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Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

Уже скоро мясо можно будет выращивать, как фрукты или овощи. Хотите грудку или бёдрышко? Вкус не отличить от настоящего!

Большинство участников американской революции были простыми фермерами и не имели понятия, как использовать штык. Они резали штыком мясо, пока прусский генерал не объяснил им, что к чему.

Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

Курицу во фритюре придумали в Шотландии, когда пытались найти самый эффективный способ использовать калории, содержащиеся в свином сале.

Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

Название японского блюда «оякодон» переводится как «дети и родители в одной миске». В состав блюда входят рис, яйца и куриное мясо.

Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

Козлятина составляет 70 % потребляемого в мире красного мяса.

Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

Блюдо под названием «курица генерала Тсо» (кусочки куриного филе, жаренные во фритюре в арахисовом масле и затем повторно обжаренные в заправке из имбиря, перца чили, коричневого сахара, цитрусовой цедры и соевого соуса) изобретено в Америке. Его завезли в Китай относительно недавно.

Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

Почему-то в Японии очень популярна традиция есть на Рождество блюда из KFC. Люди делают заказы за несколько месяцев до праздника.

Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

Перед олимпийскими играми в Пекине ямайский легкоатлет Усэйн Болт целую неделю ел по 100 куриных наггетсов в день. Он выиграл три золотых медали!

Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

На Аляске можно зарегистрироваться в особом списке и получать оповещения, когда на дороге собьют какое-нибудь съедобное животное.



Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

80% всех используемых в США антибиотиков идут на производство мяса.

Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

Исследователи работают над созданием мяса из стволовых клеток. Это мясо будет химически неотличимо от любого другого и избавит от необходимости убивать животных.

Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

Рёбрышки появились в меню Макдоналдс из-за проблем с поставками курицы.

Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

В Японии было запрещено красное мясо, пока там не появились путешественники с Запада. Император решил, что именно красное мясо было причиной высокого роста «западных людей», и отменил запрет.

Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

Термины «белое мясо» и «красное мясо» появились в викторианскую эпоху, когда считалось неприличным говорить «грудь» или «бедро».

Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

В Южной Калифорнии, если вы собьёте оленя и продадите его мясо с благотворительными целями, то получите налоговые льготы.

Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

Консервированная ветчина «Спам» считается в Южной Корее деликатесом.

Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

Основатель сети KFC полковник Сандерс был однажды так расстроен тем, во что превратилось его детище, что заявил: «Это худшая курица, которую я когда-либо видел!»

Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

В 1876 году в нескольких городах штата Кентукки пошёл дождь из кусочков мяса. Инцидент получил название «Мясной душ Кентукки»

Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

Настоящая говядина кобе выращивается только в определённых регионах Японии и экспортируется только в Китай. Купленная в любой другой стране говядина кобе будет или поддельной, или нелегальной.

Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

В 2013 году впервые в истории население планеты съело больше рыбы, чем говядины.

Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

«Принести домой бекон» — название тактики, используемой при освобождении заложников. Бекон готовится как можно ближе к расположению террористов, чтобы они почувствовали голод и стали более сговорчивыми.

Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

Первым мясом, съеденным на Луне, был сублимированный бекон.

Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

Салями под названием пепперони — чисто американское изобретение. В Италии слово «пепперони» означает «перец».

Чего мы не знали о мясе и мясных продуктах

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