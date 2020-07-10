Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

Уже скоро мясо можно будет выращивать, как фрукты или овощи. Хотите грудку или бёдрышко? Вкус не отличить от настоящего!



Большинство участников американской революции были простыми фермерами и не имели понятия, как использовать штык. Они резали штыком мясо, пока прусский генерал не объяснил им, что к чему.







Курицу во фритюре придумали в Шотландии, когда пытались найти самый эффективный способ использовать калории, содержащиеся в свином сале.







Название японского блюда «оякодон» переводится как «дети и родители в одной миске». В состав блюда входят рис, яйца и куриное мясо.







Козлятина составляет 70 % потребляемого в мире красного мяса.







Блюдо под названием «курица генерала Тсо» (кусочки куриного филе, жаренные во фритюре в арахисовом масле и затем повторно обжаренные в заправке из имбиря, перца чили, коричневого сахара, цитрусовой цедры и соевого соуса) изобретено в Америке. Его завезли в Китай относительно недавно.







Почему-то в Японии очень популярна традиция есть на Рождество блюда из KFC. Люди делают заказы за несколько месяцев до праздника.







Перед олимпийскими играми в Пекине ямайский легкоатлет Усэйн Болт целую неделю ел по 100 куриных наггетсов в день. Он выиграл три золотых медали!







На Аляске можно зарегистрироваться в особом списке и получать оповещения, когда на дороге собьют какое-нибудь съедобное животное.

80% всех используемых в США антибиотиков идут на производство мяса.Исследователи работают над созданием мяса из стволовых клеток. Это мясо будет химически неотличимо от любого другого и избавит от необходимости убивать животных.Рёбрышки появились в меню Макдоналдс из-за проблем с поставками курицы.В Японии было запрещено красное мясо, пока там не появились путешественники с Запада. Император решил, что именно красное мясо было причиной высокого роста «западных людей», и отменил запрет.Термины «белое мясо» и «красное мясо» появились в викторианскую эпоху, когда считалось неприличным говорить «грудь» или «бедро».В Южной Калифорнии, если вы собьёте оленя и продадите его мясо с благотворительными целями, то получите налоговые льготы.Консервированная ветчина «Спам» считается в Южной Корее деликатесом.Основатель сети KFC полковник Сандерс был однажды так расстроен тем, во что превратилось его детище, что заявил: «Это худшая курица, которую я когда-либо видел!»В 1876 году в нескольких городах штата Кентукки пошёл дождь из кусочков мяса. Инцидент получил название «Мясной душ Кентукки»Настоящая говядина кобе выращивается только в определённых регионах Японии и экспортируется только в Китай. Купленная в любой другой стране говядина кобе будет или поддельной, или нелегальной.В 2013 году впервые в истории население планеты съело больше рыбы, чем говядины.«Принести домой бекон» — название тактики, используемой при освобождении заложников. Бекон готовится как можно ближе к расположению террористов, чтобы они почувствовали голод и стали более сговорчивыми.Первым мясом, съеденным на Луне , был сублимированный бекон.Салями под названием пепперони — чисто американское изобретение. В Италии слово «пепперони» означает «перец».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)