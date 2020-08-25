Жизнь без запятых: 8 особенностей тайцев, которые удивляют иностранцев

Движение на улицах провинциальных городков Таиланда кажется хаотичным и неподчиняющимся никаким правилам. Однако жизнь тайцев строго регламентирована многочисленными традициями, привычками и поверьями





■ Местные приветствуют друг друга разными жестами «уай» (соединенные вместе ладони рук). Руки у лба, а большой палец касается переносицы — так приветствуют крупного чиновника или члена королевской фамилии. Руки на уровне глаз, большие пальцы у носа — человека старшего возраста. Руки на уровне шеи, большие пальцы на груди — для приветствия детей.

■ Пишут в Таиланде без запятых и точек, а между словами практически не делают пробелов (пробелы используют при сложном перечислении, перед цифрами и после них, между именем и фамилией, после круглых скобок). Например, известный девиз «Таиланд — страна улыбок» пишется так:

■ Тайцы живут в будущем. Их буддийский календарь опережает наш, григорианский, на 543 года, то есть в 2014 году тайцы отметили наступление 2557 года. Летоисчисление идет от года ухода Будды Гаутамы в нирвану.

■ Не знают имен соседей и друзей. Помимо официального, все с рождения имеют и «домашние» имена. Таец может так никогда и не узнать, что настоящее имя соседа — Мангкорн («дракон»), а не Уан («толстый»), как его все зовут.

■ Подают на завтрак несколько супов, рис, овощи, мясо, несколько соусов и фрукты.

■ По понедельникам предпочитают носить одежду желтых тонов, поскольку это цвет королевской семьи. Нынешний монарх Таиланда родился именно в понедельник, а каждый таец боготворит своего короля.

■ Ездят на маленьких скутерах всей семьей, включая младенцев и домашних животных.

■ Называют столицу не Бангкок, а Крунгтеп и Город ангелов, великий город, город изумрудного Будды, неприступный город бога Индры, величественная столица мира, одаренная девятью драгоценными камнями, счастливый город, полный изобилия грандиозный королевский дворец, напоминающий божественную обитель, где царствует перевоплощенный бог, город, подаренный Индрой и построенный Вишвакарманом. Таково официальное название столицы Таиланда.

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