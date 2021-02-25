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Простой способ, который позволит сохранить чеснок свежим на протяжении всего года


Простой способ, который позволит сохранить чеснок свежим на протяжении всего года

Главная проблема с чесноком в хозяйстве заключается в том, что собранный урожай с высокой долей вероятности успеет испортиться еще до начала следующего посадочного сезона. Происходит подобное всего по одной причине – чеснок неправильно хранится. В итоге все приходит к тому, что значительную его часть все-таки приходится брать в магазине. Как же избежать подобного?


Нужна марля. /Фото: livemaster.ru.

Нужна марля. /Фото: livemaster.ru.

 

Что понадобится: марля, стеклянная банка

В зависимости от количества имеющегося чеснока нужно подготовить одну или более банок. Все они должны быть чистыми. Далее каждая из них должна пройти процесс стерилизации при помощи горячего пара (делаем то же самое, что и перед созданием закаток). Как только банка будет готова и высохнет, в нее можно закладывать чеснок. Смело засыпаем его до самого края.
Делаем вот так. /Фото: youtube.com.

Делаем вот так. /Фото: youtube.com.

 

Следующий шаг – работа с марлей. Берем ее побольше и складываем в пару-тройку слоев. Марля полностью заменит собой крышку. Можно поступить одним из двух способов. Первый – сложенная марля просто запихивается в горлышко банки поплотней. В целом этого будет достаточно для защиты чеснока. Второй – марля кладется как крышка, натягивается на горлышко и опоясывается резинкой.

Отличный способ. /Фото: youtube.com.

Отличный способ. /Фото: youtube.com.

 

Держать банки с чесноком необходимо в обязательном порядке в теплом помещении с постоянной влажностью и температурой воздуха. Ни в коем случае не ставьте их в холодильник и не опускайте в погреб. Также следует всегда брать чеснок из одной банки и переходить к открытию и использованию следующей строго по мере надобности.
Лучший способ хранения. /Фото: gippokrat.by.

Лучший способ хранения. /Фото: gippokrat.by.

 

Видео:


 

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Простой способ, который позволит сохранить чеснок свежим на протяжении всего года

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Простой способ, который позволит сохранить чеснок свежим на протяжении всего годаПодписаться на мой Instagram
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