне современной душевой кабиной и полноценным унитазом, поэтому комфорт как для хозяев, так и для нагрянувших гостей будет обеспечен сполна.
Деревянная лестница ручной работы ведет на второй этаж («Stunning Gate Lodge»). | Фото: stiri.magazinuldecase.ro.
Благодаря высоким потолкам спальные комнаты вынесены на второй ярус, к которым ведет сосновая лестница ручной работы с оригинальными кованными элементами. Эта деталь интерьера демонстрирует особое мастерство создателей крошечного дома и обеспечивает удобный и вполне безопасный доступ на верхний этаж.
В маленьком бревенчатом доме обустроили 2 спальных комнаты («Stunning Gate Lodge»). | Фото: stiri.magazinuldecase.ro.
Одна из спальных комнат мини-коттеджа «Stunning Gate Lodge». | Фото: youtube.com/ © Vuong Le.
На втором ярусе удалось обустроить сразу две спальных комнаты. Одна из них – довольно просторная спальня с зоной отдыха как внутри помещения, так и на открытом балконе. Именно он как магнитом притягивает желающих полноценно отдохнуть и отрешиться от бешеного ритма современной жизни.
Из большой спальни есть выход на балкон («Stunning Gate Lodge»). | Фото: youtube.com/ © Vuong Le.
Сама же спальня под стать рустикальному (деревенскому) интерьеру всего домика – деревянная кровать, массивные комоды, небольшой скромный диван для отдыха, стены из необработанной доски, скошенный потолок с балками, при этом никаких вычурных элементов и лишнего декора. Несмотря на простоту и минимализм спальня получилась довольно уютной за счет большого массива светлого неокрашенного дерева и наличия нескольких окон, которые можно увидеть даже на потолке.
Маленький диванчик в любой момент станет дополнительным спальным местом («Stunning Gate Lodge»). | Фото: youtube.com/ © Vuong Le.
Вторая спальня совсем крошечная, но не менее комфортная, так что провести ночь в уютном месте с умопомрачительным запахом древесины, источаемым всеми элементами интерьера, обязательно получится.
Планировка первого и второго яруса бревенчатого дома «Stunning Gate Lodge», созданного компанией The Little Log House. | Фото: stiri.magazinuldecase.ro.
Интересный факт: Компания The Little Log House, девизом которой стали слова: «Мы любим свою работу и воплощаем мечты в жизнь, используя в проектировании детали, вдохновленные сказками», действительно создает уникальные дома из натурального дерева. Только в линейке «Stunning Gate Lodge» уже есть несколько моделей, которые архитекторы адаптируют под пожелания заказчиков. Компания строит каждый коттедж вручную, а затем разбирает его для отправки в США, Канаду и Европу, где его собирают на месте специалисты.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии