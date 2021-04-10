3 минуса автоматической коробки передач, которые всплывают при эксплуатации зимой

Автоматические коробки передач приобретают среди автомобилистов всю большую популярность. Всего за несколько лет спрос на машины с АКПП подскочил в разы. Само собой, эксплуатация МКПП и АКПП – не одно и то же. Более того, использование «автомата» сопряжено с куда большим количеством особенностей. Отдельные неприятности с такой коробкой возникают строго в зимний период.
1. Никакого «толкача»
На АКПП так машину не заведешь. /Фото: autozam.ru.
Первая серьезная «проблема» автоматической коробки передач заключается в том, что автомобиль будет невозможно завести с толкача на морозе, если из-за погоды у машины сел аккумулятор или вышел из строя стартер. Оживить такой автомобиль можно будет только в ремонтной мастерской. Можно также попытаться «прикурить» машину с АКПП, однако в этом случае следует проявлять повышенную осторожность, ведь любое неправильное действие может сжечь все электронику машины.
2. Сложность прогрева
На холостом ходу не прогреешь. /Фото: balashiha-auto.ru.
Следующая важная проблема – это общая сложность прогрева автоматической коробки передач на сильном морозе. Уже при -15 градусах просто так прогреть АКПП не получится. Все потому, что коробках фактически не греется на холостом ходу. Машина должна двигаться. При этом езда на холодной КПП ускоряет ее износ. Что в конечном итоге приводит к необходимости дорогостоящего ремонта
3. «Снежный плен»
С подобным справится только МКПП. /Фото: эвакуатор23.рф.
Последний по списку, но не по значению недостаток – это сложность выруливания автомобиля с АКПП из снежного плена. Машину с механической коробкой передач всегда можно пустить в раскачку, чтобы преодолеть сложную местность. С машиной у которой установлен «автомат» такого сделать нельзя по техническим причинам. Дело в том, что АКПП просто не способно так быстро переключать передачи.
И все равно автомат лучше. /Фото: auto-poltava.com.
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