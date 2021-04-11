17 милейших фотографий, которые доказывают, что ребёнку просто необходима собака

Малыши просто обожают собак, и это абсолютно взаимно. Наверное, одно из самых милых зрелищ в мире — это дети и животные. Они идеально понимают друг друга, вместе им никогда не бывает скучно, они всегда готовы прийти друг другу на помощь… Самые лучшие друзья! Совершенно особенная дружба возникает почему-то между очень большими псами и младенцами. Вместе они выглядят так здорово! Не все родители поддерживают и одобряют, но бояться не стоит. Самые яркие примеры дружбы и любви между ребёнком и собакой на невероятно прекрасных фото, представленных ниже.
Даже самый большой пёс не может напугать. Дети и собаки могут быть великолепными друзьями при правильном обращении и следовании элементарному здравому смыслу. Пёс способен стать и самым верным другом и... нянькой!
Собака грустила из-за конуса, к счастью, кто-то решил её подбодрить.
Когда она возвращается домой после долгого дня в школе, у неё был плохой день... Она просто обнимает своего лучшего друга.
Подобное общение может быть очень полезным. Дети могут извлечь весьма ценные уроки о том, как заботиться о других, быть ответственными, добрыми и терпеливыми. Пёс не только верный охранник и любимый питомец, он ещё и идеальный помощник в воспитании малыша. Собака в доме, где растёт ребёнок, прекрасно исполняет роль няни и друга.
Девочка хотела быть овчаркой на Хэллоуин.
7-месячный мальчик сидел и играл, когда большой пёс подошёл и сел рядом с ним. Один из величайших моментов, который был запечатлён.
Кроме того, именно четвероногий друг поможет развить в малыше такие качества, как любовь к братьям нашим меньшим, ответственность, забота, дружба и преданность. Психологи утверждают, что дети, у которых был собственный питомец, вырастают более ответственными. Те, кто рос в компании собаки, впоследствии были более отзывчивыми и склонными к эмпатии.
Он не похож на нас.
Братья наши меньшие помогают пробудить и развивать в подрастающем поколении самые лучшие человеческие качества. Кроме того, они становятся для малышей лучшими друзьями, дарят им самые счастливые минуты и самые тёплые воспоминания на всю оставшуюся жизнь.
Родители, очевидно, нашли няню.
Собакам тоже хорошо. У них есть очень энергичный товарищ по играм, который может развлекать их часами напролёт. Хотя, иногда всё же животные могут находить детей весьма раздражающими, поэтому важно научить их уважению! Такие вещи, как личное пространство, правильные ласки. Даже просто дать собаке возможность спокойно поесть — это важно. Это нужно обязательно донести до сознания детей. Тогда можно будет избежать опасности быть укушенным, например.
Мальчик всегда обнимал маму. Собаке же это сначала было не совсем удобно, но она смирилась.
Мальчик и его щенок, около 1988 г.
Соблюдая элементарные правила, можно надеяться на абсолютную безопасность ребёнка. Кроме всего прочего, дети должны понимать, что животные — это живые существа. Им тоже бывает больно.
Эти двое неразлучны.
Конечно, случаи насилия бывают, но при правильном поведении взрослых, чрезвычайно редко. Ведь у детей и собак так много общего! Они обязательно станут лучшими друзьями в мире!
Самая удобная постелька в мире.
Взаимные нежные чувства между детьми и собаками описаны и в науке, и в искусстве. Симпатия их проверена веками. Она увековечена на полотнах великих художников, о ней рассказано в древнегреческих мифах, художественных и анимационных фильмах…
Они оба впервые увидели снег.
Всё это отнюдь не красивый вымысел. Уже давно учёными доказано, что эти животные способны на самые искренние и глубокие чувства!
Девочке подарили батут. Очевидно, что оба от подарка в восторге!
Дети, особенно маленькие, уверены, что только собака их понимает. Сказать просто не может. Учёные это подтверждают! Пёс способен не только понять эмоции человека, но и ответить на них.
Пёс, очевидно, очень любит девочку, а вот та, похоже, ещё не совсем уверена.
Четвероногие эксперты никогда не полагаются на внешние проявления, как люди. Ведь эмоции взрослого могут быть фальшивыми, а дети обожают преувеличивать. Собака анализирует сразу несколько составляющих — интонацию, мимику, жесты. Эта невероятная способность помогает псу отлично чувствовать настроение малыша и находить с ним общий язык.
Малыш заснул в корзине со своими щенками золотистого ретривера.
Собака как никто может посочувствовать и утешить. Пока мама тщетно пытается понять ребёнка с помощью психологии, собака сразу способна правильно оценить ситуацию. Животное безошибочно определяет что же вызвало у ребенка столь бурное негодование? Хвостатый товарищ моментально утешит малыша, если его эмоции искренние.
Лучшие друзья играют в невинность, когда поймали с поличным.
Совместные игры вместе с любимым питомцем имеют важнейшее значение для развития ребёнка. Кроме того, у малыша и неугомонного щенка чрезвычайно много общего.
Правду говорят, что владение собакой готовит вас к рождению детей.
Доказано, что взрослая собака по интеллекту сравнима с трёхлетним ребёнком. Несмотря на это, она вполне может «воспитывать» даже школьника. Пёс способен не только установить крепкую эмоциональную связь с человеком, но он может даже умело манипулировать им.
Девочка только родилась, а они с псом уже лучшие друзья.
Четвероногие друзья ценят семью и доброе отношение. Никто не будет спорить с тем, что правильное воспитание и отношение формируют личность. Будь то собака или человеческий детёныш.
Друзья-сообщники пойманы прямо на месте преступления.
Научно доказано, что домашние питомцы прекрасно снимают стресс. Совместные ежедневные прогулки отлично расслабляют и невероятно улучшают психологическое самочувствие. Кроме того, наличие пусть и небольшого, но защитника, даёт склонным к тревожности детям уверенность в их собственных силах.
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