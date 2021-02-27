Загадка смерти Петра Чайковского: самоубийство или несчастный случай?

7 мая 1840 г. родился композитор Петр Ильич Чайковский, имя которого в последнее время все чаще мелькает на страницах желтых изданий. Вокруг его фигуры возникло такое количество слухов и домыслов, что сегодня отделить реальные факты от вымышленных крайне сложно. Один из наиболее часто обсуждаемых вопросов – причина смерти композитора. Официальная версия о заражении во время эпидемии холеры неоднократно подвергалась критике. Так что же это было на самом деле – несчастный случай или самоубийство?











Согласно официально признанной версии, в 1893 г. Чайковский заболел холерой и через несколько дней скончался. Долгое время причина его смерти не подвергалась сомнению. Дискуссии породила публикация за границей в 1980-х гг. статьи А. Орловой, которая работала в Доме-музее Чайковского в Клину, а позже эмигрировала за рубеж. Орлова утверждает, что врач В. Бертенсон сообщил ее мужу о том, что композитор отравился. Сам же он узнал это от сына врача А. Зандера, лечившего Чайковского. Если рассматривать это утверждение как единственный источник информации, вряд ли его можно признать абсолютно надежным и достоверным.







В пользу самоубийства сторонники этой версии приводят также тот факт, что в Шестой симфонии Чайковского, ставшей для него последней, явственно звучит тема смерти.

Об этом свидетельствуют и подготовительные записи композитора: «Финал – смерть – результат разрушения». Трагический финал симфонии многие восприняли как прощание композитора с жизнью. Вскоре после первого исполнения этого произведения автор неожиданно скончался. Сергей Дягилев вспоминал, что после этого среди музыкантов ходили слухи о самоубийстве Чайковского.По слухам, в 1893 г. граф Стенбок-Фермор якобы подал жалобу обер-прокурору сената Н. Якоби на то, что Чайковский проявляет неестественное влечение к племяннику графа. И Якоби будто бы собрал суд чести, на котором композитору было предложено покончить с собой. Сторонник этой версии Ю. Нагибин так объясняет причины самоубийства: «Наткнувшись на письмо, чиновник испугался, что Александр III, отличавшийся строгой нравственностью, не только покарает Чайковского, но и распространит гнев на всю адвокатскую корпорацию. Он собрал однокашников и сообщил им о своем открытии. Они вызвали Чайковского и поставили его перед выбором: или добровольный отказ от жизни, или общественный скандал и позорный суд. Петр Ильич не колеблясь выбрал первое». Однако эта версия вызвала возмущенную реакцию историков и искусствоведов.Против версии самоубийства высказывается и президент Московской психотерапевтической академии М. Буянов. Характеризуя психофизические особенности личности композитора, психиатр утверждает, что несмотря на мнительность и психастенический характер, Чайковский был абсолютно здоров с точки зрения психиатрии и не склонен к суицидальным настроениям.Сторонники версии несчастного случая уверены в том, что причиной смерти послужил стакан сырой воды. Однажды, возвращаясь из театра, Петр Ильич зашел в ресторан и попросил принести ему воды. Почему-то кипяченой не оказалось, и он выпил сырой воды. Это происходило в разгар эпидемии холеры, композитор заразился и через несколько дней умер.Однако и эта версия вызывает немалое количество возражений. Во-первых, Чайковский очень щепетильно относился к своему здоровью, и в силу природной мнительности вряд ли стал бы пить сырую воду, зная об эпидемии. Во-вторых, в случае смерти от холеры должны были проводиться карантинные мероприятия, в то время как на похоронах гроб был открыт и к нему разрешали подходить родственникам и друзьям. Доступ на панихиду был свободный, дом не дезинфицировали. В-третьих, ресторан Лейнера имел безупречную репутацию, и сложно было представить, что в нем подавали некипяченую воду.Смерть Петра Ильича Чайковского остается загадкой до сих пор. Но каковы бы ни были причины его гибели, музыка этого великого композитора живет в веках.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)