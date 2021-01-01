Куда пропала звезда фильма «Вор» Екатерина Редникова: Американская мечта и жизнь на две страны

В конце 1990-х гг. имя этой актрисы стало известно не только на родине, но и далеко за ее пределами: фильм «Вор», в котором она и Владимир Машков сыграли главные роли, в 1997 г. номинировался на «Оскар» и на «Золотой глобус», а также завоевал специальный приз жюри МКФ в Венеции. Тогда ее называли одной из самых многообещающих молодых актрис, но вскоре она пропала с экранов. На самом деле этот период стал переломным и в ее творческой, и в личной жизни. Почему актриса уехала из страны, что ее связывало с Владимиром Машковым, и чем она занимается сейчас – далее в обзоре.
Актриса в юности | Фото: uznayvse.ru
Ее родители не имели никакого отношения к миру искусства – отец был научным сотрудником, мать работала бухгалтером-экономистом, но именно благодаря ей Екатерина и оказалась впервые на театральной сцене. Во Дворец культуры, где работала ее мать, однажды приехала труппа «Ленкома», и для небольшого эпизода им понадобилась маленькая девочка. Кате на тот момент было всего 6 лет, она была очень застенчивой, а рядом с ней выступали известные на всю страну артисты. Ее за руку выводил на сцену сам Евгений Леонов! Он подарил ей на память открытку и подписал ее: «Маленькой Кате – большого счастья! Винни-Пух». Эта встреча и определила всю ее дальнейшую судьбу – с тех пор Екатерина мечтала о сцене и точно знала, кем хочет стать в будущем.
Екатерина Редникова в фильме *Риск без контракта*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма *Барышня-крестьянка*, 1995 | Фото: kino-teatr.ru
После этого Редниковой доверили еще несколько детских ролей в спектаклях, а потом она начала ездить на киностудию и участвовать в пробах. В 16 лет она сыграла свою первую роль в кино, правда, ее никто не увидел – в результате эпизод с ее участием из фильма вырезали. Зато в ГИТИС ей удалось поступить с первой же попытки. После того, как она завершила учебу, Александр Калягин принял ее в труппу московского театра «Et cetera» и сразу же доверил ей главные роли.
Кадр из фильма *Вор*, 1997 | Фото: kino-teatr.ru
Через год после окончания ГИТИСа Редникова познакомилась с режиссером Павлом Чухраем, который как раз занимался поиском актеров для своего нового фильма «Вор». Он никак не мог найти актрису на роль главной героини – простой русской женщины, потерявшей мужа, измученной войной, в одиночку растившей сына, но при этом милой, доброй, открытой и не озлобившейся на мир. Редникова пришла на пробы последней, утаив тот факт, что ей было всего 23 года (ее героиня должна была быть старше и опытнее). К ее удивлению, Чухрай остановил свой выбор именно на ней.
Екатерина Редникова и Владимир Машков в фильме *Вор*, 1997 | Фото: just-interes.ru
Екатерина Редникова и Владимир Машков в фильме *Вор*, 1997 | Фото: kino-teatr.ru
Вместе с Владимиром Машковым они выглядели на экранах идеальной парой. В фильме было несколько постельных сцен, в которых Редникова предпочла сняться сама, без дублерши. И они оказались даже более откровенными, чем ожидала сама актриса. Конечно, все это спровоцировало слухи о том, что отношения между актерами вышли за пределы съемочной площадки. К тому же у Машкова была репутация главного сердцееда отечественного кинематографа, перед ним не могла устоять ни одна актриса, которой он оказывал знаки внимания. На вопросы о том, была ли она в него влюблена, Редникова отвечала уклончиво – мол, без определенной взаимной симпатии невозможно сыграть любовные сцены, но при этом утверждала, что романа у них не было.
Кадры из фильма *Вор*, 1997 | Фото: kino-teatr.ru, kinoistoria.ru
Кадр из фильма *Вор*, 1997 | Фото: kino-teatr.ru
В 1997 г. фильм «Вор» стал главным кинособытием года, получив номинацию на «Оскар» и множество престижных кинопремий. Екатерина Редникова была удостоена наград «Ника» и «Золотой овен» за лучшую женскую роль. При этом она стала самой молодой актрисой, получившей «Нику». Казалось бы, после этого триумфа перед ней должны были открыться все дороги. Первое время телефон действительно не умолкал, однако ей предлагали, в основном, сериалы и съемки в рекламе, а после «Вора» она не хотела опускать планку. А потом грянул дефолт 1998 г. и кино практически перестали снимать.
Актриса Екатерина Редникова | Фото: kinoistoria.ru
И тогда Редникова решила рискнуть и попытать счастья за границей. Американские продюсеры предложили ей сниматься в Голливуде. Близкие ее отговаривали – не верили в то, что российские актеры действительно могут там добиться каких-то успехов, о чем свидетельствовал опыт ее предшественников. Но она понимала, что на родине может вообще остаться без работы. Конечно, звездой в Америке Редникова не стала, да она и не питала на этот счет никаких иллюзий.
Актриса Екатерина Редникова | Фото: kino-teatr.ru
Она говорила: «Надо отдавать себе полный отчет: чужаку-актеру, особенно неанглоязычному, сделать карьеру в США нереально. Наш удел – изображать русских бандитов, путан. У меня хороший английский, я окончила спецшколу, но все равно акцент чувствуется, а на западных студиях звук пишется вживую – переозвучка слишком дорого обходится… Из серьёзных работ у меня есть «Архангел» с Дэниелом Крэйгом. А остальные роли – просто одни из многих... Я реально смотрю на вещи и в облаках не витаю, понимаю: таких людей, как я, в Голливуде тьма, и фильмов там снимается тоже тьма. 10 тысяч в год».
Кадр из фильма *Архангел*, 2005 | Фото: kino-teatr.ru
Кадр из сериала *Ласточка*, 2018 | Фото: kino-teatr.ru
На церемонии вручения премии «Оскар» она познакомилась с актрисой Галиной Логиновой – мамой Миллы Йовович, и по приезду в США остановилась у нее. С тех пор Редникова ежегодно проводила там по 2-3 месяца, а потом возвращалась в Россию. Помимо американских проектов, она снималась в фильмах Великобритании, Франции, Канады, Турции и даже однажды номинировалась на звание лучшей турецкой актрисы. А когда в начале 2000-х начал возрождаться отечественный кинематограф, принимала участие и в российских проектах.
Екатерина Редникова и Сергей Конов | Фото: uznayvse.ru
В это же время произошли кардинальные перемены и в ее личной жизни. в 2005 г. Екатерина Редникова познакомилась с американским продюсером российского происхождения Сергеем Коновым, который был старше нее на 18 лет. Несмотря на значительную разницу в возрасте, в 2008 г. они обручились. Спустя 4 года у пары родился сын Лавр. Актрисе на тот момент было 39 лет, и это был ее первенец.
Екатерина Редникова и Сергей Конов | Фото: vkuspo.info
Актриса Екатерина Редникова | Фото: kino-teatr.ru
С тех пор большую часть времени семья проводила в США, куда актриса перевезла и своих родителей, а в Россию Екатерина приезжала только на съемки, поэтому ее и потеряли из виду. В 2015 г. Редникова рассталась с мужем, но продолжала подолгу оставаться в Америке. В наши дни она продолжает жить на две страны. «За океаном наслаждаюсь комфортом, а здесь реализую потребность души в общении», – говорит актриса.
Екатерина Редникова в сериале *Казанова*, 2020 | Фото: kino-teatr.ru
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