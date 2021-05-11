5 роботов, которые были созданы задолго до научно-технической революции

1. Византийские львы и птицы

Оказывается, в Византии были свои роботы-львы и механические птицы. /Фото: radikal.ru

Современная фантазия, какой была описанная аудиенция у византийского императора. /Фото: history.syktnet.ru

Арт на тему, как мог бы выглядеть легендарный трон Соломона. /Фото: amazonaws.com

2. Ближневосточные роботы-музыканты

Автоматические музыканты создали еще восемь столетий назад. /Фото: tumblr.com

Выдающийся инженер Ближнего Востока Аль-Джазари. /Фото: islam.kz

3. Робот Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи не только танки конструировал, но и роботов собирал. /Фото: lamcdn.net

Механизм настолько сложный и при этом рабочий, что трудно представить, что ему больше 500 лет. /Фото: vk.com

Современная реплика механизированных доспехов да Винчи. /Фото: topwar.ru

4. Механический сатана

Наука и инженерия на страже церковных интересов. /Фото: lookatme.ru

Одними изображениями и проповедями Контрреформация решила не ограничиться. /Фото: staticflickr.com

5. Маленький заводной монах

Испанский не совсем живой монах. /Фото: pinterest.com

Так выглядят внутренние механизмы испанского робота-монаха. /Фото: historytime.ru