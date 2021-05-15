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Когда и чем подкормить яблоню

Правильная и своевременная подкормка яблонь – залог хорошего урожая и здоровья деревьев. От того, насколько грунт под растениями будет насыщен питательными элементами, во многом зависит качество плодоношения.
Яблони растут на одном месте десятки лет, поэтому со временем почва истощается и теряет свои полезные свойства. Для стабильного роста и урожайности удобрения вносят несколько раз в год, уделяя внимание не только корням, но и кроне.

Когда и чем подкормить яблоню

Когда проводят подкормки яблони?



На следующий год после высаживания молодых яблонь в удобрениях нет необходимости, а вот со второго года деревья следует подкармливать в течение всего периода вегетации. Первая подкормка проводится в середине или в конце апреля, когда на растениях появляются зеленые листики. Второй раз удобрения вносят в начале цветения, причем при жаркой погоде и недостаточной влажности питание дают в жидком виде.
Третья подкормка приходится на лето (середину июня). В этот период деревья необходимо насытить азотом и калийными удобрениями. Чаще всего яблони подкармливают внекорневым способом, но если на улице жарко, а дождей практически нет, можно вносить препараты и в приствольный круг.

Когда и чем подкормить яблоню
Последнее кормление осуществляется в сентябре. Оно позволяет насытить деревья необходимыми минералами на зиму и улучшить качество почвы.

Чем подкармливать яблоню весной?



В весенний период яблони удобряют азотсодержащими смесями, которые помогают растениям активировать вегетационный процесс. Подкормку вносят в приствольный круг сразу же после рыхления, причем не прямо возле ствола, а по периметру кроны. В качестве удобрений можно использовать мочевину (0,5–0,6 кг на одно дерево) или аммиачную селитру (35–40 граммов). Некоторые садоводы вносят под каждую яблоню по 5 ведер перепревшего навоза, который рассыпают сверху по грунту.
При второй подкормке, проводимой во время цветения, яблоням дают куриный помет или навозную жижу. Если деревьев много, в бочке воды объемом 200 литров разводят 5 литров помета, 1 кг суперфосфата и 0,8 кг сернокислого калия. Все удобрения перемешивают и оставляют на неделю, а затем поливают из расчета 4–5 ведер на каждое дерево. Такая подкормка применяется при сухой погоде.

Когда и чем подкормить яблоню
Если идут дожди, достаточно разбросать по периметру кроны перегной или мочевину.

Какие подкормки нужны яблоне в летний период?



Летом растения гораздо проще насытить через листья, поэтому калийные и азотные удобрения вносят посредством опрыскивания кроны. Сдабривающие препараты равномерно распыляют по всей листве, стараясь попасть не только на верхние, но и на нижние листовые пластины. Подкормку проводят ранним утром или поздним вечером, иначе удобрения быстро испарятся на солнце.
Работы можно проводить в несколько этапов. Например, сначала внести азот, а через 2 недели – калий и фосфор. Если вы будете подкармливать яблоню корневым способом, следует приготовить раствор из 200 литров воды, 1 кг нитрофоски и 20 граммов сухого гумата натрия. На каждое деревце потребуется по 3 ведра удобрения.

Подкормка яблони осенью



В осеннее время с азотными подкормками лучше не экспериментировать, поскольку деревца не успеют подготовиться к зимовке. В крайнем случае можно опрыскать яблони мочевиной, но делать это нужно не позже середины сентября. Оптимальным вариантом для осени станет подкормка калийно-фосфорными составами. Их можно купить в готовом виде и развести согласно инструкции или сделать своими руками.

Когда и чем подкормить яблоню
Для самостоятельного приготовления в 10 литрах воды разводят столовую ложку калия и 2 столовых ложки гранулированного суперфосфата. Этой смеси достаточно для полива одного квадратного метра грунта.
Если во время подкормок идут проливные дожди, вместо жидкого раствора под каждое дерево можно насыпать по 300 граммов суперфосфата и калия в сухом виде. Осенью яблоням не помешает подкормка кальцием, а при высокой кислотности почвы – дополнительное известкование.
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