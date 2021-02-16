Растения, которые повышают влажность воздуха в квартире

Увлажнитель воздуха эти растения, конечно, не заменят, но его качество существенно улучшат.
Сухой воздух в квартирах с центральным отоплением приносит немало проблем. Недостаток влаги плохо сказывается на состоянии кожи и слизистой глаз – не говоря уже о статическом напряжении, из-за которого волосы в прямом смысле становятся дыбом как у людей, так и у домашних животных.
В норме влажность воздуха в жилом помещении необходимо поддерживать на уровне 35-65 процентов.
Если в комнате слишком влажно, возникает риск появления плесени, если слишком сухо – страдает здоровье. Кардинально решить проблему могут только специальные приборы – увлажнители воздуха. Но и домашние растения вам в помощь будут нелишними.
Слышали что-нибудь о транспирации? Это способность цветка впитывать влагу через корни, а затем испарять ее во внешнюю среду через поры, расположенные в нижней части листьев. Эти растения делают это лучшего всего:
Пальма Арека катеху
В результате исследований, которые проводило НАСА, было выявлено, что это растение – одно из лучших природных увлажнителей воздуха. Двухметровая пальма в течение суток выделяет почти литр влаги – если не забывать ее регулярно поливать.
Бостонский папоротник
Это растение появилось на нашей планете миллионы лет назад – листья папоротника находят в виде древних окаменелостей. Неприхотливый цветок прекрасно растет в условиях городских квартир. Все, что ему нужно – регулярный полив и орошение листвы. В благодарность за заботу Бостонский папоротник будет поддерживать чистоту и влажность в помещении.
Паучник
Более выносливое растение, чем паучник, надо еще поискать. А как он красив! Длинные зеленые листья с белыми полосами венчают молодые ростки, внешне напоминающие маленьких паучков. Они-то и выделяют максимум влаги – при условии, что его хватает самому растению.
Спатифиллум
Этот цветущий многолетник – известный природный увлажнитель. Кроме того, спатифиллум – его еще называют «женское счастье» — эффективно вытягивает из воздуха вредные токсины и наполняет его кислородом, особенно в ночное время.
Но: держите растение подальше от детей и домашних животных – листья спатифиллума содержат ядовитые вещества, которые могут вызвать серьезные нарушения пищеварения.
Каучуконосный фикус
Растение получило свое название за выработку млечного сока, по консистенции напоминающего каучук. Фикус предпочитает рассеянный свет, хорошо переносит низкие температуры и пересыхание почвы. Более того, именно при редком и необильном поливе листья растения начинают усиленно выделять влагу.
Аглаонема
Аглаонема пользуется популярностью у начинающих цветоводов и у занятых людей, у которых нет времени ухаживать за домашними растениями. Чтобы «убить» цветок, нужно сильно постараться – аглаонема может пережить и экстремальную засуху, и длительное затемнение.
Вот непонятно, почему на такие мучения она отвечает добром, очищая воздух от токсинов и наполняя его влагой – по всей видимости, мы имеем дело с истинным альтруистом.
Сансевиерия
Какие только прозвища не придумали в народе этому растению! И «тещиным языком» его называют, и «щучим хвостом»… А ведь сансевиерия – одно из самых полезных растений для дома. Она не только увлажняет воздух, но и кислород усиленно вырабатывает – особенно в ночное время.
Драцена Маргината
Из всех драцен Маргината наиболее декоративна — тонкие листья растения окаймляют красные полосы, создавая интересную игру оттенков. А сколько пользы она приносит: исследования показали, что драцена этой разновидности вытягивает из воздуха частицы формальдегида и бензола. Воздух в квартире, где она растет, становится чистым и увлажненным.
Бамбуковая пальма
Еще один чемпион по борьбе с вредными токсинами – неприхотливый житель тропиков бамбуковая пальма. Чтобы поддержать здоровый микроклимат в квартире, достаточно содержать несколько крупных растений в напольных горшках. Вы также можете усилить увлажнение, наполнив поддон стеклянными камушками и наполнив его водой.
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