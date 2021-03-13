7 малоизвестных городов с богатой историей

Туристический маршрут большинства людей проходит по наиболее «разрекламированным» местам. Венеция, Пиза, Париж, Прага — да в конце-концов, наш мир не настолько мал! Надоело выбирать путешествия по советам друзей? Попробуйте побывать в действительно необычных и мало кому известных городах, память о которых осталась в истории мира действительно только чудом.









Меса-Верде

Лептис Магна

Вирупакши

Сьюдад-Пердида

Ктесифон

Ани

Паленке