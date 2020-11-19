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5 вещей, которые убивают сексуальное влечение

Бретт Уорли, доктор медицинских наук из Университета штата Огайо, советует, чего следует избегать, чтобы сексуальное влечение никогда не улетучивалось!

5 вещей, которые убивают сексуальное влечение

1. Антидепрессанты
Такие гормоны как серотонин, адреналин и допамин непосредственно влияют на сексуальную функцию. Причём антидепрессанты и другие психиатрические препараты могут эффективно подавлять возбуждение.

2. Усталость
Слишком устала для секса? Увы, это не оправдание, а факт. Большинство женщин откладывают секс до ночи, а потом удивляются, почему не могут возбудиться. Для секса нужно выбирать время, когда ты находишься на пике возбуждения, а не борешься со сном.

3. Изменения веса
У женщин вес постоянно колеблется, и причин может быть множество: ПМС, беременность, отпуск. Независимо от источника, это может стать одним из основных психологических препятствий, так как женщина чувствует себя менее привлекательной.

4. Ссоры с партнёром
Проблемы в отношениях с мужчиной, безусловно, приведут к снижению либидо. Если твой партнёр тебя не устраивает, у вас нет гармонии, а есть серьёзные разногласия, ты не сможешь как следует возбудиться.

5. Противозачаточные таблетки
Они отлично подходят для предотвращения беременности, но могут помешать тебе наслаждаться сексом.

Дело в том, что эти препараты всерьёз изменяют гормональный уровень и тем самым снижают либидо.

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