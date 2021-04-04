Крошечный бревенчатый дом площадью всего 27 кв. метров, в котором есть все для удобства

Крошечный бревенчатый дом из Швейцарии покорил сказочной красотой и рациональной планировкой («Stunning Gate Lodge»). | Фото: youtube.com/ © Vuong Le.

com/ © Vuong Le. В любую пору года отдых в домике принесет удовольствие («Stunning Gate Lodge»). | Фото: youtube.com/ © Vuong Le.

Большая терраса у входа в дом – идеальное место отдыха на свежем воздухе («Stunning Gate Lodge»). | Фото: ogorod.mirtesen.ru.

В летнюю пору бревенчатый домик особенно хорош («Stunning Gate Lodge»). | Фото: stiri.magazinuldecase.ro.

Маленькая, но уютная гостиная в бревенчатом домике «Stunning Gate Lodge». | Фото: stiri.magazinuldecase.ro.

Открытая планировка крошечного коттеджа позволила создать несколько жилых зон («Stunning Gate Lodge»). | Фото: itinyhouses.com.

Вполне укомплектованная и современная кухня в сказочном мини-срубе «Stunning Gate Lodge». | Фото: itinyhouses.com.

Обеденная зона в мини-коттедже «Stunning Gate Lodge». | Фото: stiri.magazinuldecase.ro.

Ванная комната в маленьком бревенчатом доме «Stunning Gate Lodge». | Фото: tinyhousetalk.com.

Деревянная лестница ручной работы ведет на второй этаж («Stunning Gate Lodge»). | Фото: stiri.magazinuldecase.ro.

В маленьком бревенчатом доме обустроили 2 спальных комнаты («Stunning Gate Lodge»). | Фото: stiri.magazinuldecase.ro.

Одна из спальных комнат мини-коттеджа «Stunning Gate Lodge». | Фото: youtube.com/ © Vuong Le.

Из большой спальни есть выход на балкон («Stunning Gate Lodge»). | Фото: youtube.com/ © Vuong Le.

Маленький диванчик в любой момент станет дополнительным спальным местом («Stunning Gate Lodge»). | Фото: youtube.com/ © Vuong Le.

Планировка первого и второго яруса бревенчатого дома «Stunning Gate Lodge», созданного компанией The Little Log House. | Фото: stiri.magazinuldecase.ro .