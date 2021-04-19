Как построить барбекю своими руками из кирпича для дачи

Пища, приготовленная на свежем воздухе, всегда вкуснее, чем та, что побывала в духовке, и это известный факт. Если вы любите шашлык или мясо на гриле, вам просто необходимы хорошие условия для приготовления любимых блюд. Неоценимую помощь в создании кулинарных шедевров в домашних условиях оказывает барбекю.

Строительство барбекю для дачи можно выполнить из камня или бетона, но самым востребованным и удобным в работе материалом справедливо считается кирпич. Его универсальная форма позволяет создавать уникальные по дизайну конструкции и возводить их в считанные дни.

Первое, что необходимо сделать перед началом грандиозного строительства барбекю своими руками, – это подобрать материалы и инструменты. Из материалов вам понадобится:

кирпич;

цемент марки 300 или выше;

песок;

глина;

деревянные доски для опалубки под фундамент;

металлический лист для колпака вытяжной трубы.

Необходимые инструменты:

мастерок;

емкость для замеса цементного раствора;

гвозди и молоток;

лопата;

клинышки;

нитка;

строительный уровень.

Особое внимание уделите выбору материала под барбекю для дачи своими руками. В идеале желательно использовать два вида кирпича: огнеупорный и облицовочный. Среди всех видов огнестойкого кирпича лучшим для уличных печей считается шамотный.

Подготовив необходимые материалы и инструменты, начните выполнять чертеж печи. Он должен отвечать всем вашим требованиям. Найти идеи по строительству и оформлению помогут фото барбекю из кирпича. Чаще же всего конструкция состоит из трех основных элементов: собственно печи, постамента и вытяжки с небольшой трубой. На эскизе должны быть отражены не только внешние, но и внутренние параметры.

Размеры сооружения

Изучите проекты уличных барбекю, это поможет вам определиться с точными параметрами будущей конструкции. Приблизительные же размеры печи для домашней кухни таковы:

высота всей установки – 1700-1800 мм;

высота постамента – 700-900 мм;

высота гриля – 500-700 мм;

толщина столешницы – 70 мм;

ширина – 450-500 мм.

Отдельным пунктом в свои чертежи барбекю из кирпича занесите расчеты фундамента. Его делать необходимо, т.к. кирпичное сооружение получится достаточно тяжелым. Для строительства подойдет ленточное основание, заглубленное примерно на 300 мм.

При проектировании барбекю из кирпича своими руками не будет лишним запланировать и рассчитать дополнительное отверстие для поленьев, нишу с краном и раковиной (сзади потребуется дополнительная ниша для ведра), а также полки для кухонной утвари, углей и т.д. А чтобы процесс расчетов шел быстрее и интереснее, предлагаем полюбоваться на дачные барбекю, фото которых есть на нашем сайте.

Выбор места

Выбор места, где будет стоять печь, – это важный и ответственный этап в строительстве садового барбекю. С одной стороны, площадка должна быть доступной и находиться вблизи дома, чтобы было удобно носить продукты и посуду, а с другой – она должна располагаться на безопасном расстоянии от жилья, соседей и деревьев.

Во время приготовления блюд печь выделяет много тепла, что повышает ее пожароопасность по отношению к дому. Из этих соображений рекомендуется размещать площадку для строительства барбекю на расстоянии 3-5 метров от дома, бани, сарая или других построек на территории загородного дома.

Иногда гриль совмещают с беседкой. Такой вариант строительства возможен, но как сделать барбекю своими руками в этом случае? В данной ситуации ту часть, в пределах которой располагается печь, нужно выложить из кирпича, тогда как столовая зона может быть построена и из дерева. Но это уже на ваше личное усмотрение. Чего точно не следует делать, так это высаживать плетущихся растений вдоль стен, иначе они быстро пожухнут.

Выбирая место под камины барбекю, необходимо учитывать также движение ветра. Чтобы огонь не распространялся на близлежащие конструкции, а искры не летели во все стороны, гриль должен быть оснащен тремя стенками. Желательно также расположить сооружение задней стенкой к обдуваемой стороне участка.

Фундамент

Ну вот, кажется, со всеми предварительными вопросами мы разобрались, осталось разобрать вопрос, как построить барбекю своими руками. На первом этапе необходимо выложить фундамент. Он изготавливается из цементно-песчаного раствора, замешенного в пропорции 1:3 соответственно.

Для создания фундамента по контуру будущей печи роют траншею глубиной порядка 300 мм, куда засыпают щебень или гравий. Дренажный слой необходимо хорошенько полить водой и как можно сильнее утрамбовать. Поверх получившейся подушки надо положить арматурную сетку или металлические прутья.

Завершающей стадией формирования основания является заливка траншеи цементом. Предварительно нужно сделать опалубку высотой 150-200 мм. После заливки основание оставляется на пару дней в покое для схватывания раствора.

Кладка

Кладку кирпичного барбекю следует начать со стенок и поленницы, если таковая запланирована. Предварительно рекомендуется выложить небольшой пьедестал высотой 60-70 мм, на котором будет стоять вся конструкция.

Далее возведите опорную часть до столешницы в соответствии с чертежом барбекю. Основное внимание при строительстве необходимо уделить топке. Ее выкладывают из огнеупорного кирпича на глиняный раствор. Во время строительства включите в конструкцию сетку барбекю. К слову, вместо кирпичного короба для огня можно установить металлический съемный поддон, его проще чистить.

Следующий этап теории о том, как построить барбекю из кирпича своими руками, состоит из кладки вытяжной трубы. Так же, как и топку, вытяжку строят из огнеупорного кирпича, укладывая блоки плашмя, друг на друга, постепенно сужая шею трубы. Во время строительства необходимо оснастить конструкцию специальной задвижкой, а на задней стенке дымохода выложить так называемый зуб (небольшой изгиб, улучшающий тягу). Сверху желательно вмонтировать козырек.

Завершающим этапом пошагового строительства барбекю является облицовка. Дополнительно можно пристроить столешницу, закрепить на стенках металлические крючки для кочерги и прочих хозяйственных мелочей.

Как сделать уличное барбекю?

На самом деле уличные барбекю самостоятельно создавать не так уж и сложно, особенно если обойтись небольшой моделью. Для начала нам понадобится фундамент, для печи весом до 500 кг. Для такого веса совсем не обязательно затевать что-то крупномасштабное, достаточно будет обычной строительной плиты, или самодельного армированного фундамент толщиной 17-18 см. Над фундаментом буквой П делаем кладку кирпичом любой марки. Это несущий элемент. Устанавливаем поверх кладки поддон из металла, закрепляем его анкерными болтами. Внутренность поддона заполняем шамотным кирпичом связанным глиняно-цементной смесью. Уличная печь барбекю почти готова. Осталось сложная часть – арочная печь. Ее изготавливают из хорошо подогнанных сегментов кирпича и штукатурят. В данной модели кухни тяговая труба съемная, но можно установить и стационарную, из стальной трубы Dy 80-100. При желании верхнюю часть можно выполнить в обычной манере, без выведения арки

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Почему не мангал, а барбекю?

Нет никакой разницы, что строить, мангал или барбекю. Мало того, эти оба понятия прекрасно могут конструктивно сосуществовать в одном сооружении. Вся разница в способе жарки. На мангале все обжаривается на шампурах, а в барбекю на решетках. Умельцам на заметку: если возводите стационарный мангал – продумайте возможность установки решетки, вот вам и постройка барбекю в придачу, а ежели собрались строить барбекю, то, достаточно предусмотреть съемные решетки и у вас одновременно будет возможность жарить мясо на мангале. В некоторых подобных печах есть даже печка гриль!

Кирпич или камень? Выбираем материал

В первую очередь сразу заметим, что однозначный выбор может и не потребоваться. Минеральные породы и сорта кирпича можно компоновать между собой. Главное, чтобы каждый элемент выполнял нужную технологическую функцию. Так, для фундамента лучше использовать материал более твердый, способный выдерживать силовые нагрузки. Отлично для этих целей подойдет гранит и мрамор. Они же могут с успехом применяться для облицовки кирпичных мангалов и барбекю. В местах непосредственно подверженных воздействию высоких температур обычно применяют «кирпичный» вариант — шамоту. Наиболее часто используется для постройки уличных очагов шамотный кирпич общего назначения марки ША и ШБ, способный выдерживать температуру выше 1650оC. Очень интересен и перспективен, такой материл как известняк, обладая большой пористостью, он хорошо выдерживает температурные перепады. Также рекомендованы к использованию доломиты и базальты.

Обращаемся к профессионалу? Нет. Делаем барбекю сами!

Основной причиной, по которой люди готовы платить так называемым специалистам — это лень, нехватка времени и боязнь нового. С первыми двумя справляйтесь сами, а вот с третьей бедой поможем. Опишем последовательность действий при строительстве уличной печи, до операции «кладка».

Итак, начинаем пошаговое строительство:

определитесь с местом площадки под барбекю (подключите близких, они обязательно помогут с выбором, а главное укажут места, где бы они НЕ хотели видеть печь;

сделайте проект. Тут три варианта. Можно сделать самому (не имея опыта с 98% вероятностью потерпите неудачу). Использовать готовый из интернета (хороший вариант, если уверены в авторе). Взять из журналов и специальной литературы (наиболее верное решение);

сделайте расчет и закупите материалы. Инструменты можно и одолжить;

смело приступайте к закладыванию фундамента. Если вовремя вспомните про армирование, то все будет хорошо;

если фундамент посреди участка будет готов, будьте уверены, теперь жена и теща заставят вас все доделать и кладка барбекю останется вашим самым ярким воспоминанием о прошедшем отпуске.

Также полезные советы по поэтапному строительству барбекю вы можете посмотреть на видео:

Садовые посадки и камин-барбекю

Простая печь в саду — это стиль кантри в чистом виде. Но, увлекшись оформлением гармоничного рельефного дизайна с ее помощью, не следует забывать о такой составляющей садовой печи барбекю, как — большое выделение тепла. Труба перегревается и деревья, расположенные рядом, могут быть обожжены печными газами и потоками тепла исходящим из нее. В то же время, грамотно выполненная конструкция не нагревается в значительной степени, а значит, может быть декорирована кустарниковыми или низкорастущими фруктовыми деревьями.

Сколько места отвести под строительство барбекю?

Тут, все очень индивидуально. Можно сделать небольшую печечку, только для того, чтобы раз в месяц поджарить пару порций мяса с баклажанами, а можно и на что-то более серьезное замахнуться. Размеры зависят от вашего желания получить конкретный дизайн и от требований функциональности. Однако если вы решили учесть все и строить «на века», то предлагаем перечень необходимого оборудования и конструкционных модулей для домашнего барбекю:

очаг;

вытяжка;

дровница;

полка для специй;

полка для посуды;

рабочая столешница;

место хранения инвентаря (щипцы, кочерга и пр.);

ниша для мойки (кстати, водопровод и канализация, превратят печь-барбекю в целый кухонный узел.)

Где построить барбекю?

Вопрос — как выбрать зону барбекю на даче, при ближнем рассмотрении не кажется таким уж простым. Следует учесть целый ряд факторов, начиная от розы ветров и заканчивая расположением очага к соседнему участку. Тут и фен-шуй и среднее количество выпадающих осадков могут иметь значение для хозяев. Однако самый важный фактор, по которому должна выбираться зона барбекю — безопасность. А потому любая постройка начинается с проектирования на бумаге. Перед тем как самому построить барбекю, нужно выбрать площадку под фундамент, причем расположить ее требуется, так, что бы ни при каких условиях тепло, угли, искры из трубы, не попали на горючие материалы строений. При выборе места для камина барбекю возле зданий, следует предусмотреть надежную теплоизоляцию стены в месте соприкосновения.

Строим барбекю: нужен ли навес?

Вариант для барбекю без крыши не должен рассматриваться, как невозможный. Очень может быть, что такая конструкция оправдана редкостью использования или дизайнерским решением. Но, как правило, профессиональные оформители, которые заботятся не о сиюминутном эффекте, стараются найти возможность поместить барбекю под укрытие. Это дает возможность, как увеличить срок жизни печи, так и получить максимальный комфорт при приготовлении блюд. Беседка, расположенная рядом с барбекю, может конструктивно иметь с ней общую «крышу».

Я ошибся в порядовке. Переделывать?

Все зависит от того, насколько значимый участок будет сделан с нарушением, и насколько серьезно оно само по себе. Если вы забыли связать углы, то, безусловно, лучше прямо сейчас вернуться и переделать все так, как указано в чертежах. Порядовка выдерживается абсолютно точно, иначе вся работа может оказаться бесполезной. Особая точность требуется при выведении по лекалам арок и сводов, малейшая ошибка и просто ничего не получится. Такие работы проводят в два этапа, сначала подбирают всю конструкцию вне рабочей зоны, нумеруют кирпичи, разбирают полученное, и потом только осуществляют кладку, придерживаясь нумерации.