5 вещей, которые убивают сексуальное влечение

Бретт Уорли, доктор медицинских наук из Университета штата Огайо, советует, чего следует избегать, чтобы сексуальное влечение никогда не улетучивалось!
1. Антидепрессанты
Такие гормоны как серотонин, адреналин и допамин непосредственно влияют на сексуальную функцию. Причём антидепрессанты и другие психиатрические препараты могут эффективно подавлять возбуждение.
2. Усталость
Слишком устала для секса? Увы, это не оправдание, а факт. Большинство женщин откладывают секс до ночи, а потом удивляются, почему не могут возбудиться. Для секса нужно выбирать время, когда ты находишься на пике возбуждения, а не борешься со сном.
3. Изменения веса
У женщин вес постоянно колеблется, и причин может быть множество: ПМС, беременность, отпуск. Независимо от источника, это может стать одним из основных психологических препятствий, так как женщина чувствует себя менее привлекательной.
4. Ссоры с партнёром
Проблемы в отношениях с мужчиной, безусловно, приведут к снижению либидо. Если твой партнёр тебя не устраивает, у вас нет гармонии, а есть серьёзные разногласия, ты не сможешь как следует возбудиться.
5. Противозачаточные таблетки
Они отлично подходят для предотвращения беременности, но могут помешать тебе наслаждаться сексом.
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