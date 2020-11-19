5 вещей, которые убивают сексуальное влечение

Бретт Уорли, доктор медицинских наук из Университета штата Огайо, советует, чего следует избегать, чтобы сексуальное влечение никогда не улетучивалось!







1. Антидепрессанты

Такие гормоны как серотонин, адреналин и допамин непосредственно влияют на сексуальную функцию. Причём антидепрессанты и другие психиатрические препараты могут эффективно подавлять возбуждение.



2. Усталость

Слишком устала для секса? Увы, это не оправдание, а факт. Большинство женщин откладывают секс до ночи, а потом удивляются, почему не могут возбудиться. Для секса нужно выбирать время, когда ты находишься на пике возбуждения, а не борешься со сном.



3. Изменения веса

У женщин вес постоянно колеблется, и причин может быть множество: ПМС, беременность, отпуск. Независимо от источника, это может стать одним из основных психологических препятствий, так как женщина чувствует себя менее привлекательной.



4. Ссоры с партнёром

Проблемы в отношениях с мужчиной, безусловно, приведут к снижению либидо. Если твой партнёр тебя не устраивает, у вас нет гармонии, а есть серьёзные разногласия, ты не сможешь как следует возбудиться.



5. Противозачаточные таблетки

Они отлично подходят для предотвращения беременности, но могут помешать тебе наслаждаться сексом.

Дело в том , что эти препараты всерьёз изменяют гормональный уровень и тем самым снижают либидо.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: