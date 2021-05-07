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Зачем в некоторых моделях пиджаков слева на лацкане делается петля


Зачем в некоторых моделях пиджаков слева на лацкане делается петля

 

На многих пиджаках от деловых костюмов часто можно увидеть маленькую деталь на лацкане с левой стороны - классическую петлю. В некоторых случаях их может быть две и находятся они параллельно одна другой. На втором отвороте ничего подобного не наблюдается. Кстати, не все пиджаки имеют эту деталь вообще. Зачем это делается и какое практическое значение имеет петелька, станет понятно, если углубиться немного в историю создания этого вида одежды.

1. Экскурс в историю


Почему такую деталь, как петля на лацкане, можно обнаружить не только на пиджаке, поможет экскурс в историю / Фото: wallsdesk.com

Почему такую деталь, как петля на лацкане, можно обнаружить не только на пиджаке, поможет экскурс в историю / Фото: wallsdesk.com

 

Если хорошо подумать, то не только на пиджаке можно найти такую непонятную деталь именно с левой стороны на отвороте. Иногда она встречается на бушлатах, некоторых моделях пальто, куртках для охотников и так далее. Разобраться в этом поможет история создания лацканов.
Лацканы появились в 19 веке и с английского переводятся, как кусок или лоскут ткани / Фото: poradumo.com.ua

Лацканы появились в 19 веке и с английского переводятся, как кусок или лоскут ткани / Фото: poradumo.com.ua

 

На мужской верхней парадной одежде впервые лацканы появились где-то в девятнадцатом веке, в самом начале викторианской эпохи. Тогда мужчины носили сюртуки, у которых были высокие воротники, аналогичного фасона кафтаны. Застегивалась эта одежда всегда на все существующие пуговицы.
Этот тип воротника требовал наличия на груди откидных симметричных створок. Со временем эти створки трансформировались в современные лацканы. Само название имеет английское происхождение. Оно пошло от английского lаeppa, что в приблизительном переводе значит кусок или лоскут ткани.
В современных моделях свое главное предназначение петлицы продолжают делать, хотя они утратили свое предназначение / Фото: mport.ua

В современных моделях свое главное предназначение петлицы продолжают делать, хотя они утратили свое предназначение / Фото: mport.ua

 

Изначально петлицы на лацкане слева предназначались для пуговиц, которые находились на противоположной стороне. Таким образом, мужчина мог в прохладную погоду полностью застегнуть парадную одежду. В современных моделях свое главное предназначение петлицы на этих элементах одежды утратили, но их все-равно продолжают шить.

2. Какое назначение петли на отвороте пиджака


Многие мужчины используют петлю для того, чтобы носить значки, ордена, бутоньерки / Фото: mir-modnic.ru

Многие мужчины используют петлю для того, чтобы носить значки, ордена, бутоньерки / Фото: mir-modnic.ru

 

По мере того, как эволюционировала эта одежда, такие детали, как петелька на левом лацкане пиджака и пуговица на правом, стали рудиментом. Правда, сначала они несли в себе пользу. Принц Великобритании Альберт использовал петлю для того, чтобы носить на груди свежие цветы. После него в подобных целях петлю на лацкане стали использовать многие мужчины. К ней стали прикреплять бутоньерки, ордена, значки.
К петлице на лацкане шнурком привязывали шляпы, чтобы те не улетели / Фото: meappropriatestyle.com

К петлице на лацкане шнурком привязывали шляпы, чтобы те не улетели / Фото: meappropriatestyle.com

 

В прошлом столетии лацкану придумали еще одно предназначение, достаточно необычное. В тот период времени Worth & Worth, знаменитая компания, стала выпускать шляпы, имеющие шнурок большой длины. Этот шнурок отлично прикреплялся к петлице на лацкане, и владелец мог не бояться, что сильный ветер унесет головной убор с его головы и он в итоге потеряется. Со временем все это стало неактуальным, так как постепенно шляпы переставали носить.
Некогда полезная деталь стала просто декорацией и используется для крепления цветов, брошей и булавок / Фото: Pinterest

Некогда полезная деталь стала просто декорацией и используется для крепления цветов, брошей и булавок / Фото: Pinterest

 

В наше время эта некогда полезная деталь стала просто декорацией. Иногда ее используют для крепления миниатюрных брошей, цветочков, булавок. В некоторых случаях петелек может быть две. Делаются они на элитных моделях костюма и предназначены для ношения свежих цветов.

3. Типы петелек на отвороте пиджака


Несмотря на неактуальность петли на лацкане, ее продолжают делать, в некоторых моделях даже по две / Фото: wedwillow.ru

Несмотря на неактуальность петли на лацкане, ее продолжают делать, в некоторых моделях даже по две / Фото: wedwillow.ru

 

Петля может быть одного из трех типов: машинная, ручная и «Миланская» (ручная люксовая). Кстати, «миланскую петлю» можно увидеть разве что на пиджаках класса люкс. Несмотря на неактуальность петли, расположенной на лацкане, ее продолжают делать, отдавая дань прошлому.

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Зачем в некоторых моделях пиджаков слева на лацкане делается петля

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