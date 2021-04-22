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10 знаменитостей, которые решили оставить детей без наследства


10 знаменитостей, которые решили оставить детей без наследства

Очень часто мерилом успешности человека становятся средства, которые ему удалось скопить за время своей активной деятельности, обеспечив не только безбедную жизнь себе, но ещё и создав значимую финансовую подушку для детей, а то и внуков. Но в последние годы всё чаще знаменитости заявляют о намерении оставить детей без наследства. Что заставляет известных людей составлять завещания вовсе не в пользу самых родных людей?

Джеки Чан


Джеки Чан. / Фото: www.brodude.ru

Джеки Чан. / Фото: www.brodude.ru

 

Известный актёр неоднократно упоминал в своих интервью о том, что не оставит сыну наследства. По мнению Джеки Чана, его единственный сын не обладает достаточным умом, чтобы самому обеспечить себе безбедное существование. И в этом случае деньги, заработанные отцом, не смогут сделать его счастливым, он просто их очень быстро спустит на свои удовольствия. Именно поэтому всё своё состояние Джеки Чан намерен отдать на благотворительность.

Лолита Милявская


Лолита Милявская. / Фото: www.eva.ru

Лолита Милявская. / Фото: www.eva.ru

 

Не намерена составлять завещание в пользу дочери и Лолита Милявская. Только певица руководствуется совсем другими соображениями. Она считает, что дочь, унаследовав приличное состояние, может оказаться жертвой мошенников. Поэтому исполнительница планирует составить завещание в пользу близких людей, которые будут помогать дочери и заботиться о ней.
Естественно, без финансовой поддержки со стороны родственников Ева не останется.

Билл Гейтс


Билл Гейтс. / Фото: www.news.maanimo.com

Билл Гейтс. / Фото: www.news.maanimo.com

 

Не намерен оставлять свои богатства детям и основатель компании Microsoft. На его счетах хранится немало денег, но он отдаст их на благотворительность. Билл Гейтс и его супруга Мелинда уверены: дети должны осознавать важность труда и уметь самостоятельно себя обеспечивать. Впрочем, он и сейчас старается не слишком баловать детей и тратит много сил, времени и денег на благотворительность. Кроме того, Билл Гейтс вместе с Уорреном Баффетом, самым успешным инвестором мира, стал инициатором появления «Обета дарения». Это документ, согласно которому богатые люди обязуются жертвовать своё состояние на благо общества. В соответствии с ним, благотворительный фонд Билла Гейтса уже получил 78 миллиардов долларов, а остальное поступит на его счёт после смерти предпринимателя.

Рената Литвинова


Рената Литвинова. / Фото: www.buro247.ru

Рената Литвинова. / Фото: www.buro247.ru

 

Ульяна Добровская тоже не станет богатой наследницей. Рената Литвинова в настоящее время обеспечивает дочь всем необходимым, но при этом уверена: большое наследство способно лишить человека стимула к развитию и достижению собственных целей. Актриса не собирается заниматься накопительством, а намерена потратить свои деньги непосредственно на себя и дочь ещё при своей жизни.

Элтон Джон


Элтон Джон. / Фото: www.thesun.co.uk

Элтон Джон. / Фото: www.thesun.co.uk

 

Известный исполнитель, который воспитывает вместе с Дэвидом Фёрнишем двоих сыновей, не собирается включать детей в завещание. Элтон Джон считает важным воспитывать сыновей в уважении к труду. Музыкант сказал в одном из своих интервью о том, что серебряная ложечка, оставленная во рту ребёнка, способна погубить его жизнь, поэтому своё состояние он тоже отдаст на благотворительность.

Владимир Потанин


Владимир Потанин. / Фото: www.sgnorilsk.ru

Владимир Потанин. / Фото: www.sgnorilsk.ru

 

Владелец и президент управляющей компании «Интеррос» стал одним из первых отечественных предпринимателей, заявивших о своём желании присоединиться к «Обету дарения». Владимир Потанин уверен, что лёгкие деньги, полученные, по сути, просто так, лишают человека мотивации и в результате приносят не пользу, а вред. Бизнесмен желает видеть своих наследников сильными и успешными, а потому они должны сами построить свой бизнес, а не сидеть в тени славы и богатства своего отца. Тем более, что деньги, потраченные на нужды общества, по мнению Потанина, дадут куда более богатые плоды, чем если они будут отданы его детям, и так не знающим нужды.

Марк Цукерберг


Марк Цукерберг. / Фото: www.nabylcharania.com

Марк Цукерберг. / Фото: www.nabylcharania.com

 

Американский программист и его супруга Присцилла Чан тоже подписали «Обет дарения». Они и сегодня ежемесячно выделяют огромные суммы на финансирование самых разных проектов в области медицины, образования и социальных проблем, для чего создали собственный благотворительный фонд. Супруги планируют всего 1 % из своего состояния оставить наследникам, а остальные 99 % передать фонду ещё при жизни.

Михаил Фридман


Михаил Фридман. / Фото: www.finmigration.com

Михаил Фридман. / Фото: www.finmigration.com

 

Российский миллиардер, являющийся одним из владельцев консорциума «Альфа-групп», уверен: наследство – это худшее, что он может дать своим детям, ибо оно попросту сломает наследникам жизнь и позволит ничего не делать, наслаждаясь плодами чужого труда. Михаил Фридман, как и другие известные предприниматели твёрдо решил отдать всё своё состояние на благотворительность.

Гордон Рамзи


Гордон Рамзи. / Фото: www.starhit.ru

Гордон Рамзи. / Фото: www.starhit.ru

 

Британский предприниматель и шеф-повар не хочет, чтобы его дети считали деньги смыслом жизни. Гордон Рамзи и сегодня воспитывает своих пятерых детей так, чтобы они не чувствовали себя владельцами всех богатств мира. К примеру, во время семейных путешествий Гордон Рамзи и его супруга Кайетана Элизабет Хатчесон всегда летят в самолёте первым классом, а вот дети отправляются в эконом-класс. При этом известный шеф-повар уверен: дети должны научиться всего добиваться в жизни самостоятельно.

Дэниел Крейг


Дэниел Крейг. / Фото: www.googleapis.com

Дэниел Крейг. / Фото: www.googleapis.com

 

Английский актёр, снявшийся в пяти фильмах «Бондианы», считает наследство очень неприятным, поэтому обе его дочери не получат ни цента из его благосостояния. Дэниел Крейг намерен потратить все деньги или даже просто их раздать ещё до того момента, как покинет этот мир.

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10 знаменитостей, которые решили оставить детей без наследства

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