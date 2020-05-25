Красивые свадебные традиции: 10 идей для праздника

Свадьба является для молодой пары отправной точкой, ярким праздником, воспоминания о котором ещё долго дарят радость. Но всё больше людей отказывается от этого события, которое стало ассоциироваться не с чистотой, а с глупыми конкурсами и надоевшими всем ритуалами вроде выкупа невесты или сбора денег в ползунки. Чтобы вам не пришлось лишать себя праздника, мы подобрали самые красивые свадебные традиции как из российского, так и мирового опыта, за которые вам точно не будет стыдно.

Сватовство

В последние годы стало модно обращаться к традициям наших предков. Всё чаще перед свадьбой стали проводить процедуру сватовства. Сейчас она носит скорее символический характер, так как проводится уже после того, как решение о свадьбе принято. Тем не менее, это прекрасный способ позволить родственникам с двух сторон лучше узнать друг друга, а также оставить в своей памяти впечатления ещё от одного красивого события.

На Руси же сватовство считалось более важным, чем сама свадьба, потому как при его неблагоприятном исходе вторая могла вовсе не состояться. Сватов тщательно отбирали, это должны были быть уважаемые члены рода, имеющие крепкий и счастливый брак. Считалось, что благодаря таким сватам к молодожёнам придёт семейное благополучие.

Посетить дом невесты необходимо было несколько раз, так как давать согласие на брак по первой просьбе считалось дурным тоном. Поэтому первое посещение было более формальным, а во второе уже устраивался настоящий праздник с песнями, танцами, играми и угощениями. Стороны приносили друг другу дары, а также обговаривали дату и сценарий свадьбы.

Символическим жестом, означающим окончательное согласие, было преподношение жениху рушника, вышитого невестой.

Наставления родителей и зажжение очага

Вот традиция, которая не оставит равнодушными ни вас, ни гостей! После свадьбы молодожёны начинают взрослую, самостоятельную жизнь. Поэтому выделение свадебного времени на выступление родителей, в котором они дадут детям свои наставления и пожелают счастья, это не только проявление к ним уважения, но и шаг навстречу к более близким и доверительным отношениям.

Завершить речь родителей можно красивым обрядом зажжения очага. Этому обряду свыше 500 лет, и его суть в том, что огонь как символ счастливой семейной жизни должен быть передан из родительского очага в новоиспечённую семью. Осуществляется он путём зажжения свечи молодожёнов родительской свечой. Традиционно эту роль исполняют женщины, являющиеся хранительницами семейного очага. Одна из матерей передаёт огонь невесте. Молодожёнам следует хранить эту свечу до момента бракосочетания собственных детей. Красивой традицией будет её зажжение на годовщину свадьбы, рождение детей и другие памятные даты.

Национальные костюмы

Это ещё одна популярная традиция, позволяющая обратиться к истокам. Несмотря на то, что в современном мире основным цветом свадебного платья является белый, так было далеко не всегда. В Европе моду на белые подвенечные платья ввела Мария Стюарт, а в России – Екатерина II. Ранее же русские девушки выходили замуж в красных сарафанах.

Традиция использования национального костюма для свадебных нарядов популярна во всём мире и по сей день. Так, в Японии и Китае невесты до сих пор выходят замуж в красных, расшитых золотом кимоно. На протяжении свадьбы они могут сменить платье на европейское, но первым нарядом обязательно должна стать национальная одежда. Не менее почитаем красный цвет и в Индии, где невест наряжают в традиционные красные сари с белыми и золотыми узорами. Гости тоже надевают национальные одежды, только более скромного фасона.

Европа также не отстает от модных тенденций. В Шотландии, например, мужчины в обязательном порядке наряжаются в традиционный наряд горцев – шерстяной килт в клетку, жакет и длинные гольфы.

Смена нарядов

Каждая невеста желает блистать в один из главных дней своей жизни, поэтому выбор свадебного наряда всегда требовал массу времени и сил. Но современные девушки всё чаще не желают ограничиваться одним образом, ведь гостей можно поразить своим появлением несколько раз. Такой подход можно совместить с предыдущей традицией, со временем сменив национальный костюм на платье более удобного фасона.

Традиция смены свадебных нарядов особенно популярна в Азии. В арсенале японской невесты должно быть не менее 3 платьев – красное и белое в национальном стиле, и ещё одно – в европейском. Ещё дальше пошли тайские девушки, которые за свадьбу сменяют до десяти нарядов.

Обещания молодожёнов

Это может быть ещё один трогательный момент на свадьбе. Молодожёны дают друг другу обещания в вечной любви и рассказывают о том, как будут делать свою половинку счастливой. Речь можно заготовить в стихотворной форме, а при наличии таланта даже спеть. Некоторые также предпочитают проводить данный ритуал в шутливой форме.

Традиция давать друг другу обещания во время бракосочетания пришла к нам с запада. Без неё не обходится ни одна американская свадьба. Нечто подобное практикуется и на востоке. Особенно красочно данный ритуал проводится в Индии. Там молодожёны в процессе обмена обещаниями проходят 3 круга вокруг огня и в завершении обмениваются цветочными гирляндами в знак подтверждения своих слов.

Цветы как символ счастья

Цветы являются главным украшением на свадебной церемонии – они в руках у невесты, на пиджаке жениха, на машине молодожёнов и праздничном столе. Но использовать их можно не только в качестве декора, но и как наделённый символическим смыслом элемент красивых свадебных обрядов.

Очень мило смотрится идущая впереди молодожёнов маленькая девочка, разбрасывающая на их пути лепестки роз. Это не только красиво, но и символично, так как сулит молодожёнам счастливую, наполненную цветами жизнь. С этой же целью новоиспечённую семью встречают фейерверком из лепестков уже на выходе из ЗАГСа. Если вам жалко цветы, используйте лепестки, вырезанные из креп-бумаги.

Снятие фаты

Фата олицетворяет собой чистоту и невинность невесты. В старину её роль выполнял венок из цветов, который девушки плели себе собственноручно. Причем венок носили и до свадьбы, так как он говорил окружающим о незамужнем статусе владелицы. А уже в конце свадьбы его снимали и повязывали на голову невесты платок как символ замужней дамы. Именно отсюда берет свои корни традиция снятия фаты.

В наше время обряд осуществляется следующим образом: невеста сидит на стуле в центре круга из гостей, держащих в руках зажжённые свечи, а свекровь снимает с её головы фату и повязывает вместо неё платок. Данным способом свекровь принимает невестку в новую семью. В современных интерпретациях снимать фату также может мама девушки, отправляя её таким образом в самостоятельную взрослую жизнь. Ещё реже эта роль отводится супругу, который наделяет невесту с помощью этого обряда статусом жены. При любом варианте зрелище получается очень трогательным.

На этом ритуал не заканчивался, так как невесте ещё следует потанцевать с каждой подружкой. При этом фату она должна держать над их головами, желая им тем самым счастливого замужества.

Посадка дерева

Не только красивая и символичная, но и полезная для экологии традиция. Совместная посадка дерева позволяет фактически пустить корни новой семье и её благополучию. Сделать это можно в лесу, во дворе собственного дома или даже в парке, если удастся согласовать этот вопрос с администрацией. Если же возможности для уличной посадки нет, можно сделать это прямо на банкете, посадив комнатное деревце в горшок.

Не забудьте только заранее подготовить красивые фартуки и перчатки, чтобы не испачкать землёй свадебные наряды, или проведите ритуал на следующий день в обычной одежде.

Талисманы на счастье

Свадьба сама по себе является источником счастья для молодожёнов. Но хочется, чтобы это состояние продлилось ещё долгие годы. Поэтому молодую пару стараются дополнительно окружить предметами, дарующими процветание и семейное благополучие.

С этой целью можно вшить в подол свадебного платья какой-либо талисман, например в виде подковы. Также в нашей стране все более популярной становится западная традиция, согласно которой наряд невесты обязательно должен состоять из вещи новой, вещи старой, вещи, взятой взаймы, и чего-то голубого. Смысл здесь следующий:

Старая вещь символизирует сохранение связи невесты со своей семьёй и прежним окружением. Лучшим вариантом будет украшение, передающееся из поколения в поколение. Новая вещь говорит о том, что невеста принимает на себя новую роль в новой семье. Взятая взаймы вещь олицетворяет собой поддержку друзей и знакомых. Её следует вернуть на следующий день после свадьбы. Голубой цвет используется в качестве символа верности и лояльности невесты к своему будущему супругу. Подразумевается, что она будет любить и уважать его в любой ситуации. Это может быть какой-то малозаметный аксессуар – дополнительное колечко с голубым камнем, брошь или цветок в букете.

Даже если вы не верите в воздействие талисманов на нашу жизнь, сохранив эти предметы, вы будете ещё долго с теплом вспоминать прошедшее событие и снова окунаться в эту атмосферу счастья.

Денежные традиции

Деньги не являются гарантией счастья, но всё же без достатка сложно сохранить гармонию в семье. Именно поэтому многие свадебные ритуалы направлены на привлечение процветания. В России с этой целью принято осыпать молодых рисом или пшеном. Иногда их роль выполняют монеты, но такой вариант достаточно болезненный для новобрачных.

Более молодой традицией является чеканка монеты перед свадьбой. Такой сувенир с выгравированными на нём именами пары станет настоящей семейной реликвией.

Современная российская свадьба представляет собой необычную смесь из древних и новых традиций. Многие из них заимствованы у других народов, причём они так прижились, что мало кто помнит об их иностранном происхождении. Самый яркий пример – бросание букета невесты. И хотя в наше время обрядам не придаётся такое серьезное значение, как в древности, ими всё же не стоит пренебрегать. В любом случае они сделают праздник более интересным и запоминающимся, а всевозможные памятные вещицы будут поднимать вам настроение на протяжении долгих лет семейной жизни.