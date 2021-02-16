Растения, которые повышают влажность воздуха в квартире

Увлажнитель воздуха эти растения, конечно, не заменят, но его качество существенно улучшат.



Сухой воздух в квартирах с центральным отоплением приносит немало проблем. Недостаток влаги плохо сказывается на состоянии кожи и слизистой глаз – не говоря уже о статическом напряжении, из-за которого волосы в прямом смысле становятся дыбом как у людей, так и у домашних животных.

В норме влажность воздуха в жилом помещении необходимо поддерживать на уровне 35-65 процентов.

Если в комнате слишком влажно, возникает риск появления плесени, если слишком сухо – страдает здоровье. Кардинально решить проблему могут только специальные приборы – увлажнители воздуха. Но и домашние растения вам в помощь будут нелишними.

Слышали что-нибудь о транспирации? Это способность цветка впитывать влагу через корни, а затем испарять ее во внешнюю среду через поры, расположенные в нижней части листьев. Эти растения делают это лучшего всего:



Пальма Арека катеху

Бостонский папоротник

Паучник

Спатифиллум

Каучуконосный фикус

Аглаонема

Сансевиерия

Драцена Маргината

Бамбуковая пальма

В результате исследований, которые проводило НАСА, было выявлено, что это растение – одно из лучших природных увлажнителей воздуха. Двухметровая пальма в течение суток выделяет почти литр влаги – если не забывать ее регулярно поливать.Это растение появилось на нашей планете миллионы лет назад – листья папоротника находят в виде древних окаменелостей.Неприхотливый цветок прекрасно растет в условиях городских квартир. Все, что ему нужно – регулярный полив и орошение листвы. В благодарность за заботу Бостонский папоротник будет поддерживать чистоту и влажность в помещении.Более выносливое растение, чем паучник, надо еще поискать. А как он красив! Длинные зеленые листья с белыми полосами венчают молодые ростки, внешне напоминающие маленьких паучков. Они-то и выделяют максимум влаги – при условии, что его хватает самому растению.Этот цветущий многолетник – известный природный увлажнитель. Кроме того, спатифиллум – его еще называют «женское счастье» — эффективно вытягивает из воздуха вредные токсины и наполняет его кислородом, особенно в ночное время.Но: держите растение подальше от детей и домашних животных – листья спатифиллума содержат ядовитые вещества, которые могут вызвать серьезные нарушения пищеварения.Растение получило свое название за выработку млечного сока, по консистенции напоминающего каучук. Фикус предпочитает рассеянный свет, хорошо переносит низкие температуры и пересыхание почвы. Более того, именно при редком и необильном поливе листья растения начинают усиленно выделять влагу.Аглаонема пользуется популярностью у начинающих цветоводов и у занятых людей, у которых нет времени ухаживать за домашними растениями. Чтобы «убить» цветок, нужно сильно постараться – аглаонема может пережить и экстремальную засуху, и длительное затемнение.Вот непонятно, почему на такие мучения она отвечает добром, очищая воздух от токсинов и наполняя его влагой – по всей видимости, мы имеем дело с истинным альтруистом.Какие только прозвища не придумали в народе этому растению! И «тещиным языком» его называют, и «щучим хвостом»… А ведь сансевиерия – одно из самых полезных растений для дома. Она не только увлажняет воздух, но и кислород усиленно вырабатывает – особенно в ночное время.Из всех драцен Маргината наиболее декоративна — тонкие листья растения окаймляют красные полосы, создавая интересную игру оттенков. А сколько пользы она приносит: исследования показали, что драцена этой разновидности вытягивает из воздуха частицы формальдегида и бензола. Воздух в квартире, где она растет, становится чистым и увлажненным.Еще один чемпион по борьбе с вредными токсинами – неприхотливый житель тропиков бамбуковая пальма. Чтобы поддержать здоровый микроклимат в квартире, достаточно содержать несколько крупных растений в напольных горшках. Вы также можете усилить увлажнение, наполнив поддон стеклянными камушками и наполнив его водой.