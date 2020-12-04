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Цветочный дождь в парке Асикага

Каждую весну в японском парке Асикага на острове Хонсю начинается цветочный дождь. Эти фиолетовые водопады — глицинии — достаточно крупные лианы, достигающие высоты шестиэтажного дома, на которых образуются душистые цветки, собранные в нависшие кисти.

Цветочный дождь в парке Асикага

Как уже говорилось, глицинии — это крупные деревянистые листопадные лианы.

Цветочный дождь в парке Асикага

Многолетние растения достигают высоты 15–18 метров, с поникающими ветвями-лианами, листьями длиной до 30 см и листочками душистых лиловых цветков.

Цветочный дождь в парке Асикага

Глициния — субтропическое растение. Оно широко используется в ландшафтном дизайне.

Цветочный дождь в парке Асикага

Японское название глицинии — Фудзи (fuji). Считается, что этимологически оно связано с названием известной горы Фудзи, которая по праву считается символом Страны восходящего солнца.

Цветочный дождь в парке Асикага

При диком произрастании глицинии не разбрасывают свои ветви на большую площадь, однако в декоративном садоводстве, благодаря специальным подпоркам и сеткам, можно заставить всего лишь одно дерево, покрыть цветочной сенью огромное пространство.

Цветочный дождь в парке Асикага

В парке Асикага 3 глицинии покрывают своими лиловыми водопадами площадь в 1000 кв.м.! Всего 10 лет назад это площадь была 72 кв.м.

Цветочный дождь в парке Асикага

Настоящий цветочный дождь:

Цветочный дождь в парке Асикага

Цветочный дождь в парке Асикага

Цветочный дождь в парке Асикага

Цветочный дождь в парке Асикага

Цветочный дождь в парке Асикага

Тоннель из глицинии:

Цветочный дождь в парке Асикага

Цветочный дождь в парке Асикага

Цветочный дождь в парке Асикага

В парке Асикага есть светло-розовые, лиловые, белые глицинии.



Цветочный дождь в парке Асикага

Здесь есть не только гигантские глицинии, но и более мелкие, отдельно растущие деревья:

Цветочный дождь в парке Асикага

Цветочный дождь в парке Асикага

Цветочный дождь в парке Асикага

Кроме глициний, в парке Асикага радует глаз огромное количество других цветов:

Цветочный дождь в парке Асикага

Цветочный дождь в парке Асикага

Цветочный дождь в парке Асикага

http://vs-t.ru/cvetochnyj-dozhd-v-parke-asikagaЦветочный дождь в парке Асикага

Цветочный дождь в парке Асикага

Цветочный дождь в парке Асикага

И все же главная достопримечательность парка Асикага — глициния и ее лиловый цветочный дождь:

Цветочный дождь в парке Асикага

Цветочный дождь в парке Асикага

Цветочный дождь в парке Асикага

Цветочный дождь в парке Асикага

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Цветочный дождь в парке Асикага

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