5 элементов авто, которые водители забывают смазать до наступления холодов

Многие автовладельцы забывают смазывать уязвимые элементы машины
Смена шин, наполнение омывателей средством для минусовых температур, установка зимних дворников, проверка аккумулятора - лишь малый список дел, который осенью производят автолюбители. Однако многие забывают, что машина нуждается не только во внутренней заботе, но и во внешней. А ведь все детали имеют свойство изнашиваться. Читайте, какие «дырочки» нужно смазать, чтобы подготовить авто к зимовке.
1. Боковые стекла
Вместе со стеклоподъемниками смажьте и направляющие / Фото: a.d-cd.net
На первый взгляд кажется, что стеклам ничего не угрожает. Однако частички дождя и снега скапливаются в основании проема, образуя слякоть. С наступлением заморозков жидкость превращается в наледь, которая препятствует подниманию/опусканию стекла или намертво блокирует подъемный механизм. Нагрузка на мотор стеклоподъемника увеличивается, а работоспособность ухудшается. Бонусом становится характерный скрежет, который сопровождает каждое движение стекла. Если подобная перспектива не воодушевляет, обязательно обработайте стекла силиконовой смазкой из пульверизатора или сухим тефлоном. Для профилактики смажьте и направляющие, чтобы обеспечить легкость скольжения. Так вы облегчите труд мотора подъемника. В конце не забудьте удалить остатки смазки.
2. Уплотнители
Резиновые уплотнители чувствительны к температурным перепадам и реагентам / Фото: pbs.twimg.com
Летом резиновые уплотнители на дверях и багажнике подвергаются неблагоприятному воздействию жары и ультрафиолета. В результате они усыхают, трескаются и перестают защищать автомобиль. Зимой не лучше: повышенная влажность, химические реагенты на дорогах, температурные скачки. Чтобы резина всегда была «в форме», нанесите на нее слой силиконовой смазки. Так вы предотвратите появление наледи, убережете элементы от зимних химикатов и сохраните их эластичность.
3. Дверные замки
WD-40 - универсальная смазка на все случаи жизни / Фото: pbs.twimg.com
Если ваша машина не оснащена замками, можете пропустить этот пункт, а иначе бегите смазывать элементы. Влажность и реагенты негативно сказываются на состоянии замков. Перед наступлением холодов залейте в скважины тефлон, WD-40 или любое другое средство, предназначенное для этой цели. Вещество защитит металлические элементы от проникновения влаги и грязи. Даже если вы открываете машину с брелока, процедуру все равно нужно произвести. В случае поломки дистанционного управления придется воспользоваться скважиной. А вот провернуть замок в закисшей «дырочке» - задача не из простых.
4. Крышка капота
Если не хотите, чтобы капот открылся на ходу, регулярно смазывайте замок / Фото: a.d-cd.net
Также не стоит забывать о замке на крышке капота. Он находится под еще большим прицелом соседних машин, то и дело получая дозу реагентов или влаги. Рекомендуем обработать скважину литиевой смазкой. Так вы будете уверены, что капот не откроется сам по себе в один прекрасный момент, и замок не повредится.
5. Петли на дверях и лючке бензобака
Смазывайте петли веществом с антикоррозийным эффектом / Фото: carnovato.ru
Из-за негативного воздействия агрессивной среды элементы начинают скрипеть. Обработайте дверные петли веществом с антикоррозийным эффектом. Элементы на лючке бензобака еще чувствительнее к солям и реагентам, поэтому профилактики им недостаточно. Необходимо постоянно подпитывать петли WD-40 или другой водонепроницаемой смазкой.
Петли на лючке бензобака надо смазывать постоянно / Фото: a.d-cd.net
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