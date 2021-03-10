Не выбрасывайте пеньки орхидей

Орхидеи – это невероятно красивые экзотические растения, которые многих привлекают своими удивительными цветами. Кроме того, это еще и одно из самых долго цветущих комнатных растений.

Когда же мы заводим этот прекрасный цветок, то, конечно, знаем далеко не все тонкости ухода за ним и, к сожалению, наши ошибки могут даже привести к гибели растения.

И вот на месте цветущей красавицы мы видим пенек, сбросивший не только цветы, но и листья.



Зачастую такие пеньки сразу же отправляются на вечный покой в мусорную корзину. Однако не стоит с этим спешить. Ведь если у орхидеи остался хотя бы один здоровый корень, у нее есть все шансы на возрождение. Поэтому прежде, чем решиться на радикальный шаг, внимательно осмотрите весь пенек на предмет живых корней.

Дело в том, что орхидеи могут производить деток и на том, что осталось после потери даже всей кроны. Их воздушные корни могут получать питательные вещества и без субстрата, из воздуха, а также участвовать в фотосинтезе без помощи листвы. Это значит, что растение даже с одним небольшим корнем продолжает жить.



Чтобы вырастить на пеньке с оставшимся здоровым корнем новую детку, нам понадобится помощь мха сфагнума, однако очень важно, чтобы он был живым.

Живой сфагнум даст орхидее необходимую кислотную среду, влагу, а также питательные вещества.Для этого берем вазу подходящего размера, наливаем на ее дно достаточное количество воды, лучше дождевой, и выкладываем в нее мох. Поверх сфагнума укладываем пенек орхидеи, не зарывая ее в мох. Сверху вазу ничем не накрываем, так как внутри и так достаточная влажность, а избыток влаги может вызвать гниение.Очень важно также сохранять живым и мох, поэтому, когда вода подо мхом испаряется, обязательно восполняем ее.Вот и все, уже примерно через 3 недели такого симбиоза орхидеи и мха на пеньке появятся новые зеленые бутончики, из которых в дальнейшем вырастут детки.А ниже вы можете посмотреть подробное видео об этом способе реанимации орхидей и выращивании новых деток.