15 самых странных газировок в мире

Новое поколение россиян выбирает Pepsi, старое – «Тархун». И даже не подозревают, что мир напитков намного разнообразнее и интереснее. С того момента, когда в 1833 году газировка была запатентована, появилось огромное количество вкусов, и некоторые из них иначе как странными и не назовешь.
Sweet Corn от Lester's Fixins
Содовая с ярко выраженным вкусом кукурузы, которая выпускается под торговой маркой Lester's Fixins. Водится в США, в частности в Калифорнии. Предназначена для тех, кто действительно очень сильно любит вкус кукурузы.
Bacon Soda от Lester's Fixins
Газировок со вкусом бекона в мире продается 3-5 видов. Для столь экзотического варианта это достаточно много. Видимо, любителей мяса хватает везде. Особенность содовой, выпускаемой Lester's Fixins, в том, что на вкус их бекон немного подгорел. Ошибка в технологии или так действительно задумано – можно только гадать.
Peanut Butter and Jelly от Jones Soda
Начнем с того, что Jones Soda Co специализируется на напитках с необычными и странными вкусами. У них есть специальные ограниченные партии с настоящим хардкором. В этой содовой смешали арахисовое масло и виноградное желе. Для русского человека само по себе странное сочетание, а в США – это маленький сюрприз из детства: школьники любят делать себе такие бутерброды.
Blue bubblegum от Jones Soda
Следующая газировка – тоже из линейки необычных вкусов Jones Soda Co. Она напоминает жевательную резинку. Добиться этого удалось с помощью ароматизаторов, и получилось действительно похоже. Отдельно радует ее необычный и глубокий синий цвет.
Cel-Ray Celery Soda от Dr. Brown's
Если содовая с беконом пойдет вместо стейка, то этот напиток можно отнести к салатам. Он имеет настолько выраженный вкус сельдерея, что есть даже книги рецептов, в которых его предлагают использовать в качестве заправки. Впервые на рынке он появился в 1869 году и содержал тогда настоящий сельдерей. Сейчас, увы, всего лишь экстракт.
Moxie от Moxie Beverage Company
Газировка, которая присутствует на рынке с 1876 года и практически не поменялась с тех пор. Появилась в Новой Англии, в США, и так и не увеличила «ареал распространения». Если поклонников у нее не очень много, зато они очень преданные. Особенность вкуса: в напитке использован корень горечанки. В общем, он получается исключительно горьким и пугающим. Впрочем, это растение считается чрезвычайно лечебным. Может, стоит потерпеть?
Perspiration от Jones Soda
Еще одна странная содовая от Jones Soda. К сожалению или к счастью, попробовать ее уже нельзя, разве что какой-то коллекционер пожертвует бутылочку. Появился в специальной серии Seahawks Collector’s Pack, представленной в 2007 году. Серия была посвящена американскому футболу и покупателям предлагали попробовать вкус грязи, дерна, спортивного крема и пота. Последний единодушно был признан самым странным.
Placenta Soft Drink
Вряд ли вы захотите попробовать это напиток. Дело в том, что название соответствует действительности, это не провокационный нейминг. Газировку сделали на основе плаценты. Тут представлена японская торговая марка Qbit, но в Азии несколько производителей, которые предлагают подобную продукцию. Проводить какие-то исследования в этом направление мы не решились.
Salty Watermelon от Pepsi
Надо сказать, что Япония в плане вкусов продуктов постоянно преподносит сюрпризы. Даже известные мировые бренды, которые обычно очень консервативны, позволяют себе немного пошалить на этом рынке. Вот, например, «Пепси» со вкусом арбуза. При этом вкус очень сильный, что редко встречается в Европе или США.
Cucumber Soda от Pepsi
Еще один эксперимент специально для японского рынка – «огуречная» Pepsi. Звучит весьма необычно, хотя в мире такой вкус встречается. При желании на «Амазоне» можно заказать, например Mr. Q. Cumber – Sparkling Cucumber Soda.
Black Garlic Soda от LaObamas
Но не стоит думать, что в Европе совсем не бывает неожиданных вкусов. В добропорядочной и вежливой Швейцарии на рынке отлично себя чувствует Black Garlic Soda. По крайней мере, учитывая его цену: за шесть небольших баночек надо выложить 59 долларов. За эти деньги вы получите мощный вкус черного чеснока и множество питательных веществ, которые в нем содержатся.
White Fungus Bird's Nest от Wonderfarm
Этот напиток продается в Китае и позиционируется не только как освежающий, но еще и как лечебный, хотя стоит всего около доллара. Производитель утверждает, что сделан он на основе птичьих гнезд с добавлением белого китайского древесного гриба. Не путайте с нашим белым грибом. Каким должны быть на вкус гнезда, так и осталось непонятным, но напиток имеет специфический вкус: смесь грибных и лекарственных ароматов
Kimchee от Coolpis
Кимчи – это пряный корейский гарнир, который готовят из квашенной капусты и других овощей. Сочетание вообще весьма странное, а как вы относитесь к тому, чтобы попробовать газировку с таким вкусом? Сделать это можно в Южной Корее. И сразу предупреждаем: потребуется все ваше мужество.
Canna Cola от Santa Cruz Entrepreneur
Говорить о вкусе тут как бы даже неприлично. Эта газировка изготовлена на основе марихуаны, и это в ней, безусловно, самое важное. Всего представлено пять различных вариантов: один чистый и четыре с различными ароматизаторами. Пробовать лучше первый, но какого-то особенного эффекта ждать от него не стоит.
White Birch от Foxon Park
Закончить мы хотим газировкой, которую как будто специально придумали для русских, которые находятся далеко от родины и ностальгируют по ней. Она радует нежным вкусом березового сока, но сделана на основе грушанки – многолетнего растения семейства вересковых.
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