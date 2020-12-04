Цветочный дождь в парке Асикага

Каждую весну в японском парке Асикага на острове Хонсю начинается цветочный дождь. Эти фиолетовые водопады — глицинии — достаточно крупные лианы, достигающие высоты шестиэтажного дома, на которых образуются душистые цветки, собранные в нависшие кисти.







Как уже говорилось, глицинии — это крупные деревянистые листопадные лианы.







Многолетние растения достигают высоты 15–18 метров, с поникающими ветвями-лианами, листьями длиной до 30 см и листочками душистых лиловых цветков.







Глициния — субтропическое растение. Оно широко используется в ландшафтном дизайне.







Японское название глицинии — Фудзи (fuji). Считается, что этимологически оно связано с названием известной горы Фудзи, которая по праву считается символом Страны восходящего солнца.







При диком произрастании глицинии не разбрасывают свои ветви на большую площадь, однако в декоративном садоводстве, благодаря специальным подпоркам и сеткам, можно заставить всего лишь одно дерево, покрыть цветочной сенью огромное пространство.







В парке Асикага 3 глицинии покрывают своими лиловыми водопадами площадь в 1000 кв.м.! Всего 10 лет назад это площадь была 72 кв.м.







Настоящий цветочный дождь:























Тоннель из глицинии:















В парке Асикага есть светло-розовые, лиловые, белые глицинии.

Здесь есть не только гигантские глицинии, но и более мелкие , отдельно растущие деревья:Кроме глициний , в парке Асикага радует глаз огромное количество других цветов:И все же главная достопримечательность парка Асикага — глициния и ее лиловый цветочный дождь:Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: