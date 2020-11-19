Как «прятали» Кремль и другие значимые постройки Москвы во время Второй мировой войны

История маскировки огромных сооружений, имеющих особое историческое и политическое значения для Страны Советов, только сейчас начинает приобретать реальные очертания. Многие годы информация о том, как «прятали» Московский Кремль и особо значимые шедевры архитектуры и промышленные предприятия от авианалетов фашистов, была засекречена. Несмотря на общеизвестность факта такого рода защиты, до 2010 года никто даже не подозревал, как это все происходило и давало ли подобное укрывательство свои плоды.
Общий план маскировки Московского Кремля. | Фото: wwii.space.
Истории маскировки главной крепости и оплота Страны Советов – Московского Кремля очень мало уделялось внимания в той огромной массе информации, которая десятилетиями пропагандировалась в СССР. И это неспроста, ведь технологии и средства, примененные для этого действа, были засекречены вплоть до 2010 года. Да, в общих чертах народ знал, что весь комплекс Кремля и самые значимые здания Москвы в 1941 г., в период приближения вражеских войск к столице пытались максимально замаскировать. А как все это происходило, кто разработал основные декорации и в какие сроки они были размещены – все эти вопросы оставались без ответов не одно десятилетие.
Эскизы маскировки главных объектов столицы, которые нужно было замаскировать. | Фото: cont.ws/ wwii.space.
Интересный факт: Как ни странно, но вопрос о создании системы маскировочного укрытия Московского Кремля поднимался еще в 1939 г. Комендант древней крепости генерал-майор Спиридонов пытался достучаться до начальства. Он вполне обоснованно считал, что в случае начала военных действий Кремль в первую очередь станет главным объектом поражения с воздуха, поэтому в письменной форме предложил разработать меры по маскировке и организации усиленной воздушной обороны. Руководство страны проигнорировало, о чем в последствии не раз пожалело.
План маскировки Московского Кремля. | Фото: can-you-help.me.
Настойчивость коменданта Кремля, который подготавливал соответствующие записки, была замечена лишь в начале 1941-го. Тогда стали устанавливать точки, оборудованные средствами ПВО. Всего было создано 54 боевые позиции, которые размещались в пределах Садового кольца, вокруг Московского Кремля, на Тверском бульваре, Охотном ряду, на Арбате и в промышленных районах столицы.
Гостиница «Метрополь», как одно из самых ярких сооружений, была замаскирована под отдельные фабричные здания. | Фото: wwii.space.
Только лишь 9 июля 1941 г. было издано постановление Государственного комитета обороны «О создании службы маскировки при Московском совете». Благодаря этому появилась возможность воплотить в жизнь проекты маскировки Московского Кремля, которым больше года не давалось ходу, хотя они уже были разработаны группой архитекторов под руководством Б. М. Иофана – ведущего советского архитектора.
Манеж замаскировали под трехэтажное здание. | Фото: can-you-help.me.
С этого момента и начались работы, направленные на то, чтобы максимально затруднить разведку с воздуха и предотвратить обнаружение главной резиденции советского руководства – Московского Кремля, а также оборонных заводов, водонапорных станций, Центрального телеграфа, основных мостов нефтехранилищ, стадиона и даже Большого театра с Манежем.
Сложней всего было спрятать огромные храмы с куполами. | Фото: orthodoxmoscow.ru.
Главные предложения в виде рабочих эскизов были представлены руководству буквально после появления постановления, хотя по некоторым данным работы на территории Кремля начались на четвертый день войны.
Все чертежи и планы маскировки Московского Кремля и прилегающей территории теперь можно увидеть на Выставке эскизов маскировки в зале Славы и истории ФСО России. | Фото: wwii.space/ can-you-help.me.
Вся документации о проведении этого мероприятия сразу же была засекречена и все рисунки с эскизами в том числе. Благодаря этому они прекрасно сохранились до наших дней, так что современники смогут судить о масштабах создания маскировочных декораций на огромной территории столицы. По сведениям редакции Novate.ru, начиная с 2010 г. они находятся в качестве экспонатов на Выставке эскизов маскировки строений Московского Кремля в зале Славы и истории ФСО России.
Эскиз Б. Иофана – главного вдохновителя маскировки (восточный фасад колокольни Ивана Великого). | Фото: orthodoxmoscow.ru.
Согласно сохранившимся материалам, солдаты кремлевского полка все объекты Кремля активно перекрашивали под жилые кварталы. С соборами и колокольнями возникали особые проблемы – их сияющие купола пришлось покрывать в серый или любой темный цвет, а кресты и вовсе сняли. Чтобы ввести в заблуждение противника, все зеленые крыши затемнили, а потом на них рисовали серые полосы, которые имитировали дороги. Эти работы проходили под руководством ведущих архитекторов столицы.
Мавзолей Ленина во время парада 7 ноября 1941 г. и как его замаскировали. | Фото: putin-today.ru.
Для того чтобы спрятать Красную площадь и Тайницкий сад, их попросту «застроили» макетами, а вот мавзолей Ленина укрыли чехлом, на котором был нарисован трехэтажный дом. Само же тело вождя было перевезено в Тюмень, где его сохраняли в здании Сельскохозяйственного института, естественно под грифом «секретно».
Большой театр в мирное время и после маскировки. | Фото: can-you-help.me/ pastvu.com.
Для отвода подозрения и чтобы полностью ввести в заблуждение воздушных разведчиков на Москва-реке в считанные дни возвели фальшивый мост. А основные транспортные узлы замаскировали под крыши домов, создав впечатление жилого массива. В столь грандиозной работе чуть ли не круглосуточно принимали участие как военные, так и коммунальщики, и целые бригады москвичей (в большинстве женщины).
Снимок сделан с Москворецкого моста, откуда виден юго-восточный угол Кремля с Беклемишевской башней замаскированные под жилой дом. | Фото: orthodoxmoscow.ru.
Не остался без изменения и Кремль. В первую очередь погасили и зачехлили кремлевские звезды, зубцы покрыли фанерой, создав видимость крыш обычных домов, а вот на стенах нарисовали окна и двери. Несмотря на усилия людей, полностью закончить работы до начала налетов на столицу не удалось.
Большой Кремлевский Дворец до и после маскировки. | Фото: can-you-help.me.
Конечно же, точки ПВО как могли противостояли бомбежкам, да и высшие силы словно оберегали самые знаковые места, ведь при прямом попадании бомбы не взрывались, что сохраняло общую конструкцию здания. Так, например, в первый же день налета 250 кг бомба фугасного действия, пробила крышу и потолочное перекрытие Георгиевского зала и попала в Большой Кремлевский дворец, но при этом не разорвалась. Более того, при обследовании сооружения на чердаке нашли еще одну неразорвавшуюся бомбу, так называемую «зажигалку». И таких случаев масса, так что не поверить в мистику и защиту свыше – точно нельзя.
Так выглядела замаскированная площадь перед Кремлем. | Фото: wwii.space.
Несмотря на постоянные бомбардировки, основные центры Москвы и в особенности Кремль, активно прятали, создавая различные здания-призраки, которыми мгновенно «обрастали» все площади и парки. Формы самых примечательных объектов, по которым можно было определить, что рядом находится Кремль мастерски изменяли при помощи маскировочных сеток.
В считанные дни протянулись фальшивые дороги, а вот настоящие были разрисованы трехмерными домами, имитируя застроенные кварталы. Когда чекисты поднялись на проверку территории с неба, то даже коренные москвичи некоторые районы не узнали, хотя были обнаружены и существенные промахи, которые не были учтены при маскировке.
Аэрофотосъемка немецких летчиков-разведчиков, которые легко узнавали все достопримечательности Москвы. | Фото: wwii.space.
Естественно, все замечания быстро были исправлены и в новом наряде, который сложно идентифицировать с земли, не то что с неба предстали рядом стоящие здания: Манеж, Исторический музей, Большой театр и даже прилегающие парки. Уже к августу 1941 г. Кремль и центральные районы Москвы визуально изменили свой привычный облик. Хотя, как показала практика, немецкие самолеты дальней разведки, способные подняться на высоту от 8 до 11 тыс. м, могли беспрепятственно вести аэрофотосъемку, а вот узнать месторасположение Кремля было очень просто по характерной геометрии.
За годы войны Москву бомбили 141 раз, а Кремль всего лишь восемь. | Фото: pressa.tv.
Подобная маскировка, если и не стала основной заградительной силой против налетов врага, но все же намного усложнила ему задачу, что сыграло немаловажную роль в защите Кремля, основных районов столицы и важнейших промышленных предприятий.
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