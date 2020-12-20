Сколько стоит накрыть новогодний стол

В прошлом году на новогодний стол россиянину нужно было в среднем потратить 6,5 тысяч рублей: на семью из двоих взрослых и двух детей. В этом году зимний праздник обойдется нам несколько дороже. Насколько? Давайте считать.



Мы устроили настоящий рейд по пяти популярным сетям супермаркетов, а также по интернет-магазинам, и вот что у нас вышло.



«Огласите, пожалуйста, весь список!»

По магазинам!

Салаты

Закуски

Игристое и десерт

На Новый год традиционно принято ставить на стол: оливье, селедку под шубой, заливное, мимозу или крабовый салат, бутерброды икра/шпроты, шампанское. На горячее в год быка – рыбку с картошкой или овощами. И, конечно, мандарины.Из напитков: сок, газированная вода, морс. Спиртное — это вы решите сами. И да, сладкое! Наши родители пекли «Наполеон», но до него может дело дойти только первого числа (равняйтесь на свой аппетит), а так не возбраняется после ночной новогодней прогулки просто поесть конфет с чаем (из детского подарка) или даже мороженое.Чтобы поставить на стол то, что мы только что перечислили, понадобится приблизительно 31 продукт. Отличное число – новогоднее! Только надо определиться с магазинами, куда мы пойдем, а откуда закажем. А вот и первый лайфхак.В магазины можно почти не ходить, особенно в выходные дни (хотя на удаленке у многих и не разберешь, когда выходной, а когда будни), и заказать максимум продуктов длительного хранения в интернет-магазинах: воду, банки, продукты в вакуумных упаковках и долгоиграющую еду.Так же можно купить и заморозить некоторые продукты, которые никуда не денутся, но позже будут стоить значительно больше или останутся, но не тех брендов, которые вы едите, любите.Главное, «отправляйтесь» уже сегодня. Перед Новым годом и так быстро все раскупают, а перед «коронованным», особенно. Иногда скупают так, чтоб хватило на Рождественские каникулы.Что еще можно сказать о магазинах? В некоторых к празднику предусмотрены на самые востребованные товары скидки. Бывает и 50%! Главное обратите внимание на срок годности и цену доставки. Не бойтесь брать продукты магазинного бренда — цены ниже, а продукт, в большинстве своем, приличный. По крайней мере, у магазинов хорошего уровня. Обратите внимание на доставку, сейчас она вряд ли будет в тот же день. Скидка на первую покупку по интернету, бонусы на вторую, доставка ночью или от определенной суммы бесплатно... «Комплиментов» много.Таблица цен в торговых сетях: «Перекресток» «Пятерочка», «Утконос», «Ашан» (цены взяты средние и указаны на 16.12.20)Что мы видим? Покупки лучше компилировать из разных магазинов, если у вас есть время и желание. Просто то в одном магазине есть скидки, то в другом, например, доставка бесплатная. Итак, закупка продуктов для Нового года (необходимый минимум —корзина) вышла такая: в «Перекрестке» — 6272 рубля, в «Магните» — 3310рублей, «Утконосе» — 5854 рубль, а «Ашан» оказался не таким уж и дешевым — 4700 рублей за новый год.И, конечно, любимые продукты, вы, купите на своем рынке или в магазинчике, а спиртное, если большая компания лучше покупать в «Метро» — экономия почти 20 %.На широкую ногу или просто дать себе отдохнутьВы устали от… просто устали и хотите дать себе отдохнуть, а не резать тазик салата? Вы можете позволить себе заказать новогоднюю «скатерть-самобранку» на дом? Тогда прикинем стоимость праздничной корзины, если заказывать её в одной из дорогих сетей города, или в кулинариях, кафе, ресторанах. Тем более, что в этом году большинство из них работает на вынос. Это прекрасный вариант, если вы встречаете новый год вдвоем или вчетвером, например.Итак, вот оно любимое, чего душа просит, но понемножку (цены «Азбуки вкуса», но в целом, приблизительно так и выйдет новый год на заказ).Оливье. Его можно купить за 900 рублей целый килограмм или порционно (на маленькую семью это даже выгоднее).Селедка под шубой готовая — 300 г – 269 рублей, или же приобретаем ее как торт – за 1076 рублей 1200 гр.Мимоза с неркой обойдется вам от 320 рублей за 250 гр (1 кг — 1280 рублей).Сырные трюфели с начинкой из сулугуни, творога, арахиса и грецкого ореха – 100 гр — 162 рубля.Паштет печеночный «Уже Готово» – 100 гр — 199 рублей.Икра щуки 789 рублей за 113 г, икра белужья — 50 г — 6786 рублей.Форель слабосоленая 100 г за 178 рублей.Нарезка и сыры: в зависимости от алкоголя, который вы употребляете, рублей в 800-1200 вы уложитесь.На горячее. Сибас 800 рублей — 1 кг, дорада 750 г — 674 рубля, стейк семги — 852 рубля штука.«Наполеон» всегда был новогодним тортиком. Мы же предлагаем вам попробовать разные десерты — от тирамису до чизкейка, выбирайте от 119 рублей до 554 за штуку.Мандарины — 378 рублей за 1 кг, сок 1,5 литра — 720 рублей. Газированная вода — 163 рубля за 1 литр.Игристое. Цены: от 560 рублей за Цимлянское – до 4577 рублей за Шампанское AOC Champagne Moutard Grande Cuvee Brut и выше.Итак, «готовый» суперновый год на семью из двух человек обойдется вам приблизительно в 9636 рублей. Если добавить и Champagne Moutard Grande Cuvee Brut и черную икру – выйдет дороже… Считать не станем, а то Дед Мороз и так нервно курит в сторонке.Стоимость сетов из ресторанов (примерно 12 позиций) — 9-10 тысяч. Предназначено на двоих, но повара уверяют, что и на 4-х человек хватит.Лайфхак: Мы снова о том, что стоит купить продукты в середине декабря по максимуму и без фанатизма. Просто цены ближе к 31 декабря «взлетят». Так, в прошлом году их прирост за месяц составил около 19%. А вам еще подарки покупать… Как и не начинали?!..