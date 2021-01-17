Советы быстро согреть руки и ноги, если вы сильно замерзли

Кто не тер ладони друг о друга в попытке согреть руки? Этот метод помогает лишь отчасти. Если вы слишком долго пробыли на морозе и сильно замерзли – пора подключать «тяжелую артиллерию». Эти способы помогут согреть ладони и стопы буквально за несколько минут.
Способ №1: Массаж эфирными маслами
Массаж с подогретыми эфирными маслами помогает улучшить кровообращение в замерзших конечностях, быстро вернув им чувствительность.
Для лучшего эффекта используйте масло кардамона, лаванды, перечной мяты, лимона, гвоздики, майорана, розмарина или кипариса.
В качестве основы для разогревающей смеси выберите любое растительное масло.
Вам понадобятся:
1 ч. л. оливкового масла;
2-3 капли масла розмарина;
2-3 капли масла перечной мяты;
2-3 капли масла лимона.
Нагрейте оливковое масло на водяной бане до 40-50 градусов. Добавьте в него остальные ингредиенты. Нанесите смесь на кожу и втирайте подушечками пальцев в течение 5-10 минут.
Массаж с эфирными маслами также поможет вам расслабиться перед сном. Вотрите небольшое количество средства в кожу стоп и голени. Наденьте высокие носки или гольфы, чтобы защитить постельное белье от жирных пятен.
Способ №2: Красный перец
Сухой компресс из красного перца поможет быстро согреть руки и ноги, если вы слишком долго пробыли на морозе. Жгучее вещество капсаицин, содержащиеся в приправе, стимулирует прилив крови к коже и возвращает ощущение тепла.
Но: не используйте красный перец, если на коже имеются порезы или трещины – компресс вызовет очень интенсивное жжение.
Этот метод также не подходит людям с чувствительной кожей или аллергией на приправу.
Вам понадобятся:
молотый красный перец;
носки из плотного хлопкового трикотажа.
Выверните носки наизнанку. Посыпьте ткань красным перцем в тем местах, где ткань соприкасается с пальцами ног, подушечками под ними и пятками. Не переусердствуйте – на пару носков у вас должно уйти не более одной чайной ложки порошка. Если этого количества вам не хватает, добавьте к перцу тальк или кукурузный крахмал.
Старайтесь не трогать приправу голыми руками – порошок может оставить ожоги на коже.
Наденьте носки и подождите до тех, пока к стопам не вернется чувствительность. В случае появления сильного жжения сразу же снимите компресс. Удалите остатки порошка чистой сухой тканью и хорошо промойте кожу водой с мылом. Если вас страшит прямой контакт кожи с красным перцем, наденьте сначала тонкие хлопковые и лишь затем более плотные носки, наполненные приправой.
Способ №3: Нагретый рис
Это самый доступный из всех описанных способов, ведь в отличие от эфирных масел и красного перца рис есть практически в любом доме.
Насыпьте крупу в тканевый мешок или чистый хлопковый носок. Прогрейте его в микроволновой печи в течение 2-3 минут.
Используйте изделия из натуральных волокон – синтетика под воздействием микроволн может начать плавиться.
Подержите мешочек с рисом в ладонях или приложите его к замерзшим стопам. При необходимости подогрейте его в микроволновой печи еще раз.
Если риса под рукой не оказалось, его можно заменить другими крупами – например, гречкой или овсом, а также горохом, фасолью, песком, солью или семенами подсолнечника.
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