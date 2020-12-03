Чем был опасен «безопасный корсет» прошлых лет

Некоторые рисунки и фотографии прошлого, изображающие модных дамочек, заставляют задаваться вопросом: как они могли ходить с таким изгибом спины? И главное, что их заставляло? Ответ удивителен: новые, особенно безопасные для здоровья корсеты. И погубили они тогда немало женщин.
Где талию делать будем?
Вопрос о том, как влияют корсеты на женское здоровье, начиная с восемнадцатого века поднимали не раз. Почему именно с того периода? Потому что, во-первых, корсеты стали туже (во времена д’Артаньяна под переднюю нижнюю часть корсета порой даже подушечку подкладывали – чтобы аппетитнее выглядеть, а вот во времена Казановы уже ожидали от дамы утончённости). А во-вторых, врачей стало намного больше, чем раньше – а значит, и медицинских наблюдений тоже. С корсетами боролись с переменным успехом. На их стороне была возможность отличиться от какой-нибудь прачки или крестьянки, что во времена торжества сословности было важнее любого другого вопроса. Против голоса поднимали не только доктора, но и поборники нравственности: ведь корсеты были обычной причиной выкидышей, а женское предназначение, как считалось, состояло в том, чтобы не просто зачать, но и родить зачатого ребёнка.
Поскольку стандарты женственности и красоты всё время менялись, то менялся и вред, наносимый корсетами – в зависимости от того, как высоко или низко делали им талию. Если талия в моде была высокая, страдали желудок, печень, нижние рёбра. Если низкая – кишечник очень сильно опускался вниз, смещая заодно женские органы размножения, и женщины ходили с очень круглым, но исключительно ниже пупка, животом. Немного легче стало во времена Наташи Ростовой – талию не делали вообще, корсет только немножечко удерживал женскую плоть в рамках приличий и приподымал грудь. Но такая вольница для дам долго не продержалось – слишком уж удобно было им, видимо, жить.
Новый безопасный корсет
В самом конце девятнадцатого века производители нижнего белья преподнесли новинку: гигиенический, абсолютно безопасный корсет. Он больше не гнул нижние рёбра, не стягивал желудок, не пережимал лёгкие – талия в нём приходилась на место, где рёбер уже нет, и к тому же выше талии корсет очень быстро расширялся, чтобы не давить на грудную клетку. Он также не выдавливал внутренности вперёд и вниз – щиток спереди, давящий на живот, делал его довольно плоским на вид (но вряд ли совершенно – годы ношения корсетов других моделей не могли не сказаться на женской фигуре). Пленительную стройность талию, кроме того, новый корсет формировал за счёт прогиба в пояснице. Этот прогиб помогал одновременно убирать живот назад и на глаз делать самое тонкой место фигуры в корсете ещё тоньше. Для большего эффекта стройности в талии платья спереди украшались таким образом, что грудная клетка и грудь казались пышными и… нависающими над впалым (благодаря корсету) животом. Заодно он делал излишними турнюры – ягодицы сами собой оттопыривались под юбкой. Продавцы и производители наперебой расписывали достоинства новой модели: изящество настоящей леди, с одной стороны, и полноценная работа внутренних органов, с другой. Последнее слово медицины и индустрии красоты! На новые корсеты женщины по всему белому миру перешли очень быстро. И даже следующая их модификации недалеко ушла от первоначальной модели, известной как «голубиная грудка» - она только начала делать ещё и бёдра узкими, чтобы компенсировать эффект от раздутой на вид грудной клетки. Но именно триумф новых «безопасных» и «гигиенических» корсетов стал началом конца корсетов вообще.
Тысячи искалеченных дам
В те же самые годы одной из тяжелейших женских работ считалась работа прачки. Одной из профессиональных болезней было повреждение позвоночника – смещение позвонков и появление позвоночных грыж – из-за того, что прачка много часов проводила, стоя внаклон. Повреждение позвоночника на уровне поясницы давало множество осложнений в работе внутренних органов нижней части живота. Новые «безопасные» корсеты придавали изящество женской фигуре и женской походке именно за счёт того, что заставляли даму держать корпус внаклон, сильно выгибаясь в пояснице так, что заметно оттопыривались ягодицы. Притом сделать так, чтобы корсет действительно поддерживал в этой позиции, не было никакой возможности. В нём также нельзя было дать спине отдохнуть – он не давал возможности сесть, отклонившись назад, на спинку кресла. Сидели в нём, в основном, облокачиваясь набок – как часто бывало до того с турнюрами. Спина за это спасибо не говорила. Модницы изнемогали от болей в спине и от побочных эффектов от сдвинувшихся позвонков. Врачи снова негодовали на моду.
Удивительно ли, что в 1908 году Поль Пуаре предложил дамам новый силуэт, вообще снимающий вопрос толщины талии, а дамы на него набросились? Вероятно, модельер вдохновлялся призывами врачей снова взглянуть в сторону античной моды: надевать сандалии вместо уродующих, сильно выгибающих в подъёме ногу туфель, носить прямые ниспадающие одежды, не стесняющие тела (конечно, если ты всё же не прачка – в такой одежде не настираешься). Первые бескорсетные платья Пуаре притом предложил ещё в 1905 году, но публика не сразу их распробовала. Вплоть до самой Первой Мировой, когда дамы даже из дворянских семей начали проявлять трудовую активность (хотя бы сёстрами в госпиталях), Пуаре царил со своими платьями-пеплумами и платьями-туниками. Правда, здоровье уже покалеченным спинам было не вернуть.
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