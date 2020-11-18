6 секретов идеальной стирки, которые пригодятся каждой хозяйке

Давайте смотреть правде в глаза. Стирка, скорее всего, не самое ваше любимое занятие. А для кого-то и вовсе – истинное наказание. Но зная несколько бытовых хитростей, вы забудете об этих «страданиях» навсегда.
1. Для сохранения цвета
На джинсы в тазике выливаем чашку воды, а затем высыпаем чашку соли, которая поможет сохранить изначальный цвет.
2. Устраняем запахи
Перед загрузкой в машину можно заморозить джинсы в пакете с замком. Они будут более свежие после стирки.
3. Стирка в холодной воде
4. Сушка
Если на изделии нет железных элементов, можете сушить его феном. Отличный результат!
5. Придайте одежде яркость и мягкость
6. Стиральная машина будет свежа и чиста
Полчашки ополаскивателя для рта залейте в пустую стиральную машину и включайте режим полоскания. Дезинфекция пройдет успешно!
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