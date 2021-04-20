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Настоящий великий комбинатор: кем был реальный прототип Остапа Бендера

Вот уже на протяжении почти целого века не теряют своей популярности произведения Ильфа и Петрова о похождениях великого комбинатора. За этот период романы «12 стульев» и «Золотой теленок» пережили несколько экранизаций, а фразы из них уже давно стали крылатыми.

Мало кто знает, что Остап Бендер — не собирательный персонаж. У него был реальный прототип — инспектор одесского уголовного розыска Остап Шор, жизнь которого сложилась не менее захватывающе, нежели у его литературного собрата.

Настоящий великий комбинатор: кем был реальный прототип Остапа Бендера

Остап Шор и Андрей Миронов в роли Остапа Бендера

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Настоящий великий комбинатор: кем был реальный прототип Остапа Бендера

Писатели Илья Ильф и Евгений Петров

…Весной 1927 года в редакцию газеты «Гудок» вошел импозантный мужчина средних лет. Он направился к двум молодым репортерам, фамилии которых были Ильф и Петров. Евгений Петров фамильярно поприветствовал вошедшего, т. к. это был его брат Валентин Катаев. Советский писатель заговорщицки подмигнул обоим и заявил, что хочет их нанять в качестве «литературных негров». У Катаева зародилась идея для книги, а молодым репортерам предлагалось облечь ее в литературную форму. Согласно задумке писателя, некий предводитель уездного дворянства Воробьянинов пытался отыскать драгоценности, зашитые в один из двенадцати стульев.

Творческий тандем тут же приступил к работе. Литературных героев Ильф и Петров «списывали» из своего окружения. Практически у каждого был свой прототип. Одним из эпизодических героев стал общий знакомый писателей, некий инспектор уголовного розыска Одессы, которого звали Остап Шор. Имя авторы решили оставить, а вот фамилию сменили на Бендер. По мере написания книги этот эпизодический персонаж то и дело выходил на передний план, «расталкивая локтями остальных героев».

Когда Ильф и Петров принесли рукопись Катаеву, тот понял, что произведение получилось совершенно иным, чем он предполагал первоначально. Валентин Петрович решил убрать свое имя из списка авторов, но потребовал от Ильфа и Петрова напечатать на первой странице изданного романа для него посвящение.

Настоящий великий комбинатор: кем был реальный прототип Остапа Бендера

Осип Вениаминович Шор

Когда роман приобрел огромную популярность, поклонники стали искать прототип главного персонажа. Некоторые арабские ученые всерьез утверждали, что Остап Бендер был сирийцем, их узбекские оппоненты придерживались точки зрения относительно его тюркского происхождения. Только в конце ХХ века стало известно имя реального Остапа Бендера. Им был Осип Вениаминович Шор. Друзья называли его Остапом. Судьба этого человека сложилась не менее захватывающе, чем у его литературного персонажа.

Настоящий великий комбинатор: кем был реальный прототип Остапа Бендера

Арчил Гомиашвили в роли Остапа Бендера

Остап Шор родился в 1899 году в Одессе. В 1916-м он поступил в Петроградский политехнический институт, но закончить его молодому человеку не судилось. Произошла Октябрьская революция. Путь домой занял у Остапа около года. За это время ему приходилось скитаться, попадать в переделки, скрываться от преследователей. Некоторые приключения, о которых потом Шор рассказывал друзьям, нашли свое отражение в романе.

Настоящий великий комбинатор: кем был реальный прототип Остапа Бендера

После революции власть за три года в Одессе сменилась 14 раз

Когда Остап Шор добрался до Одессы, она изменилась до неузнаваемости. Из процветающего города предприимчивых дельцов и итальянской оперы он превратился в место, где хозяйничали преступные группировки. Это было и неудивительно, т. к. за три года после революции в Одессе власть менялась четырнадцать раз. Жители города объединялись в народные дружины для борьбы с преступностью, а наиболее рьяным бойцам за справедливость присваивали звания инспекторов уголовного розыска. Именно им и стал Остап Шор. Рост в 190 см, недюжинная сила и обостренное чувство справедливости сделали Шора грозой для преступников Одессы.

Настоящий великий комбинатор: кем был реальный прототип Остапа Бендера

Натан Шор, брат Остапа Шора

Несколько раз его жизнь висела на волоске, но, благодаря острому уму и молниеносной реакции, Остапу всегда удавалось улизнуть. Чего не скажешь о его брате. Натан Шор был известным писателем, работавшим под псевдонимом Натан Фиолетов. Он собирался вот-вот жениться. Натан выбирал со своей невестой мебель для будущей квартиры, когда к нему подошли три человека и, спросив его фамилию, выстрелили в упор. Преступники попросту перепутали Остапа с его братом.

Настоящий великий комбинатор: кем был реальный прототип Остапа Бендера

Некролог о смерти Натана Шора

Остап Шор очень болезненно воспринял смерть брата и через некоторое время он ушел из УГРО и отправился в Москву. Из-за своего импульсивного характера Остап постоянно попадал во всяческие переделки. Выражение литературного персонажа: «Мой папа был турецко-подданым» принадлежит именно Шору. Когда вставал вопрос о воинской повинности, Остап часто произносил эту фразу. Дело в том, что дети иностранцев освобождались от службы в армии.

Чтобы намекнуть на работу реального Остапа в уголовном розыске, Ильф и Петров несколько раз конкретными фразами в романе указывали на то, что их главный герой — неплохой сыщик. В главе «И др.» Остап Бендер деловито составляет протокол с места происшествия: «Оба тела лежат ногами к юго-востоку, а головами к северо-западу. На теле рваные раны, нанесенные, по-видимому, каким-то тупым орудием».

Настоящий великий комбинатор: кем был реальный прототип Остапа Бендера

Ильф и Петров

Когда книги «12 стульев» и «Золотой теленок» увидели свет, Остап Шор явился к авторам и настойчиво потребовал заплатить за списанный с него образ. Ильф и Петров были в недоумении и попытались оправдаться, но в это время Остап рассмеялся. Он остался у писателей на ночь и рассказывал им о своих похождениях. На утро Ильф и Петров проснулись в полной уверенности, что издадут третью часть о приключениях великого комбинатора. Но книга так и не была написана, т. к. Илья Ильф слег с туберкулезом.

Настоящий великий комбинатор: кем был реальный прототип Остапа Бендера

Могильная плита Осипа Беньяминовича Шора

Сам Остап Шор прожил до 80 лет. Все это время он скитался по Советскому Союзу. В 1978 году в свет вышел биографический роман Валентина Катаева «Алмазный мой венец», в котором содержались явные намеки, с кого был списан образ Остапа Бендера.

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