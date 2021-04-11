17 милейших фотографий, которые доказывают, что ребёнку просто необходима собака

Собака грустила из-за конуса, к счастью, кто-то решил её подбодрить.

Когда она возвращается домой после долгого дня в школе, у неё был плохой день... Она просто обнимает своего лучшего друга.

Девочка хотела быть овчаркой на Хэллоуин.

7-месячный мальчик сидел и играл, когда большой пёс подошёл и сел рядом с ним. Один из величайших моментов, который был запечатлён.

Он не похож на нас.

Родители, очевидно, нашли няню.

Мальчик всегда обнимал маму. Собаке же это сначала было не совсем удобно, но она смирилась.

Мальчик и его щенок, около 1988 г.

Эти двое неразлучны.

Самая удобная постелька в мире.

Они оба впервые увидели снег.

Девочке подарили батут. Очевидно, что оба от подарка в восторге!

Пёс, очевидно, очень любит девочку, а вот та, похоже, ещё не совсем уверена.

Малыш заснул в корзине со своими щенками золотистого ретривера.

Лучшие друзья играют в невинность, когда поймали с поличным.

Правду говорят, что владение собакой готовит вас к рождению детей.

Девочка только родилась, а они с псом уже лучшие друзья.

Друзья-сообщники пойманы прямо на месте преступления.