Обустройство теплой лоджии в маленькой квартире-студии

У меня небольшая квартира-студия общей площадью 28 метров, из них 4 метра занимает лоджия. Ремонт в квартире был давно закончен, но лоджия так и оставалась в первозданном виде, а 4 метра при такой площади лишними точно не будут, к тому же вроде как получится ещё одно отдельное помещение. Решил утеплить её и сделать там небольшую мастерскую и место для хранения вещей.



Первоначально лоджия выглядела так - голые стены, потолок и пол, окно из пяти двухкамерных стеклопакетов с двумя открывающимися створками, фасад утеплён снаружи застройщиком. Во время ремонта на лоджии лежало всякое барахло, инструменты и стройматериалы, для более компактного и удобного размещения всякой мелочёвки сделал себе из ненужной двери полку на стену. После окончания ремонта в квартире полка уехала на другую квартиру, а я занялся лоджией. Первым делом выковырял из швов пену от застройщика, т.к. зимой во время сильного ветра внутрь через щели залетал снег, запенил нормально все швы, обрезал лишнюю пену и замазал срез герметиком. Дальше был процесс выбора материала для утепления, после сравнения разных вариантов выбрал Пеноплекс. Купил необходимое количество утеплителя (покупал листы толщиной 50 мм - на переднюю стену и пол клеил в два слоя, на боковые стены и потолок в один слой, т.

к. большую толщину утеплителя не позволяли использовать размеры профиля стеклопакетов), рулон фольгированного вспененного полиэтилена, клей для утеплителя, пену для швов, алюминиевую клейкую ленту, двухсторонний скотч, брус 50х50 для пола, 40х20 для пола и стен и рейки 10х20 для потолка. Для обшивки стен и пола купил шпунтованный влагостойкий ДСП QuickDeck толщиной 16мм, на стенах нужно будет закрепить стеллажи и нужен прочный материал, который выдержит такую нагрузку. Также этот материал выбрал из-за удобства монтажа и перевозки из магазина. За Пеноплексом пришлось ездить два раза, т.к. в риохэтч впритык влезает только 3 пачки, при этом водитель сидит враскоряку и ни хрена не видит) Квикдек и доски возил тоже на своей машине, но там уже было проще, т.к. ДСП пилил сразу в размер в магазине. Вот как-то так всё выглядело, тут утеплитель уже весь приклеен и готова к обшивке боковая стена. Потолок закрыл пластиковыми стеновыми панелями, выбирал самые тонкие, т.к. если бы они были толще на несколько миллиметров, то не открывались бы окна.Панели к рейкам крепил мебельным степлером.Перед монтажом обшивки на стену, смежную с комнатой, сделал обрешетку из дерева, по уровню вертикальные стойки выравнивал, подкладывая под них отрезки необходимой толщины. Провёл кабели к розеткам и светильникам, всего на лоджии получилось 8 розеток (если считать не корпуса, а сами розетки, то 13), 3 выключателя и 4 светильника. Кабель взял тот же, который обычно использую - круглый ВВГнг-LS 3х2,5 на розетки и 3х1,5 на свет, гофру и прочий геморрой не использовал, т.к. толку от неё мало, только лишние сложности при монтаже, розетки и выключатели - накладные Симон Аква.Также вырезал в обшивке отверстие под рым-гайку, которую я заранее в процессе ремонта закрепил на шпильку сквозь стену. Сделал такой крепёж на всякий случай, например чтобы можно было привязаться когда моешь окна снаружи . На пол положил линолеум, оставшийся от ремонта, хватило практически впритык, на стены приклеил обои, также оставшиеся от ремонта, приклеил потолочный плинтус и прикрутил напольный. Подоконник взял обычный пластиковый, пришлось распилить его на части, т.к. 4-метровый кусок в машину не влезает, да и на лоджию его одним куском вряд ли получится затащить. Закрепил его на пену к окну и на винилацетатный клей к обшивке стены, для выравнивания обшивки с уровнем окна пришлось прикрутить к торцу ДСП деревянную рейку. После высыхания пены промазал стыки белым герметиком.Порожек также сделал пластиковый, его получилось закрепить вровень с обшивкой, таким образом плинтус прилегает ровно по всей длине и не нужно его резать и ставить заглушки. При монтаже обшивки я заранее укрепил будущие места крепления откидного стола и полки над дверью, они крепятся напрямую к бетонной стене и нужно было подложить под обшивку отрезки досок, чтобы ДСП не прогнулся при затягивании крепежа. Полку делал сам, купил готовый крашеный кусок ДСП, пару крепких кронштейнов и разный алюминиевый профиль, отпилил профиль и кронштейны до нужных размеров, покрасил и собрал всё вместе. Полка держится на двух толстых анкерах сверху и на нескольких саморезах снизу (чтобы не прогибалась посередине), в итоге она без проблем выдерживает вес любых вещей, которые получится на неё уместить. На краю полки с нижней стороны закрепил светодиодные светильники для верхнего освещения рабочего места. Хотя лоджия получилась довольно тёплой и температура там не сильно отличалась от комнатной, отопление всё равно решил сделать, чтобы поддерживать стабильную температуру и чтобы не потели окна в мороз. К тому же, окна всегда чуть приоткрыты для вентиляции, для комфортного нахождения на лоджии зимой хотелось всё-таки иметь там какой-нибудь источник тепла. Повесил посередине передней стены конвектор Nobo на 500 Вт, для такой площади этой мощности оказалось достаточно. Сначала у меня был отдельный термостат на противоположной стене, но потом я заменил его на розетку, т.к. встроенный в конвектор термостат отлично справлялся со своими задачами. Чтобы не мешало солнце днём и фонари вечером, повесил на 3 центральных стеклопакета рулонные шторы. Оставшиеся 2 окна по углам мне не нужны, свет и тепло от них будут только мешать, поэтому окно около стола я наглухо заклеил алюминиевым скотчем , второе окно у швейной машинки тоже частично заклею когда будет тепло (на холодное окно скотч плохо приклеивается).Для столов купил столешницу из ЛДСП толщиной 38 мм, она тяжёлая, но прочная. Для откидного стола использовал стальной кронштейн, закрепил его сквозь обшивку саморезами по бетону, получившаяся конструкция без проблем выдерживает мои 90 кг, если сесть на стол. Для второго стола отрезал кусок столешницы ровно по ширине лоджии, прикрутил саморезами к стене алюминиевый профиль-уголок 50х20х2, потом так же саморезами прикрутил к нему столешницу, такая конструкция не занимает места под столом и выдерживает практически любой (наверное) вес.С левой стороны как раз влезла моя швейная машинка, по ширине правда стол не поместился и пришлось отпилить кусок, но места на столе всё равно осталось достаточно для комфортной работы. Изначально для хранения вещей я хотел использовать обычные металлические стеллажи, но в таком случае можно было бы забыть о двух рабочих местах у боковых стен, поэтому решил использовать подвесные проволочные полки, этот вариант намного дороже, но при этом удобнее, выдерживает большой вес и неплохо выглядит.Помимо светильников на полке, повесил отдельный круглый светильник на стену (светильников на потолке нет, т.к. там нет места ни для них, ни для проводки под них, да и не люблю я светильники на потолке, у меня в комнате тоже все светильники расположены на стенах), оба светильника включаются двухклавишным выключателем у двери. Также отдельный светильник есть над рабочим столом, ещё один светильник позже повешу на короткую полку над швейной машинкой. Под рабочим столом поставил икеевскую металлическую тумбу с ящиками под всякую мелочёвку и редко используемые инструменты, позже докуплю ещё одну такую же. Электроинструмент и всякие железки лежат сверху на стеллаже, под ручной инструмент сделал настенный крепёж.Сначала хотел сделать обычную перфопанель с металлическими подвесами, но случайно наткнулся в сети на более интересный вариант от наших соотечественников из Перми и решил остановиться на нём, по цене вышло дороже, зато получилось разместить инструмент удобно и компактно. Это не окончательный вариант, позже докуплю ещё крепежей, т.к. остался ещё инструмент, который я хотел бы там разместить. Делал всё сам и иногда помогала супруга, процесс неспешного ремонта занял 2 отпуска, новогодние праздники и несколько выходных. По затратам на материалы точно сказать не могу, т.к. на отметке в 50 тысяч мне стало страшно и я бросил считать, т.к. изначально почему-то надеялся уложиться тысяч в 35-40 за всё. Думаю, итоговая сумма получилась в районе 90-100 тысяч (утепление, отделка, вся электрика вместе с освещением, рулонные шторы, стеллажи , столы, полки и крепления для инструмента). В итоге из лоджии получилось удобное помещение с мини-мастерской и кучей места для хранения вещей, продуктов и инструментов, по итогам зимы никаких проблем замечено не было - на лоджии всё время было тепло, сухо и уютно.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: