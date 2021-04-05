6 блюд из советских фильмов, без которых сложно представить праздничные столы

Советские фильмы запомнились нам не только непревзойденной игрой актеров, интересным сюжетом, остроумными фразами, которые позже стали крылатыми, но также аппетитными блюдами. Главные герои очень любили вкусно поесть и с радостью рассказывали о кушаньях, присутствующих на праздничном столе. Novate.ru рассказывает о самых популярных из них.
Блюдо 1: Дичь – Бриллиантовая рука
Сцена из кинофильма «Бриллиантовая рука». / Фото: kinoserial.life
«Федя, я заказал дичь!» – хвастался главный герой Юрия Никулина в знаменитой сцене в ресторане. После дегустации Семен Горбунков остался в таком восторге от блюда, что даже поднялся на сцену и спел песню, посвящая композицию одному из ее представителей, а именно – зайцу.
Далеко не все рискуют украшать праздничный стол такими специфическими блюдами, хотя в зарубежных странах дичь стоит очень дорого и считается деликатесом, ведь ее мясо невероятно ценное и полезное для здоровья. Например, в Западной Европе любят мясо белой куропатки, которая питается почками ивы. Если вы решитесь на подобный эксперимент, тушите выбранное мясо в красном вине – так оно получится невероятно нежным, мягким, сочным и будет буквально таять во рту.
Блюдо 2: Оливье с языком – Карнавальная ночь
Некоторые хозяйки кладут в оливье не колбасу, а отварной язык
Несмотря на то, что этот салат прежде всего ассоциируют с Новым годом, хозяйки с радостью его готовят и на другие праздники. В каждой семье рецепты немного отличаются: одни добавляют в салат вареную колбасу, другие – курицу, а третьи берут пример с героев советских фильмов и готовят оливье с языком. Это блюдо не раз появляется в волшебном фильме «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко в главной роли, а также упоминается в других, не менее известных картинах, например, «Служебном романе», «Чародеях».
Наверняка вы хорошо помните фразу Ольги Рыжовой, которую она сказала Самохвалову во время одного из их диалогов: «Я этот салат готовлю лучше, чем твоя жена. В него обязательно нужно добавлять тертое яблочко». Согласитесь, рекомендация героини Светланы Немоляевой достаточно специфическая – в селедку под шубой многие добавляют яблоко, а вот в оливье фрукт присутствует редко. Впрочем, никто не запрещает нам экспериментировать, и если традиционный рецепт салата уже порядком надоел, добавьте в него секретный ингредиент.
Блюдо 3: Икра баклажанная – Иван Васильевич меняет профессию
Кабачковая икра, которую в фильме называли заморской. / Фото: citaty.info
Легендарная сцена с царским «банкетом» из любимого всеми советского фильма не раз вызывала чувство голода и непреодолимое желание оказаться в зале со столом, который буквально ломился от разнообразных яств. Однако самым желанным блюдо была икра «заморская, баклажанная», которая позже оказалась обычной кабачковой. Многие хозяйки закрывают ее на зиму, но на праздничный стол не подают – мол, слишком просто. А ведь это замечательный аппетайзер – бутерброд с кабачковой икрой разнообразит меню и разогреет аппетит перед подачей горячего.
Кстати, Леонид Гайдай, режиссер фильма, очень хотел, чтобы вся еда на царском столе была настоящей, а не бутафорской. Ради этого он даже выделил из собственного кармана 200 рублей – по тем временам это была внушительная сумма. Но, по закону подлости, эпизод пришлось переснимать – после просмотра отснятого материала оказалось, что кто-то случайно оставил на столе бутылку «Боржоми».
Блюдо 4: Заливная рыба – Ирония судьбы, или С легким паром
Заливная рыба считается исконно русским блюдом. / Фото: porosenka.net
Обычно, этот фильм принято смотреть в канун Нового года, так как он поднимает настроение и создает в душе праздничную атмосферу, вместе с запахом елки и мандаринов. Но самые заядлые поклонники картины Эльдара Рязанова пересматривают ее вне зависимости от времени года. Такая любовь и преданность во многом обусловлена фразами и шутками из этой легендарной киноленты, которые сразу после ее выхода на экраны «ушли в народ» и буквально разлетелись на цитаты. Чего только стоит реплика Ипполита о знаменитом новогоднем блюде: «Какая гадость эта ваша заливная рыба».
Интересный факт: Культовая фраза была чистой импровизацией Юрия Яковлева. После съемок актер признался, что рыба, которую в тот день принесли на площадку, действительно была отвратительной, поэтому он не сдержался.
Если вы хотите, чтобы ваша рыба стала «гвоздем программы» и вызвала искреннее восхищение у гостей, рекомендуем добавить к ней секретный ингредиент. После того, как застынет бульон, который использовался для заливки, положите в блюдо красную икру, а затем уберите его в холодильник. Икра добавит готовому кушанью пикантную изюминку.
Кстати, заливная рыба считается исконно русским блюдом, и иностранцы относятся к ней с подозрением (так же, как и к холодцу). Они недоумевают, как можно есть соленое желе странной консистенции с привкусом рыбы и получать от этого искреннее удовольствие. Понять нашу любовь к данному блюду могут, пожалуй, только немцы, ведь в их традиционном меню присутствует зельц – вареное мясное ассорти, состоящее из субпродуктов, мяса и жира, залитое желе из бульона.
Блюдо 5: Утка с яблоками – Тот самый Мюнхгаузен
Утка с яблоками станет украшением праздничного стола. / Фото: soyuz.ru
А помните утку, которую так ловко подстрелил в фильме Мюнхгаузен? Она нередко присутствует на праздничных столах, так как свинину и курицу часто готовят в будние дни, вследствие чего это мясо приедается. Несмотря на то, что утка не входит в категорию элементарных блюд, она однозначно может стать главным акцентом в вашем меню, если вы уделите достаточное количество времени ее приготовлению. Дело в том, что эту птицу нужно мариновать заранее, хотя бы за сутки до приготовления. Для ароматного маринада прекрасно подходит чеснок, оливковое масло, соль и любимые специи. Самой вкусной считается фаршированная утка. Начинкой может выступать все, что угодно: сухофрукты, бобовые, отварная гречка с жареным луком, яблоки и многое другое. Также следует определиться с соусом. Хорошим вариантом станет клюквенный.
Блюдо 6: Отварная картошка – Джентльмены удачи
Сцена из кинофильма «Джентльмены удачи». / Фото: aforismo.ru
Русскую кухню сложно представить без картофеля – этот овощ традиционно присутствует как в повседневном, так и в праздничном меню, так как прекрасно сочетается с мясом, рыбой, салатами и прочими блюдами. А еще картофель можно подавать в разном виде: отварной, запеченный, в мундире или нежном пюре. Помните, как аппетитно ее уплетали герои Савелия Крамарова и Георгия Вицина? У нас уже слюнки потекли!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии