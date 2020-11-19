Как «прятали» Кремль и другие значимые постройки Москвы во время Второй мировой войны

Общий план маскировки Московского Кремля. | Фото: wwii.space.

Эскизы маскировки главных объектов столицы, которые нужно было замаскировать. | Фото: cont.ws/ wwii.space.

План маскировки Московского Кремля. | Фото: can-you-help.me.

Гостиница «Метрополь», как одно из самых ярких сооружений, была замаскирована под отдельные фабричные здания. | Фото: wwii.space.

Манеж замаскировали под трехэтажное здание. | Фото: can-you-help.me.

Сложней всего было спрятать огромные храмы с куполами. | Фото: orthodoxmoscow.ru.

Все чертежи и планы маскировки Московского Кремля и прилегающей территории теперь можно увидеть на Выставке эскизов маскировки в зале Славы и истории ФСО России. | Фото: wwii.space/ can-you-help.me.

Эскиз Б. Иофана – главного вдохновителя маскировки (восточный фасад колокольни Ивана Великого). | Фото: orthodoxmoscow.ru.

Мавзолей Ленина во время парада 7 ноября 1941 г. и как его замаскировали. | Фото: putin-today.ru.

Большой театр в мирное время и после маскировки. | Фото: can-you-help.me/ pastvu.com.

Снимок сделан с Москворецкого моста, откуда виден юго-восточный угол Кремля с Беклемишевской башней замаскированные под жилой дом. | Фото: orthodoxmoscow.ru.

Большой Кремлевский Дворец до и после маскировки. | Фото: can-you-help.me.

Так выглядела замаскированная площадь перед Кремлем. | Фото: wwii.space.

Аэрофотосъемка немецких летчиков-разведчиков, которые легко узнавали все достопримечательности Москвы. | Фото: wwii.space.

За годы войны Москву бомбили 141 раз, а Кремль всего лишь восемь. | Фото: pressa.tv.