Чем был опасен «безопасный корсет» прошлых лет

Некоторые рисунки и фотографии прошлого, изображающие модных дамочек, заставляют задаваться вопросом: как они могли ходить с таким изгибом спины? И главное, что их заставляло? Ответ удивителен: новые, особенно безопасные для здоровья корсеты. И погубили они тогда немало женщин.









Где талию делать будем?

Новый безопасный корсет

Тысячи искалеченных дам