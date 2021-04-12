8 знаменитых мужей, которые ушли от жен к другим мужчинам: Элтон Джон, Тони Ричардсон и др

Казалось бы, женитьбами, изменами и разводами в звездных семьях уже никого не удивишь. Что ж поделать, они же знаменитости. Но одно дело, когда супруг уходит от жены к другой девушке, другое, когда разлучником оказывается… мужчина. Да-да, и такое бывает. Сложно представить, что испытали эти селебрити, потерявшие семью из-за любви вторых половинок к представителям одного с ними пола.
Кэрри Фишер и Брайан Лурд
Кэрри Фишер и Брайан Лурд
Роль принцессы Леи в «Звездных войнах» мгновенно сделала Кэрри Фишер знаменитостью: толпы поклонников буквально следовали за ней по пятам, задаривали подарками и умоляли ответить взаимностью. Однако свое сердце звезда отдала специалисту по кастингу актеров Брайану Лурду.
Молодые люди начали встречаться, а вскоре на свет появилась их дочь Билли. Однако официально оформлять отношения пара так и не стала, предпочитая просто жить вместе. Но счастье рухнуло в один миг: однажды Брайан признался супруге в своей нетрадиционной ориентации.
Актрису эта новость повергла в шок. Позже она признавалась, что чувствовала себя униженной и преданной, а потом начала искать проблему в себе. К тому же ее бывший возлюбленный подливал масла в огонь, утверждая, что именно супруга подтолкнула его на «радужную» дорожку.
Тем не менее, ради общего ребенка Фишер попыталась сохранить дружеские отношения с Лурдом. Последний же после того, как в США узаконили однополые браки, женился на давнем партнере Брюси Боззи. Кстати, его дочь Билли на свадьбе была подружкой «невесты».
Кэрри же так и не нашла свою вторую половинку и до конца жизни боролась с наркотической зависимостью. Вероятно, она и стала причиной смерти актрисы в 2016 году в возрасте 60 лет.
Лайза Миннелли и Питер Аллен
Лайза Миннелли и Питер Аллен
Лайза родилась в творческой семье. Ее мать – певица Джуди Гарленд, отец – режиссер Винсент Миннелли. Поэтому судьба их дочери с детства уже была предопределена: малышка, которая много времени проводила на съемочной площадке, став взрослой, начала выступать в музыкальном шоу родительницы.
Там же Лайза встретила Питера Аллена – молодого певца из Австралии. К этому времени Миннелли уже порядком подустала от многочисленных коротких романов и мечтала встретить того единственного. Начинающий музыкант же был хорош собой, говорил девушке комплименты и восхищался ее вокальными данными.
В общем, между молодыми людьми пробежала искра, и вскоре Питер сделал Лайзе предложение. И она согласилась. Однако к помолвке Миннелли и Аллена окружающие отнеслись скептически: все знали, что девушка любвеобильна, а парень же не скрывал, что предпочитает мужчин. Но, как оказалось, о последнем факте знали все, кроме самой невесты. И в 1967 году пара поженилась.
Но счастье продлилось недолго. Как утверждала Лайза, однажды она пришла домой и увидела… В общем, после этого она никогда не приходит без предупреждения. Брак звезд продержался семь лет, хотя их окружение позже говорило о том, что он изначально был похож на взаимовыгодное сотрудничество.
Впрочем, бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения. Лайза после этого побывала замужем еще трижды. Питер долгое время жил с моделью Грегори Коннеллом. Однако 1984 году его партнер скончался, а спустя 8 лет не стало и Аллена.
Кстати, отец Миннелли тоже был приверженцем нетрадиционной любви.
Элтон Джон и Рената Блауел
Элтон Джон и Рената Блауел
Сэр Элтон Джон еще в конце 60-х годов говорил о своей бисексуальности, однако признаться в том, что ему нравятся только мужчины, не решался. И даже больше, он рассказывал, что его первой любовью стала секретарша по имени Линда. А предложение руки и сердца он сделал звукоинженеру Ренате Блауел.
Однако брак молодых людей продлился всего 4 года, и причиной развода стало то, что Джон все же смог признаться и себе, и окружающим в том, что его привлекают лишь мужчины. Однако Элтон не раз подчеркивал, что считает Ренату красивой женщиной и что он очень благодарен ей. Певец уверен, что бывшая супруга могла отнять у него все, но она предпочла остаться ему другом.
Впрочем, несмотря на то что Элтон сделал каминг-аут, он очень переживал из-за того, что не такой, как все. Все это вылилось в затяжную депрессию, осложнившуюся наркотической и алкогольной зависимостями. Вытащить музыканта из этого состояния смог лишь Дэвид Ферниш. В 2015 году мужчины официально оформили отношения.
Джанет Гейнор и Эдриан
Джанет Гейнор и Эдриан
Первая обладательница премии «Оскар» в 30-х годах считалась одной из самых востребованных актрис в Голливуде. Неудивительно, что красавица пользовалась большим успехом у мужчин, и побывать замужем она успела трижды. Правда второй брак звезды получился очень странным.
Дело в том, что Джанет вышла замуж за дизайнера костюмов Эдриана, который не скрывал своих нетрадиционных взглядов на любовь. При этом и сама Гейнор открыто заявляла, что любит женщин. Но это не помешало паре прожить вместе больше 20 лет, вплоть до смерти мужчины. При этом у звездной четы даже родился сын. А брак мужчины и женщины в обществе называли «лавандовым».
Фрэн Дрешер и Питер Марк Джейкобсон
Фрэн Дрешер и Питер Марк Джейкобсон
Популярность актрисе Фрэн Дрешер пришла благодаря сериалу «Няня» (именно ему обязана своим появлением отечественная «Моя прекрасная няня», ставшая адаптацией успешного проекта). Интересно, что автором проекта выступила сама девушка. Идеей она поделилась с Питером Марком Джейкобсоном, с которым она вместе училась, а позже вышла за него замуж.
Супруги вместе написали сценарий, а вскоре на экраны вышел сам сериал, который снимался с 1993 по 1999 годы. Однако с завершением проекта закончилась и история любви Дрешер и Джейкобсона. Оказалось, что все годы семейной жизни Питер Марк скрывал свою нездоровую тягу к мужчинам.
Сразу после развода мужчина совершил каминг-аут. Однако Фрэн уверяла, что между ними была настоящая любовь, иначе не смогла бы она с мужем прожить под одной крышей больше 20 лет.
Филлис Гейтс и Рок Хадсон
Рок Хадсон и Филлис Гейтс
Известный актер признавался, что еще во время службы в армии его тянуло к мужчинам. Однако нетрадиционную ориентацию Рок скрывал, ведь для него важнее было поддерживать образ настоящего мачо. Чтобы отвести подозрения, студия, в которой работал Хадсон, постоянно «обеспечивала» его подружками, поэтому пресса и поклонники даже не догадывались, что их любимчик никакого интереса к женщинам не испытывал. Более того, в 1955 году он даже женился на секретарше Филлис Гейтс.
Однако этот брак изначально был странным. Ходили слухи, что супруга актера тоже была лесбиянкой. Но видимость идеальной семьи паре со временем было все сложнее создавать. Рок изменял жене с мужчинами и даже не приехал со съемок, когда она заболела гепатитом.
После развода Хадсон начал встречаться с актрисой Мэрилин Максвелл и даже заявлял, что вновь готов жениться и мечтает о детях. Но роман в скором времени сошел на нет.
Однако актер признался, что является приверженцем нетрадиционной любви, лишь в 1985 году. В это же время он объявил, что болен СПИДом. Вскоре Хадсона не стало, а рядом с ним в последние дни жизни находился его давний партнер, с которым он прожил 17 лет, Том Кларк.
Кэролин Мус и Джейсон Коллинз
Кэролин Мус и Джейсон Коллинз
Известный американский баскетболист встречался с коллегой Кэролин Мус 8 лет. Свадьба спортсменов была назначена на 2009 год, но внезапно жених объявил, что передумал жениться.
Окружающие, в том числе и невеста, не могли понять, почему Джейсон принял такое странное решение. Однако правду открыл сам Коллинз спустя четыре года. Во время интервью одному из глянцевых изданий он совершил каминг-аут. Он стал первым спортсменом из ведущих американских лиг, который открыто заявил о своей нетрадиционной ориентации.
Что удивительно, но в тот же день баскетболисту позвонил тогдашний президент США Барак Обама и признался, что восхищен смелостью мужчины. Того же мнения придерживался еще один бывший глава Белого дома Билл Клинтон. Родной брат же Джейсона заявил, что гордится родным человеком.
Однако для Кэролин эта новость стала настоящим открытием. Она призналась, что даже не подозревала, что экс-возлюбленного влечет к мужчинам.
Ванесса Редгрейв и Тони Ричардсон
Ванесса Редгрейв и Тони Ричардсон
Известная актриса и талантливый кинорежиссер прожили в браке 5 лет и воспитали дочерей Наташу и Джоэли, которые тоже связали свою жизнь с кинематографом. Однако долгое время истинная причина того, почему знаменитости решили развестись, была неизвестна: считалось, что Тони предпочел другую женщину.
Правда открылась лишь в 1991 году, когда Ричардсон публично признался, что является сторонником «радужной» любви. Возможно, он так и не решился бы совершить каминг-аут, если бы не заразился СПИДом. В том же году режиссера не стало.
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