Как побороть сонливость и вялость в переходный зимне-весенний период, не налегая на кофеин

Переход от зимы к весне считается самым стрессовым для человеческого организма, так как нам в максимальной степени не хватает солнечного света. Как известно, на коже человека вырабатывается витамин D от контакта с солнечными лучами, и чем реже это происходит, тем более вялыми и несчастными мы чувствуем себя. В материале пойдет речь о том, как взбодриться в такой период, не злоупотребив кофеином до скачка артериального давления.

1. Включите любимую музыку и спойте вместе с ней







Пение помогает взбодриться. Но не стоит филонить! Пойте громко и от души!





Когда мы поем, внутри нас начинает работать своеобразный генератор счастья. Вырабатываются эндорфины, которые помогают взбодриться и улучшают настроение. Лучше выбрать песню, которая вызывает максимально позитивные эмоции. Это может быть любимая сезонная песня, песня из детства или же смешной и заводной музыкальный опус (например, Псай или Пико Таро). В процессе пения снимаются мышечные зажимы на лице, происходит эмоциональный всплеск, который дает всегда только положительные результаты.

2. Дыхательные практики







Дыхание способно направить организм в нужное русло.





Почему дыхательные практики удивительным образом помогают организму «перезагрузиться»?

3. Движение

Ответ прост: человеческий мозг (если, конечно, вы не Гай Юлий Цезарь) - преимущественно однозадачен. Это значит, что он не способен одновременно выполнять два действия: следить за дыханием под счёт и тревожиться о чрезмерно вялом состоянии тела. Занимая ум дыханием, человек полностью уходит от роящихся мыслей, тем самым давая организму быстро отдохнуть.Самая популярная дыхательная практика - «выдох длиннее вдоха». Идеальный вариант для новичков - вдох на 4 счета и выдох на 6. Вторая популярная практика: один очень долгий вдох, а затем 5 резких шумных выдохов через нос подряд, без довдоха между ними. Выполнять лучше всего около окна (самое светлое место) или с закрытыми глазами. После нескольких минут практики появляется ощущение бодрости, а организм чувствует себя отдохнувшим (как если бы вы полчаса крепко поспали).







Движение рождает энергию.





Если в период вялости и усталости сидеть на месте без движения, то едва ли ситуация улучшится. Нужно придать организму ускорение, чтобы тот начал аккумулировать собственную энергию. Можно в среднем темпе побегать по лестнице, присесть 10 раз, поделать наклоны к прямым ногам, повисеть на импровизированном турнике (его роль может выполнить даже дверной косяк). Если организм устал не по причине серьезной болезни, то это значит, что именно движение даст толчок бодрости.

4. Выпейте два стакана чистой питьевой воды







Вода - источник бодрости.





Обезвоживание - это весьма масштабная потеря энергии и стресс для организма. К сожалению, далеко не все люди грамотно соблюдают питьевой режим. Это часто связано с банальным непониманием важности употребления чистой питьевой воды каждый день, в количестве никак не меньше 1 литра (желательно больше). В начале 21 века в США был проведен ряд исследований, которые показали, что люди, которые не выпивали регулярно 5-6 стаканов чистой воды в день, чувствовали себя более уставшими, чем грамотно поддерживающая водный режим группа испытуемых. А если в период вялости налегать на кофе, обезвоживание организма будет еще более ярко выражено. Поэтому чистую питьевую воду нужно употреблять в обязательном порядке.

5. Улыбайтесь перед зеркалом







Улыбка творит чудеса.





Не многие знают, что улыбка является одним из методов борьбы с паническими атаками и беспричинными страхами на почве стресса (проверено автором Novate.Ru). Так что с такой мелочью, как вялость в межсезонье, она точно справится. Принцип прост: когда нам хорошо, мы улыбаемся, потому что наша центральная нервная система посылает определенный импульс. Так почему же не сделать наоборот? Мы улыбаемся, а центральная нервная система сразу же получает сигнал: человек счастлив. И таким образом бодрость и хорошее настроение возвращаются к нам.

6. Смочите холодной водой ладони и мочки ушей







Смочить руки и мочки ушей холодной водой помогает взбодриться.





Этот метод поведения при скачке артериального давления подходит и для случаев, когда нужно взбодриться. Рецепторы кожи в районе мочек ушей работают словно крохотные проводники импульсов. Холодная вода создает приятный микротолчок, создавая интересное ощущение, словно внутри нашей головы стало немного холоднее. Это поможет победить апатию и ощущение легкого потемнения в глазах в период, когда нам остро не хватает солнечных лучей.

7. Пожуйте мятную жевательную резинку







Мятный вкус бодрит.





Разумеется, не всегда есть возможность пожевать свежий листок мяты, эфирные масла которой подействовали как природный источник энергии куда быстрее. Но ведь мятную жевательную резинку раздобыть куда проще. Ментол гарантированно бодрит. Самое главное - не жевать резинку на голодный желудок, так как это очень вредно. Убедитесь, что вы поели, прежде чем начать «жвачкотерапию» против вялости.