Мифы и правда о вегетарианстве

У противников вегетарианства существует немало претензий к адептам этого питания. Насколько все эти претензии соответствуют действительности? Расскажет «ЛегкоПолезно».

Миф № 1: Отказ от мяса ослабляет организм

Широко распространено мнение о незаменимости мяса – якобы только в нём есть особые витамины, минералы и аминокислоты, поэтому отсутствие мяса в рационе вызывает у человека анемию, головокружение, общую слабость.

На самом деле мясные продукты с трудом усваиваются нашим организмом, вызывая процессы брожения и гниения, исподволь отравляя человека и ухудшая его самочувствие. Переваривание мяса требует много сил и лишает человека необходимой ему энергии. Дело в том, что пищеварительная система с трудом перерабатывает продукты животного происхождения: мясо или рыба переваривается до 7-8 часов, а растительная пища – вдвое быстрее.

В Древнем Китае даже существовал изощрённый способ казни. Преступника не убивали сразу, а вдоволь кормили одним только мясом. В результате через месяц или два у человека отказывали почки, и он умирал.

Многие люди – в том числе известные – отказавшись от мяса, признаются, что их самочувствие заметно улучшилось. Нормализовалось давление, ушли проблемы с почками, пищеварительной системой, суставами.

Миф № 2: Быть вегетарианцем слишком дорого

По словам этих людей, появляется ощущение лёгкости и бодрости, чувствуется прилив энергии буквально из ниоткуда.

Почему-то принято считать, что правильное питание слишком дорого обходится по сравнению с более привычным рационом. Но ведь никто не призывает покупать свежую черешню или арбузы в январе. Фрукты и овощи должны быть сезонными, желательно местного производства. Чем ближе к месту продажи они выросли, тем больше витаминов в них сохранилось. И, кстати, тем они дешевле.

К тому же, выращивать самостоятельно овощи, фрукты, ягоды или зелень под силу даже закоренелым горожанам. У многих есть дачи. Значит, вполне возможно получить хоть и небольшой, но собственный урожай. Продукты со своей грядки – пожалуй, самая вкусная и полезная еда. Плюс это реальная возможность сэкономить.

В любом магазине или на рынке огурцы и помидоры, груши и яблоки стоят в несколько раз дешевле сырокопчёной колбасы или мясного филе. А покупка изюма или кураги обойдётся для семейного бюджета выгоднее, чем покупка шоколадных конфет.

Миф № 3: Вегетарианство подходит только для жаркого климата

Сторонники этого мифа утверждают, что летом в жару соблюдать вегетарианство гораздо проще. Когда на улице жарко, человек сам замечает, что не хочется ничего мясного. Мясо явственно воспринимается организмом как тяжёлая пища. Невольно тянет на фрукты, овощи, ягоды. Если на улице +30, на обед приятнее съесть лёгкий овощной салат и фрукты на десерт, чем наваристый мясной бульон и горячую отбивную.

Зимой же расход калорий намного больше. Поэтому существуют даже рекомендации в сильные холода перед выходом на улицу съесть несколько кусочков сала. Однако в мороз легко согреться горячим травяным чаем с мёдом и сухофруктами. Тепло от такого напитка надолго сохраняется во всем теле, и никакого вредного воздействия на печень и поджелудочную железу он не оказывает, в отличие от солёного сала.

А что касается возросшей потребности в калориях, то зимой можно есть побольше орешков, особенно кедровых – они очень калорийны. То же самое можно сказать о финиках. Недаром древние мореплаватели брали с собой в длительное плавание сушёные плоды финиковой пальмы – неисчерпаемый источник энергии. В любой мороз отличный согревающий эффект оказывает имбирь: его можно добавлять в еду и напитки.

Миф № 4: Человек по природе хищник

Сторонникам этого аргумента обычно советуют внимательно посмотреть на свои зубы. Это не зубы хищника. Разве у человека есть такие огромные клыки, как у тигров, львов и других плотоядных? Скорее, это зубы травоядных существ – такие же широкие моляры и премоляры для перетирания растительной пищи. Хищники не пережёвывают тщательно пищу, а сразу её заглатывают, поскольку их слюна не содержит нужных ферментов. Она кислая, тогда как человеческая слюна щелочная и приспособлена для первичной обработки растительной пищи.



К тому же длина кишечника у хищников невелика: только в 3 раза больше длины тела, чтобы продукты распада быстрее выводились из организма. Зато у человека – как и у всех травоядных – длина кишечника примерно в 6 раз больше длины тела, поскольку растительная пища разлагается медленнее.

Миф № 5: Для здоровья обязательно надо есть мясо

Некоторые люди не решаются переходить на вегетарианство, опасаясь возможной нехватки белка в организме. Дескать, в растительной пище присутствуют только углеводы и клетчатка. Из углеводов мы получаем необходимую энергию, а белок служит строительным материалом для новых клеток. Поэтому он нам действительно необходим. Но дело в том, что помимо животного белка (он содержится в мясе, рыбе, яйцах), существует растительный белок, которым и питаются вегетарианцы.

Источниками растительного белка являются:

все бобовые – зелёный горошек, зерновая и стручковая фасоль, нут, чечевица;

любые грибы и орехи;

семечки;

кунжут;

различные крупы, особенно киноа (крупа, похожая на рис);

картофель;

авокадо;

брюссельская капуста и кольраби;

чернослив и курага;

фрукты и ягоды: вишня, банан, папайя, киви.

Помимо всего прочего, растительный белок эффективнее усваивается человеческим организмом.

Что говорят эксперты

Врач-нейрохирург, академик Галина Шаталова в своих трудах, посвящённых правильному питанию, пишет, что употребление мяса ведёт к перенапряжению и истощению адаптационных ресурсов человека. При этом в каждое блюдо она рекомендует добавлять свежую или сушёную зелень. Особое беспокойство Шаталовой вызывает тот факт, что средний россиянин съедает овощей и фруктов в два раза меньше нормы.

С Галиной Шаталовой согласна её коллега, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко:

Стоит вообще отказаться от свинины и баранины: в них много соединительных волокон, которые очень тяжело перевариваются нашим желудочно-кишечным трактом. В результате в организме появляются вредные аммиак и азотистые основания.

Представители американской Академии питания и диетологии Сьюзан Левин и Вандана Шет утверждают, что переход на растительную пищу на 32% уменьшает риск инфаркта и на 62% снижает вероятность развития сахарного диабета:

У людей, придерживающихся вегетарианской диеты, в среднем ниже индекс массы тела (ИМТ). Также они лучше контролируют артериальное давление и уровень глюкозы в крови, у них меньше выражены воспалительные процессы и ниже уровень холестерина.

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Татьяна Рымаренко подчёркивает, что из 20% белка, содержащегося в мясе, усваивается только 13%, тогда как растительный белок усваивается почти полностью, и добавляет:

Мясо содержит много экстрактивных веществ с кофеиноподобным действием, возбуждающих и тонизирующих нервную систему. Оно является своеобразным допинговым продуктом и постепенно истощает организм.

Слушайте свой организм

Взрослым людям полезно чаще прислушиваться к выбору ребёнка и брать с него пример. Детская психика ещё не пропиталась ненужными стереотипами – интуитивно ребёнок делает оптимальный выбор. Вспомните, зачастую дети отказываются от мясного супа и котлет или едят их неохотно, но всегда рады фруктам и ягодам. Выбирая между шашлыком и яблоком, ребёнок всегда выберет последнее. А если вы покажете малышу кролика, он будет радостно играть с ним и гладить – но даже не подумает, что это животное можно съесть. Так устроена природа.