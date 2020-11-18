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6 секретов идеальной стирки, которые пригодятся каждой хозяйке

Давайте смотреть правде в глаза. Стирка, скорее всего, не самое ваше любимое занятие. А для кого-то и вовсе – истинное наказание. Но зная несколько бытовых хитростей, вы забудете об этих «страданиях» навсегда.


1. Для сохранения цвета





На джинсы в тазике выливаем чашку воды, а затем высыпаем чашку соли, которая поможет сохранить изначальный цвет.

 

1. Для сохранения цвета секрет, стирка, хитрость









6 секретов идеальной стирки, которые пригодятся каждой хозяйке секрет, стирка, хитрость





2. Устраняем запахи





Перед загрузкой в машину можно заморозить джинсы в пакете с замком. Они будут более свежие после стирки.

2. Устраняем запахи секрет, стирка, хитрость





3. Стирка в холодной воде





Использование режима «Холодная вода» поможет вам сохранить размер одежды. Ваши джинсы не сядут.

3. Стирка в холодной воде секрет, стирка, хитрость





4. Сушка





Если на изделии нет железных элементов, можете сушить его феном. Отличный результат!

4. Сушка секрет, стирка, хитрость







6 секретов идеальной стирки, которые пригодятся каждой хозяйке секрет, стирка, хитрость





5. Придайте одежде яркость и мягкость





Для белых вещей добавьте 1 чашку белого уксуса во время полоскания. Для цветных – чашку соли.

5. Придайте одежде яркость и мягкость секрет, стирка, хитрость







6 секретов идеальной стирки, которые пригодятся каждой хозяйке секрет, стирка, хитрость





6. Стиральная машина будет свежа и чиста





Полчашки ополаскивателя для рта залейте в пустую стиральную машину и включайте режим полоскания. Дезинфекция пройдет успешно!

6. Стиральная машина будет свежа и чиста секрет, стирка, хитрость







6 секретов идеальной стирки, которые пригодятся каждой хозяйке секрет, стирка, хитрость





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