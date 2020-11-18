6 секретов идеальной стирки, которые пригодятся каждой хозяйке

С нами не соскучишься!

Давайте смотреть правде в глаза. Стирка, скорее всего, не самое ваше любимое занятие. А для кого-то и вовсе – истинное наказание. Но зная несколько бытовых хитростей, вы забудете об этих «страданиях» навсегда.





1. Для сохранения цвета







На джинсы в тазике выливаем чашку воды, а затем высыпаем чашку соли, которая поможет сохранить изначальный цвет.











На джинсы в тазике выливаем чашку воды, а затем высыпаем чашку соли, которая поможет сохранить изначальный цвет.





2. Устраняем запахи







Перед загрузкой в машину можно заморозить джинсы в пакете с замком. Они будут более







Перед загрузкой в машину можно заморозить джинсы в пакете с замком. Они будут более свежие после стирки.





3. Стирка в холодной воде







Использование режима «Холодная вода» поможет вам сохранить размер одежды. Ваши джинсы не сядут.







Использование режима «Холодная вода» поможет вам сохранить размер одежды. Ваши джинсы не сядут.





4. Сушка







Если на изделии нет железных элементов, можете







Если на изделии нет железных элементов, можете сушить его феном. Отличный результат!





5. Придайте одежде яркость и мягкость







Для белых вещей добавьте 1 чашку белого уксуса во время полоскания. Для цветных – чашку соли.







Для белых вещей добавьте 1 чашку белого уксуса во время полоскания. Для цветных – чашку соли.





6. Стиральная машина будет свежа и чиста







Полчашки ополаскивателя для рта залейте в пустую стиральную машину и включайте режим полоскания. Дезинфекция пройдет успешно!







Полчашки ополаскивателя для рта залейте в пустую стиральную машину и включайте режим полоскания. Дезинфекция пройдет успешно!

