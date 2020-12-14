3 исторические личности, которые были трансгендерами

О немалом количестве исторических личностей известно, что они предпочитали людей одного с собой пола. Как правило, это определить легко, гораздо сложнее дела обстоят с гендерной самоидентификацией. Порой невозможно сказать наверняка, считал ли человек себя лицом другого пола или просто любил наряжаться.







Шевалье д’Эон







Дворянин, тайный агент и отличный фехтовальщик провел первую половину жизни как мужчина, а вторую прожил под женской личиной. Примечательно, что настоящий его пол так и остался тайной.



Французский дворянин родился в 1728 году в семье адвоката. В своих дневниковых записях д’Эон признается, что, хотя одевали его всегда как мальчика, на самом деле он был девочкой — родители делали это якобы для того, чтобы можно было передать ему наследство. Условие завещания было таковым, что деньги могли достаться только мальчику. Он с отличием окончил парижский колледж и устроился клерком, но уже через семь лет д’Эона завербовала тайная сеть французских дипломатов — «Королевский секрет».







Жизнь д’Эона была яркой: он ездил по поручениям в Россию, пытался войти в доверие к императрице Елизавете Петровне, стараясь расстроить русско-австрийский альянс, якобы вывез из Петербурга тайное завещание Петра I.

По одной из версий, именно в Петербурге д’Эон сменил мужское платье на женское.После смерти Елизаветы Петровны д’Эона отозвали обратно во Францию. Он принял участие в последних битвах Семилетней войны, был ранен и получил за храбрость орден Святого Людовика.После отстранения д’Эона и его конфликта с посольством стали расходиться слухи о том, что отставной драгун — на самом деле женщина. В печати стали появляться карикатуры на д’Эона, этот вопрос активно обсуждался в прессе. На то, мужчина он или женщина, даже делали ставки на бирже!В конце концов, д’Эона вынудили признать себя женщиной. Через десять лет д'Эон потребовал, чтобы его признали женщиной уже официально и разрешили носить женское платье. С тех пор и до конца жизни он звался мадемуазель де Бомон.Но даже в пожилом возрасте мадемуазель де Бомон стремилась вернуться на военную службу.Последние годы мадемуазель провела в бедности, а умерла она в Лондоне, ей был 81 год . Врач, осматривавший ее тело, сделал вывод, что оно принадлежит все же мужчине: «Настоящим подтверждаю, что осмотрел и вскрыл труп шевалье д’Эона и при этом обнаружил на его теле мужские гениталии, прекрасно развитые во всех отношениях».Родился под именем Дженни Ирен Ходжерс в Ирландии, примерно в 1843 году. До сих пор неизвестно, по какой причине Дженни переехала в США, взяв мужское имя Альберт. Позже Дженни утверждала, что ее отчим одевал ее в мужскую одежду, чтобы ей проще было найти работу. Так это или нет — загадка.Так родился Альберт Кашье.В 1862 году президент Линкольн стал набирать армию — нужда в солдатах росла с каждым днем. Вскоре в списке завербованных появилось имя Альберта Кашье (19 лет, фермер из Нью-Йорка).Альберт участвовал примерно в сорока сражениях, включая осаду Виксбурга. Эта кампания стала самой опасной для Альберта-Дженни, потому что во время разведывательной операции он попал в плен. Тем не менее Альберту удалось бежать.Кашье был на войне до 1865 года, уволен со службы с блестящими отзывами. После войны Альберт вернулся в Иллинойс и продолжил жить под мужской личиной до конца своих дней.На протяжении сорока лет Альберт трудился церковным привратником, работником кладбища и фонарщиком. Благодаря маскировке Альберт мог голосовать, а позже получал положенную ветеранам пенсию.В 1911 году Альберта сбила машина, сломав ему ногу. Врач раскрыл секрет ветерана, но согласился оставить всю информацию в тайне. В конце концов, Альберт был вынужден осесть в доме ветеранов в Иллинойсе — там его нередко навещали бывшие сослуживцы. Состояние Альберта делалось всё хуже, его перевели в клинику для душевнобольных. Там врачи обнаружили, что под мужской одеждой кроется женское тело, и заставили Альберта вновь стать Дженни.Альберт умер в 1915 году, на надгробном камне значится: «Альберт Д. Дж. Кашье», он был похоронен со всеми почестями в военной униформе . Надежда Дурова родилась в сентябре 1783 года в удмуртском городе Сарапул. Ее мать ненавидела девочку с самого детства и однажды едва не выбросила ее из окна кареты, но младенец чудом выжил.Тщетно мать старалась научить дочь рукоделию и прочим «женским занятиям». Надежда желала скакать по полям верхом на лошади, а женская участь казалась ей унылой и скучной.В 18 лет Надю выдали замуж за судебного заседателя Василия Чернова, и уже через год она родила сына Ивана. По злой иронии судьбы Надя невзлюбила мальчика так же, как ее мать, потому что желала вольной военной жизни. По другой версии, на побег ее подтолкнула любовь к казачьему есаулу.Надежда отправилась искать подходящий полк, где она могла бы служить.Была лишь одна проблема — у Нади не было бороды. А так как все казаки носили бороды, Надежда была вынуждена примкнуть к кавалерийскому Конно-Польскому уланскому полку, где бород не носили. Надя представилась Александром Соколовым, сыном помещика. Так она стала рядовым Александром.Война была ее стихией. Участвуя в битвах Наполеоновских войн, Надежда ни разу не дрогнула и не испугалась. За спасение раненого офицера в разгар сражения Александр был награжден солдатским Георгиевским крестом и произведен в унтер-офицеры.По стечению обстоятельств правда дошла до самого императора Александра I, который, пораженный мужеством и отвагой Надежды, позволил ей и дальше носить мужское платье и служить стране. Подарил он женщине и фамилию — Александров, в честь императора.В жизни Надежды было немало подвигов: она участвовала в сражении при Бородине, командовала полуэскадроном в Отечественную войну 1812 года и даже служила ординарцем у Кутузова, который знал правду. В одном из сражений Надежде в ногу прилетело ядро, ее контузило.В 33 года, уступив уговорам отца, Надежда подала в отставку и снова поселилась в родных краях.До конца своих дней Надежда осталась Александром. Все письма она подписывала исключительно мужской фамилией. Единственными ее спутниками в конце жизни были кошки и собаки.Надежда ненавидела, когда ее называли женским именем.Даже когда собственный сын в письме назвал её «маменька», в ярости Надежда швырнула письмо в огонь . Она ответила, только когда в следующем послании сын обратился к ней «Александр Андреевич». Умерла Надежда глубокой старухой и перед смертью просила отпеть себя как «раба божия Александра». Но священник не рискнул идти против традиций.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: