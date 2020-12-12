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Неправильные названия рыб на нашем рынке

Будучи ихтиологом по образованию с соответствующей записью в дипломе, проработавшим во ВНИРО 10 лет по специальности и участвовавшим в 5-ти океанических научных экспедициях по полгода каждая, большинство рыб на наших прилавках узнаю не то чтобы в лицо – т.к. многие продаются без головы – но уверенно определяю до вида по плавникам, кожным покровам, характеру чешуи, рисунку боковой линии и других характерным признакам, не очень заметным для потребителя-непрофессионала.

Покупатели же, не обладающие в большинстве специальными знаниями, обычно верят тому, что написано на ценниках – а названия рыб там нередко перевраны либо по неграмотности продавца или поставщика, либо совершенно осознанно: чтобы обмануть покупателя.

Разобрать все случаи фальсификации, наверное, не смогу: много примеров просто частной неграмотности, но постараюсь рассказать о самых массовых, нахальных и неприятных.

Материал для этой статьи собирал 12 лет: фотографировал прилавки на рынках и в магазинах – поэтому многие цены кажутся сегодня на удивление низкими, многие уже забыли, насколько дешевле была рыба даже 3 года назад, а резко вверх цены подскочили в 2014 г. после санкций в отношении РФ стран, не согласных с присоединением Крыма, и ответным запретом России на ввоз их продуктов.

Сравнение прежних цен с нынешними достаточно интересно, но речь в этом материале прежде всего о перевранных торговых наименованиях, сознательном обмане и введении в заблуждение покупателей, а также об общей неграмотности.

Фото в обзоре пронумерованы, чтобы удобнее задавать дополнительные вопросы.

Неправильные названия рыб – как и продуктов вообще – можно сгруппировать в несколько категорий, и появляются они на ценниках по нескольким конкретным причинам.

1. Самые невинные, но от этого не менее досадные случаи – это ошибки и неточности перевода названий, указанных на маркировке коробов с импортной продукцией.

1.1. На прилавках часто можно видеть представителей сем. Атеринопсовые Atherinopsidae, обитающих в морях, омывающих Латинскую Америку. Эта рыба длиной порядка 20-25 см с желто-зеленоватой спиной и серебристо-белой полосой вдоль боковой линии от головы к хвосту относятся к нескольким близким родам, и местные тамошние названия у них – пехерей, менидия и некоторые еще: в зависимости от видовой принадлежности и региона.

Однако у нас их чаще всего продают под именем корюшки

1.1.1.

Неправильные названия рыб на нашем рынке Рыба, Рынок, Обман, Кулинария, Длиннопост, Негатив

и это как раз ошибка перевода. Маркировка импортной рыбы дается, как правило, на английском – и на коробах с этой рыбой она обозначена как Smelt. Путаница с названиями случаются в англоговорящих странах хотя и реже, чем у нас, но тоже бывает: достаточно вспомнить, как они там обозначают одним и тем же словом Lobster и омаров с клешнями, и лангустов – совсем без клешней, но с длинными усами-антеннами. Так и термин Smelt равно относится и к корюшке, и к этим абсолютно не родственным корюшке пехереям, и если случаи продажи этих достаточно плебейских аргентинских и бразильских видов как корюшки еще можно объяснить казусом лингвистики, то уж приписывать на ценнике Питерская – наглость совершенно несусветная: к нашей вкуснейшей корюшке их пехерей не имеет никакого отношения.

Главное, на что нужно обратить здесь внимание при покупке, когда видите такую вызывающую сомнения «корюшку» – на наличие или отсутствие сверху на хвостовом стебле так называемого жирового плавника: это небольшой плавничок между спинным и хвостовым плавниками /называется жировым он потому, что – в отличие от остальных плавников – лишен скелетной костной основы/, и если его нет, то под видом корюшки вам подсовывают что-то другое.

Кроме корюшек, такой жировой плавник

1.1.2.

Неправильные названия рыб на нашем рынке Рыба, Рынок, Обман, Кулинария, Длиннопост, Негатив

обязательно есть у всех представителей сем. Лососевые, и у всех сигов – так что если на ценнике написано муксун, чир или омуль, а все они сиговые, но жирового плавника нет, значит, вас явно и бессовестно обманывают.

1.2. Еще один пример подобной путаницы – даже более безобидной, чем в случае с атеринопсом и корюшками, но тем не менее, вносящий сумятицу в умы – это макрель и скумбрия. Многие потребители искренне считают, что это одна и та же рыба, но на самом деле, речь идет не только о разных видах, но даже родах, и два этих названия нельзя считать и синонимами.

Причина недоразумения опять в надписях на таре: англоязычные народы обозначают термином Mackerel и макрель, и скумбрию, но некоторым оптовикам слово макрель кажется более романтичным.

Эта путаница - в основном, в представлениях покупателей: на наших прилавках макрелей практически не встречал.

Время от времени в интернете вспыхивают споры: один ли и тот же вид макрель и скумбрия или разные. Мнения там разделяются примерно поровну.

На самом же деле, и скумбрий, и макрелей достаточно большое количество видов. И скумбрии - это совершенно не макрели, как и макрели - не скумбрии, хотя и относятся к сем. Скумбриевые Scombridae.

Атлантическая скумбрия Scomber scombrus

1.2.1.

Неправильные названия рыб на нашем рынке Рыба, Рынок, Обман, Кулинария, Длиннопост, Негатив

Японская скумбрия S. japonicus

1.2.2

Неправильные названия рыб на нашем рынке Рыба, Рынок, Обман, Кулинария, Длиннопост, Негатив

Африканская скумбрия S. colias

1.2.3.

Неправильные названия рыб на нашем рынке Рыба, Рынок, Обман, Кулинария, Длиннопост, Негатив

Африканская б/г и атлантическая.

2. Вторая причина подмены названий рыб – это откровенное и неприкрытое желание выдать дешевые виды рыб за более дорогие, а то и деликатесные. Часто таким обманом занимается не продавец за прилавком: на рынках рыбу нередко продают выходцы из степных республик, где рыбу особо и не едят, предпочитая баранину – так что продавец в названиях и сам не разбирается, а что писать на ценниках, диктуют его наниматели.

Например, того же пехерея продают и как ряпушку

2.1.

Неправильные названия рыб на нашем рынке Рыба, Рынок, Обман, Кулинария, Длиннопост, Негатив

и на ошибки перевода такое не спишешь: это уже больше похоже на мошенничество. К тому же на ценнике дописали – для большей, как вероятно кажется жуликам, убедительности – Камчатская, а это уже совсем враньё.

2.2. Чаще всего за омуля

2.2.1.

Неправильные названия рыб на нашем рынке Рыба, Рынок, Обман, Кулинария, Длиннопост, Негатив

или за других сиговых выдают рыбу ханос, она же молочная.

Их разводят в странах Юго-Восточной Азии, в первую очередь в Китае, на фермах в распресненной воде лиманов. Здесь на прилавке совсем не омуль, а именно ханос.

И здесь: не омуль, а ханос - это довольно распространенный обман

2.2.2.

Неправильные названия рыб на нашем рынке Рыба, Рынок, Обман, Кулинария, Длиннопост, Негатив

Вот он - ханос, купленный в той лавочке

2.2.3.

Неправильные названия рыб на нашем рынке Рыба, Рынок, Обман, Кулинария, Длиннопост, Негатив

Еще раз напомню: омуль относится к семейству Сиговые, и у него между спинным и хвостовым плавниками обязательно должен располагаться жировой плавник. У рыбы на фото его нет, и это совсем не омуль.

2.3. Кроме ханоса, чаще всего за другие – и дорогие – виды рыб выдают пангасиуса.

Его научное латинское название сомик Pangasianodon hypophthalmus.

Пангасиус обитал изначально в р. Меконг и её притоках – а когда выяснилось, что он выживает при сильном загрязнении воды, легко переносит дефицит кислорода и при этом быстро набирает массу, его стали выращивать чуть ли не по всей Юго-Восточной Азии.

Мелькали даже сообщения, что эта неприхотливый вид даже запускают на поля орошения, где он растет и не жалуется.

Мошенники же пытаются уверить, что продают вам муксуна

2.3.1.

Неправильные названия рыб на нашем рынке Рыба, Рынок, Обман, Кулинария, Длиннопост, Негатив

и даже тайменя

2.3.2.

Неправильные названия рыб на нашем рынке Рыба, Рынок, Обман, Кулинария, Длиннопост, Негатив

При этом, вероятно, продавцы не знают, что таймень занесен в ряде регионов в Красную книгу – и делать на прилавке ему нечего. Это не говоря о том, что настоящий таймень Hucho taimen – одинокий хищник, контролирующий большие участки акватории, и его просто не наловить в таких количествах, чтобы хватило на массовую продажу на московских рынках.


Тем не менее, название таймень кажется продавцам очень привлекательным, и этим тайменем кого только ни обозначают на ценниках

2.3.4.

Неправильные названия рыб на нашем рынке Рыба, Рынок, Обман, Кулинария, Длиннопост, Негатив

Филе этой, можно сказать, мусорной рыбы – которая уж точно не деликатес – продают как «Филе морского языка».

2.3.5.

Неправильные названия рыб на нашем рынке Рыба, Рынок, Обман, Кулинария, Длиннопост, Негатив

Это фото не с периферийных рынков, как многие другие кадры: не Москворецкий, не около м. Пражская и не у м. Теплый стан – филе пангасиуса называют морским языком и на Пятницком рыбном рынке, бутике деликатесов рядом с м. Новокузнецкая.

2.4. Настоящий морской язык – это дорогая камбала р. Solea

2.4.1.

В отличие от большинства видов камбал с ромбовидной формой тела, морской язык каплевидный.
Неправильные названия рыб на нашем рынке Рыба, Рынок, Обман, Кулинария, Длиннопост, Негатив

Филе из этой камбалы, за которую выдают пангасиуса, вам никто не сделает.

Ну, то есть сделают, конечно, если попросите, только стоить оно будет порядка $ 100 за кг.

Называть её именем сомика, питающегося фекалиями, просто хамство.

Кстати, сомики это общее название нескольких семейств отряда Сомообразные, представители некоторых из них достигают десятков кг – так что называть наших обычных речных сомов, пока они еще небольшого размера, сомиками неправильно: мелкие сомы – это сомята.

 

2.5. В тройку лидеров по фальсификации названий входит и толстолобик, оба вида: белый и пестрый – скромная застенчивая растительноядная рыба. Чаще всего его называют белорыбицей

2.5.1.1.

Неправильные названия рыб на нашем рынке Рыба, Рынок, Обман, Кулинария, Длиннопост, Негатив

но только настоящая белорыбица относится к сиговым, это самая крупная рыба из подсемейства – и родная сестра сибирской нельмы.

Понятно, что как бы толстолобики к ним ни примазывались, знаменитыми сиговыми деликатесами им уже не стать.

Но на всякий случай на рынках толстолобик бывает и нельмой

2.5.1.3.

Неправильные названия рыб на нашем рынке Рыба, Рынок, Обман, Кулинария, Длиннопост, Негатив

Настоящая же нельма Stenodus leucichthys nelma такая, И спутать её можно только с её же близкой родственницей белорыбицей Stenodus leucichthys, но никак не с толстолобиком.

2.6.
Неправильные названия рыб на нашем рынке Рыба, Рынок, Обман, Кулинария, Длиннопост, Негатив

Белорыбицу можно сделать и из макруруса

2.7.

Неправильные названия рыб на нашем рынке Рыба, Рынок, Обман, Кулинария, Длиннопост, Негатив

Рыба? Да. Белая? Да.

Ну и какие претензии. А рядом лежит краснорыбица, всё честно. Хотя не факт, что нерка.

Еще толстолобика продают как форель – к тому же горную

2.5.3.

Неправильные названия рыб на нашем рынке Рыба, Рынок, Обман, Кулинария, Длиннопост, Негатив

Как муксуна. Справа от него пангасиус – и опять как якобы таймень /см. 2.3.3./, к тому же с него еще и содрали шкуру: наверное, чтобы покупателю было труднее узнать.

2.5.4.

Неправильные названия рыб на нашем рынке Рыба, Рынок, Обман, Кулинария, Длиннопост, Негатив

2.8. Широко распространено и чуть ли не повсеместно встречается абсолютно некорректное и жульническое предложение желтохвоста как тунца – а они нисколько не родственники, относятся к разным семействам, что обуславливает и значительную разницу в их гастрономических характеристиках.

Все тунцы – а их более 15-ти видов – принадлежат к сем. Скумбриевые, Scombridae; а Желтохвост Seriola quinqueradiata относится к семейству Carangidae Ставридовые – и пропасть между ними примерно, как между представителями Сем. Псовые и Сем. Кошачьи.

Тем не менее

2.8.1.

Неправильные названия рыб на нашем рынке Рыба, Рынок, Обман, Кулинария, Длиннопост, Негатив
Неправильные названия рыб на нашем рынке Рыба, Рынок, Обман, Кулинария, Длиннопост, Негатив

2.8.3. И опять это не с помойки: – желтохвоста называют тунцом и на Пятницком рыбном рынке рядом с Новокузнецкой.

Неправильные названия рыб на нашем рынке Рыба, Рынок, Обман, Кулинария, Длиннопост, Негатив
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