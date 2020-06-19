Известные авторы, которых обвинили в плагиате

Сегодня плагиат – повсеместное явление, от которого, казалось бы, просто невозможно избавиться. И грешат им не только авторы-новички, но и даже те, кто находился на самой вершине литературного мира. Итак какие известные авторы грешили плагиатом, и удалось ли этим людям выйти сухими из воды.





1. Кристиан Серруя

2. Каавия Вишванатан

3. Уильям Лаудер

4. Стивен Амброуз

5. Мартин Лютер-Кинг-младший