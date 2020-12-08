5 уважаемых профессий в Советском Союзе, который сегодня не в почете

Все профессии нужны, все профессии важны. Именно так говорили в советские времена. Впрочем, даже в СССР существовало немало действительно «блатных» специальностей, которые пользовались большим почетом и уважением в обществе. Тем интереснее, что среди них есть и весьма неожиданные варианты, особенно с позиции зрения современного человека. О пяти таких занятиях сегодня и поговорим.
1. Мясник в продуктовом магазине
Мясник в продуктовом магазине. |Фото: m.lenta.ru.
Стоит сразу отметить, что в советские времена работники сферы торговли в принципе пользовались известной степенью престижа. При этом работа в продуктовом магазине считалась самой крутой. Настоящей «элитой» считали мясники, которые работали в продуктовых магазинах. Такая слава вокруг них сложилась главным образом на излете Советского Союза в годы дефицита. А все потому, что сотрудники торговли имели доступ к дефицитным товарам. Немудрено, что многие в то время хотели если и не оказаться на их месте, то по крайней мере завести такого знакомого.
2. Администратор гостиницы
Уважаемая профессия. |Фото: yandex.by.
Молодому поколению это может показаться странным и неожиданным, однако советские граждане достаточно много путешествовали по стране. Даже официальные социальные исследования указывают на то, что жители стран бывшего СССР в среднем путешествуют (в том числе и внутри своих стран) существенно меньше, чем жители Союза. В результате, в стране Советов гостиницы без дела не стояли. Работа администратором считалась очень престижной. В институты, выпускавшие таких специалистов, был серьезный конкурс. Помимо серьезных зарплат, работа администратора манила некоторых не слишком порядочных граждан своим «теневым потенциалом заработка». Он касался главным образом спекуляций на импортных товарах, а также проституции.
3. Телевизионный мастерhttp://navote.ru/?p=21552
Телевизионный мастер всегда в почете. |Фото: tehznatok.com.
Телевизор в XX веке был столь же важной и желанной вещью, как в наше время компьютер или телефон с интернетом. Голубой экран был в каждом доме. Как и любая другая техника, телевизор регулярно ломался. А это в свою очередь означало, что телевизионные мастера без работы не сидели. Ателье ремонтировали оборудование граждан, как в специальных мастерских, так и высылали специалистов на дом. В 1980-е годы с появлением в СССР первых видеомагнитофонов у телемастеров открылась новая возможность заработка – адаптация старых советских телевизоров для принятия стандарта PAL.
4. Автомеханик
Всегда будут нужны. |Фото: drive2.ru.
Автомеханики в Советском Союзе не только хорошо зарабатывали, но также были в народном почете. Умение ремонтировать автомобиль являлось одним из самых авторитетных навыков. Автомеханик был и остается той специальностью, которая никогда не останется без работы. Это оказалось очень полезным уже на излете страны, когда в обществе и экономике начались серьезные проблемы.
5. Таксист
Отлично зарабатывали. ¦Фото: yandex.ru.
В Советском Союзе такси стоило очень дешево, а потому было транспортом доступным и вездесущим. Даже несмотря на классическое и известное: «Наши люди в булочную на такси не едят». Вопреки расхожем мифам, в советские времена таксистам все также оставляли на чай. Причем, в условиях социалистической действительности, суммы набирались действительно неплохие.
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