Советы быстро согреть руки и ноги, если вы сильно замерзли

Кто не тер ладони друг о друга в попытке согреть руки? Этот метод помогает лишь отчасти. Если вы слишком долго пробыли на морозе и сильно замерзли – пора подключать «тяжелую артиллерию». Эти способы помогут согреть ладони и стопы буквально за несколько минут.





Способ №1: Массаж эфирными маслами

Способ №2: Красный перец

Способ №3: Нагретый рис

Массаж с подогретыми эфирными маслами помогает улучшить кровообращение в замерзших конечностях, быстро вернув им чувствительность.Для лучшего эффекта используйте масло кардамона, лаванды, перечной мяты, лимона, гвоздики, майорана, розмарина или кипариса.В качестве основы для разогревающей смеси выберите любое растительное масло.1 ч. л. оливкового масла;2-3 капли масла розмарина;2-3 капли масла перечной мяты;2-3 капли масла лимона.Нагрейте оливковое масло на водяной бане до 40-50 градусов. Добавьте в него остальные ингредиенты. Нанесите смесь на кожу и втирайте подушечками пальцев в течение 5-10 минут.Массаж с эфирными маслами также поможет вам расслабиться перед сном. Вотрите небольшое количество средства в кожу стоп и голени. Наденьте высокие носки или гольфы, чтобы защитить постельное белье от жирных пятен.Сухой компресс из красного перца поможет быстро согреть руки и ноги, если вы слишком долго пробыли на морозе.Жгучее вещество капсаицин, содержащиеся в приправе, стимулирует прилив крови к коже и возвращает ощущение тепла.Но: не используйте красный перец, если на коже имеются порезы или трещины – компресс вызовет очень интенсивное жжение.Этот метод также не подходит людям с чувствительной кожей или аллергией на приправу.молотый красный перец;носки из плотного хлопкового трикотажа.Выверните носки наизнанку. Посыпьте ткань красным перцем в тем местах, где ткань соприкасается с пальцами ног, подушечками под ними и пятками. Не переусердствуйте – на пару носков у вас должно уйти не более одной чайной ложки порошка. Если этого количества вам не хватает, добавьте к перцу тальк или кукурузный крахмал.Старайтесь не трогать приправу голыми руками – порошок может оставить ожоги на коже.Наденьте носки и подождите до тех, пока к стопам не вернется чувствительность. В случае появления сильного жжения сразу же снимите компресс. Удалите остатки порошка чистой сухой тканью и хорошо промойте кожу водой с мылом. Если вас страшит прямой контакт кожи с красным перцем, наденьте сначала тонкие хлопковые и лишь затем более плотные носки, наполненные приправой.Это самый доступный из всех описанных способов, ведь в отличие от эфирных масел и красного перца рис есть практически в любом доме.Насыпьте крупу в тканевый мешок или чистый хлопковый носок. Прогрейте его в микроволновой печи в течение 2-3 минут.Используйте изделия из натуральных волокон – синтетика под воздействием микроволн может начать плавиться.Подержите мешочек с рисом в ладонях или приложите его к замерзшим стопам. При необходимости подогрейте его в микроволновой печи еще раз.Если риса под рукой не оказалось, его можно заменить другими крупами – например, гречкой или овсом, а также горохом, фасолью, песком, солью или семенами подсолнечника.