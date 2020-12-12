Неправильные названия рыб на нашем рынке

Будучи ихтиологом по образованию с соответствующей записью в дипломе, проработавшим во ВНИРО 10 лет по специальности и участвовавшим в 5-ти океанических научных экспедициях по полгода каждая, большинство рыб на наших прилавках узнаю не то чтобы в лицо – т.к. многие продаются без головы – но уверенно определяю до вида по плавникам, кожным покровам, характеру чешуи, рисунку боковой линии и других характерным признакам, не очень заметным для потребителя-непрофессионала.
Покупатели же, не обладающие в большинстве специальными знаниями, обычно верят тому, что написано на ценниках – а названия рыб там нередко перевраны либо по неграмотности продавца или поставщика, либо совершенно осознанно: чтобы обмануть покупателя.
Разобрать все случаи фальсификации, наверное, не смогу: много примеров просто частной неграмотности, но постараюсь рассказать о самых массовых, нахальных и неприятных.
Материал для этой статьи собирал 12 лет: фотографировал прилавки на рынках и в магазинах – поэтому многие цены кажутся сегодня на удивление низкими, многие уже забыли, насколько дешевле была рыба даже 3 года назад, а резко вверх цены подскочили в 2014 г. после санкций в отношении РФ стран, не согласных с присоединением Крыма, и ответным запретом России на ввоз их продуктов.
Сравнение прежних цен с нынешними достаточно интересно, но речь в этом материале прежде всего о перевранных торговых наименованиях, сознательном обмане и введении в заблуждение покупателей, а также об общей неграмотности.
Фото в обзоре пронумерованы, чтобы удобнее задавать дополнительные вопросы.
Неправильные названия рыб – как и продуктов вообще – можно сгруппировать в несколько категорий, и появляются они на ценниках по нескольким конкретным причинам.
1. Самые невинные, но от этого не менее досадные случаи – это ошибки и неточности перевода названий, указанных на маркировке коробов с импортной продукцией.
1.1. На прилавках часто можно видеть представителей сем. Атеринопсовые Atherinopsidae, обитающих в морях, омывающих Латинскую Америку. Эта рыба длиной порядка 20-25 см с желто-зеленоватой спиной и серебристо-белой полосой вдоль боковой линии от головы к хвосту относятся к нескольким близким родам, и местные тамошние названия у них – пехерей, менидия и некоторые еще: в зависимости от видовой принадлежности и региона.
Однако у нас их чаще всего продают под именем корюшки
1.1.1.
и это как раз ошибка перевода. Маркировка импортной рыбы дается, как правило, на английском – и на коробах с этой рыбой она обозначена как Smelt. Путаница с названиями случаются в англоговорящих странах хотя и реже, чем у нас, но тоже бывает: достаточно вспомнить, как они там обозначают одним и тем же словом Lobster и омаров с клешнями, и лангустов – совсем без клешней, но с длинными усами-антеннами. Так и термин Smelt равно относится и к корюшке, и к этим абсолютно не родственным корюшке пехереям, и если случаи продажи этих достаточно плебейских аргентинских и бразильских видов как корюшки еще можно объяснить казусом лингвистики, то уж приписывать на ценнике Питерская – наглость совершенно несусветная: к нашей вкуснейшей корюшке их пехерей не имеет никакого отношения.
Главное, на что нужно обратить здесь внимание при покупке, когда видите такую вызывающую сомнения «корюшку» – на наличие или отсутствие сверху на хвостовом стебле так называемого жирового плавника: это небольшой плавничок между спинным и хвостовым плавниками /называется жировым он потому, что – в отличие от остальных плавников – лишен скелетной костной основы/, и если его нет, то под видом корюшки вам подсовывают что-то другое.
Кроме корюшек, такой жировой плавник
1.1.2.
обязательно есть у всех представителей сем. Лососевые, и у всех сигов – так что если на ценнике написано муксун, чир или омуль, а все они сиговые, но жирового плавника нет, значит, вас явно и бессовестно обманывают.
1.2. Еще один пример подобной путаницы – даже более безобидной, чем в случае с атеринопсом и корюшками, но тем не менее, вносящий сумятицу в умы – это макрель и скумбрия. Многие потребители искренне считают, что это одна и та же рыба, но на самом деле, речь идет не только о разных видах, но даже родах, и два этих названия нельзя считать и синонимами.
Причина недоразумения опять в надписях на таре: англоязычные народы обозначают термином Mackerel и макрель, и скумбрию, но некоторым оптовикам слово макрель кажется более романтичным.
Эта путаница - в основном, в представлениях покупателей: на наших прилавках макрелей практически не встречал.
Время от времени в интернете вспыхивают споры: один ли и тот же вид макрель и скумбрия или разные. Мнения там разделяются примерно поровну.
На самом же деле, и скумбрий, и макрелей достаточно большое количество видов. И скумбрии - это совершенно не макрели, как и макрели - не скумбрии, хотя и относятся к сем. Скумбриевые Scombridae.
Атлантическая скумбрия Scomber scombrus
1.2.1.
Японская скумбрия S. japonicus
1.2.2
Африканская скумбрия S. colias
1.2.3.
Африканская б/г и атлантическая.
2. Вторая причина подмены названий рыб – это откровенное и неприкрытое желание выдать дешевые виды рыб за более дорогие, а то и деликатесные. Часто таким обманом занимается не продавец за прилавком: на рынках рыбу нередко продают выходцы из степных республик, где рыбу особо и не едят, предпочитая баранину – так что продавец в названиях и сам не разбирается, а что писать на ценниках, диктуют его наниматели.
Например, того же пехерея продают и как ряпушку
2.1.
и на ошибки перевода такое не спишешь: это уже больше похоже на мошенничество. К тому же на ценнике дописали – для большей, как вероятно кажется жуликам, убедительности – Камчатская, а это уже совсем враньё.
2.2. Чаще всего за омуля
2.2.1.
или за других сиговых выдают рыбу ханос, она же молочная.
Их разводят в странах Юго-Восточной Азии, в первую очередь в Китае, на фермах в распресненной воде лиманов. Здесь на прилавке совсем не омуль, а именно ханос.
И здесь: не омуль, а ханос - это довольно распространенный обман
2.2.2.
Вот он - ханос, купленный в той лавочке
2.2.3.
Еще раз напомню: омуль относится к семейству Сиговые, и у него между спинным и хвостовым плавниками обязательно должен располагаться жировой плавник. У рыбы на фото его нет, и это совсем не омуль.
2.3. Кроме ханоса, чаще всего за другие – и дорогие – виды рыб выдают пангасиуса.
Его научное латинское название сомик Pangasianodon hypophthalmus.
Пангасиус обитал изначально в р. Меконг и её притоках – а когда выяснилось, что он выживает при сильном загрязнении воды, легко переносит дефицит кислорода и при этом быстро набирает массу, его стали выращивать чуть ли не по всей Юго-Восточной Азии.
Мелькали даже сообщения, что эта неприхотливый вид даже запускают на поля орошения, где он растет и не жалуется.
Мошенники же пытаются уверить, что продают вам муксуна
2.3.1.
и даже тайменя
2.3.2.
При этом, вероятно, продавцы не знают, что таймень занесен в ряде регионов в Красную книгу – и делать на прилавке ему нечего. Это не говоря о том, что настоящий таймень Hucho taimen – одинокий хищник, контролирующий большие участки акватории, и его просто не наловить в таких количествах, чтобы хватило на массовую продажу на московских рынках.
Тем не менее, название таймень кажется продавцам очень привлекательным, и этим тайменем кого только ни обозначают на ценниках
2.3.4.
Филе этой, можно сказать, мусорной рыбы – которая уж точно не деликатес – продают как «Филе морского языка».
2.3.5.
Это фото не с периферийных рынков, как многие другие кадры: не Москворецкий, не около м. Пражская и не у м. Теплый стан – филе пангасиуса называют морским языком и на Пятницком рыбном рынке, бутике деликатесов рядом с м. Новокузнецкая.
2.4. Настоящий морской язык – это дорогая камбала р. Solea
2.4.1.В отличие от большинства видов камбал с ромбовидной формой тела, морской язык каплевидный.
Филе из этой камбалы, за которую выдают пангасиуса, вам никто не сделает.
Ну, то есть сделают, конечно, если попросите, только стоить оно будет порядка $ 100 за кг.
Называть её именем сомика, питающегося фекалиями, просто хамство.
Кстати, сомики это общее название нескольких семейств отряда Сомообразные, представители некоторых из них достигают десятков кг – так что называть наших обычных речных сомов, пока они еще небольшого размера, сомиками неправильно: мелкие сомы – это сомята.
2.5. В тройку лидеров по фальсификации названий входит и толстолобик, оба вида: белый и пестрый – скромная застенчивая растительноядная рыба. Чаще всего его называют белорыбицей
2.5.1.1.
но только настоящая белорыбица относится к сиговым, это самая крупная рыба из подсемейства – и родная сестра сибирской нельмы.
Понятно, что как бы толстолобики к ним ни примазывались, знаменитыми сиговыми деликатесами им уже не стать.
Но на всякий случай на рынках толстолобик бывает и нельмой
2.5.1.3.
Настоящая же нельма Stenodus leucichthys nelma такая, И спутать её можно только с её же близкой родственницей белорыбицей Stenodus leucichthys, но никак не с толстолобиком.2.6.
Белорыбицу можно сделать и из макруруса
2.7.
Рыба? Да. Белая? Да.
Ну и какие претензии. А рядом лежит краснорыбица, всё честно. Хотя не факт, что нерка.
Еще толстолобика продают как форель – к тому же горную
2.5.3.
Как муксуна. Справа от него пангасиус – и опять как якобы таймень /см. 2.3.3./, к тому же с него еще и содрали шкуру: наверное, чтобы покупателю было труднее узнать.
2.5.4.
2.8. Широко распространено и чуть ли не повсеместно встречается абсолютно некорректное и жульническое предложение желтохвоста как тунца – а они нисколько не родственники, относятся к разным семействам, что обуславливает и значительную разницу в их гастрономических характеристиках.
Все тунцы – а их более 15-ти видов – принадлежат к сем. Скумбриевые, Scombridae; а Желтохвост Seriola quinqueradiata относится к семейству Carangidae Ставридовые – и пропасть между ними примерно, как между представителями Сем. Псовые и Сем. Кошачьи.
Тем не менее
2.8.1.
2.8.3. И опять это не с помойки: – желтохвоста называют тунцом и на Пятницком рыбном рынке рядом с Новокузнецкой.
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