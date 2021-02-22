Популярные статьи

Свежие комментарии

5 элементов авто, которые водители забывают смазать до наступления холодов


Многие автовладельцы забывают смазывать уязвимые элементы машины

Многие автовладельцы забывают смазывать уязвимые элементы машины

Смена шин, наполнение омывателей средством для минусовых температур, установка зимних дворников, проверка аккумулятора - лишь малый список дел, который осенью производят автолюбители. Однако многие забывают, что машина нуждается не только во внутренней заботе, но и во внешней. А ведь все детали имеют свойство изнашиваться. Читайте, какие «дырочки» нужно смазать, чтобы подготовить авто к зимовке.

1. Боковые стекла


Вместе со стеклоподъемниками смажьте и направляющие / Фото: a.d-cd.net

Вместе со стеклоподъемниками смажьте и направляющие / Фото: a.d-cd.net

 

На первый взгляд кажется, что стеклам ничего не угрожает. Однако частички дождя и снега скапливаются в основании проема, образуя слякоть. С наступлением заморозков жидкость превращается в наледь, которая препятствует подниманию/опусканию стекла или намертво блокирует подъемный механизм. Нагрузка на мотор стеклоподъемника увеличивается, а работоспособность ухудшается. Бонусом становится характерный скрежет, который сопровождает каждое движение стекла. Если подобная перспектива не воодушевляет, обязательно обработайте стекла силиконовой смазкой из пульверизатора или сухим тефлоном. Для профилактики смажьте и направляющие, чтобы обеспечить легкость скольжения.
Так вы облегчите труд мотора подъемника. В конце не забудьте удалить остатки смазки.

2. Уплотнители


Резиновые уплотнители чувствительны к температурным перепадам и реагентам / Фото: pbs.twimg.com

Резиновые уплотнители чувствительны к температурным перепадам и реагентам / Фото: pbs.twimg.com

 

Летом резиновые уплотнители на дверях и багажнике подвергаются неблагоприятному воздействию жары и ультрафиолета. В результате они усыхают, трескаются и перестают защищать автомобиль. Зимой не лучше: повышенная влажность, химические реагенты на дорогах, температурные скачки. Чтобы резина всегда была «в форме», нанесите на нее слой силиконовой смазки. Так вы предотвратите появление наледи, убережете элементы от зимних химикатов и сохраните их эластичность.

3. Дверные замки


WD-40 - универсальная смазка на все случаи жизни / Фото: pbs.twimg.com

WD-40 - универсальная смазка на все случаи жизни / Фото: pbs.twimg.com

 

Если ваша машина не оснащена замками, можете пропустить этот пункт, а иначе бегите смазывать элементы. Влажность и реагенты негативно сказываются на состоянии замков. Перед наступлением холодов залейте в скважины тефлон, WD-40 или любое другое средство, предназначенное для этой цели. Вещество защитит металлические элементы от проникновения влаги и грязи. Даже если вы открываете машину с брелока, процедуру все равно нужно произвести. В случае поломки дистанционного управления придется воспользоваться скважиной. А вот провернуть замок в закисшей «дырочке» - задача не из простых.

4. Крышка капота


Если не хотите, чтобы капот открылся на ходу, регулярно смазывайте замок / Фото: a.d-cd.net

Если не хотите, чтобы капот открылся на ходу, регулярно смазывайте замок / Фото: a.d-cd.net

 

Также не стоит забывать о замке на крышке капота. Он находится под еще большим прицелом соседних машин, то и дело получая дозу реагентов или влаги. Рекомендуем обработать скважину литиевой смазкой. Так вы будете уверены, что капот не откроется сам по себе в один прекрасный момент, и замок не повредится.

5. Петли на дверях и лючке бензобака


Смазывайте петли веществом с антикоррозийным эффектом / Фото: carnovato.ru

Смазывайте петли веществом с антикоррозийным эффектом / Фото: carnovato.ru

 

Из-за негативного воздействия агрессивной среды элементы начинают скрипеть. Обработайте дверные петли веществом с антикоррозийным эффектом. Элементы на лючке бензобака еще чувствительнее к солям и реагентам, поэтому профилактики им недостаточно. Необходимо постоянно подпитывать петли WD-40 или другой водонепроницаемой смазкой.
Петли на лючке бензобака надо смазывать постоянно / Фото: a.d-cd.net

Петли на лючке бензобака надо смазывать постоянно / Фото: a.d-cd.net

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





5 элементов авто, которые водители забывают смазать до наступления холодов

И не забудьте:
5 элементов авто, которые водители забывают смазать до наступления холодовПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх