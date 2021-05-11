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Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Во время отпуска в Таиланде Сандра оказалась на турнире по тайскому боксу, где её потрясли спортсмены. На ринг выходили дети от шести лет.

Сандра Хойн (Sandra Hoyn) родилась 25 марта 1976 года в Вольфенбюттеле. Фотографию изучала в Гамбурге в Университете прикладных наук, который окончила в 2005 году. Работая независимым фотожурналистом для периодических изданий, она находит время для личных проектов, посвящённых социальным и экологическим проблемам. Сандра работала в различных странах Азии, Африки и Европы. С 2007 года она приобщилась к фоторепортажному агентству laif. Хойн неоднократно становилась обладательницей престижных международных фотопремий, в том числе Magnum Photography Awards, International Photography Awards, Sony World Photohgraphy Awards, World Press Photo.

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Фотопроект «Fighting for a Pittance»

В 2011 году Сандра Хойн проводила отпуск в Таиланде. Недалеко от Бангкока она случайно оказалась на турнире по тайскому боксу, одному из самых сложных и самых жестоких боевых искусств в мире. Тайский бокс (муай тай) называют «боем восьми конечностей», потому что удары можно наносить кулаками, ступнями, голенями, локтями и коленями. Конечно, бойцы нередко получают серьёзные травмы.
Но фотографа поразил не спорт, а спортсмены. Турниры муай тай – это развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев, которые выставляют своих детей на ринг, делая крупные ставки. Минимального возраста для боксёров нет.

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

Дети на ринге: развлечение для туристов и источник дохода для многих тайцев

источник

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