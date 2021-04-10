3 минуса автоматической коробки передач, которые всплывают при эксплуатации зимой

1. Никакого «толкача»

На АКПП так машину не заведешь. /Фото: autozam.ru.

2. Сложность прогрева

На холостом ходу не прогреешь. /Фото: balashiha-auto.ru.

3. «Снежный плен»

С подобным справится только МКПП. /Фото: эвакуатор23.рф.

И все равно автомат лучше. /Фото: auto-poltava.com.