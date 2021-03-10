Не выбрасывайте пеньки орхидей

Орхидеи – это невероятно красивые экзотические растения, которые многих привлекают своими удивительными цветами. Кроме того, это еще и одно из самых долго цветущих комнатных растений.
Когда же мы заводим этот прекрасный цветок, то, конечно, знаем далеко не все тонкости ухода за ним и, к сожалению, наши ошибки могут даже привести к гибели растения.
И вот на месте цветущей красавицы мы видим пенек, сбросивший не только цветы, но и листья.
Зачастую такие пеньки сразу же отправляются на вечный покой в мусорную корзину. Однако не стоит с этим спешить. Ведь если у орхидеи остался хотя бы один здоровый корень, у нее есть все шансы на возрождение. Поэтому прежде, чем решиться на радикальный шаг, внимательно осмотрите весь пенек на предмет живых корней.
Дело в том, что орхидеи могут производить деток и на том, что осталось после потери даже всей кроны. Их воздушные корни могут получать питательные вещества и без субстрата, из воздуха, а также участвовать в фотосинтезе без помощи листвы. Это значит, что растение даже с одним небольшим корнем продолжает жить.
Чтобы вырастить на пеньке с оставшимся здоровым корнем новую детку, нам понадобится помощь мха сфагнума, однако очень важно, чтобы он был живым.
Для этого берем вазу подходящего размера, наливаем на ее дно достаточное количество воды, лучше дождевой, и выкладываем в нее мох. Поверх сфагнума укладываем пенек орхидеи, не зарывая ее в мох. Сверху вазу ничем не накрываем, так как внутри и так достаточная влажность, а избыток влаги может вызвать гниение.
Очень важно также сохранять живым и мох, поэтому, когда вода подо мхом испаряется, обязательно восполняем ее.
Вот и все, уже примерно через 3 недели такого симбиоза орхидеи и мха на пеньке появятся новые зеленые бутончики, из которых в дальнейшем вырастут детки.
А ниже вы можете посмотреть подробное видео об этом способе реанимации орхидей и выращивании новых деток.
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