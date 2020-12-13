Первый билет в Диснейленд, селфи с Марса и др фотографии, ставшие культовыми в XX веке

С тех пор как была изобретена камера, она стала тем самым главным инструментом для документирования не только повседневной жизни, но и истории человечества. В нашем обзоре собраны некоторые из самых интересных изображений всех времён, сделанных на протяжении десятилетий: от величайших моментов до самых страшных злодеяний, о которых говорили и говорят во всём мире.
1. Операция «Доминик»
Испытание ядерного оружия. \ Фото: s.hi-news.ru.
Этот снимок был сделан 11 мая 1962 года во время операции «Доминик», представляющей собой серию различных испытаний ядерного оружия, проведённых США в разгар Холодной войны. На фотографии запечатлено одно из испытаний под названием «Меч-рыба», включающее в себя противолодочные ракеты и ядерные глубинные бомбы W44, предназначенные для нанесения удара по советским подводным лодкам.
2. Полёт вокруг Статуи Свободы
Уилбур Райт летает вокруг Статуи Свободы. \ Фото: turkishdailynews.net.
Уилбур Райт, один из братьев, прославился не только изобретением аэроплана, а и своим сенсационным полётом вокруг Статуи Свободы в 1909 году, когда его попросили принять участие в воздушном шоу, организованном в честь празднования трёхсотлетия Нью-Йорка. Полёт состоялся 29 сентября и длился не более пяти минут, но вызвал настоящий переполох у зрителей и прессы, сделав Райта настоящей звездой.
3. Велосипед American Star
Уилл Роберстон, 1885 год. \ Фото: social.samyroad.com.
Велосипед American Star первоначально был создан в 1880 году. Конструкция состояла из двух колёс: высокого заднего и небольшого переднего, предотвращающего опрокидывание велосипеда вперёд.
На этом знаковом снимке 1885 года запечатлён Уилл Роберстон, член Вашингтонского велосипедного клуба, катающийся на «Звезде» по ступеням здания Капитолия Соединенных Штатов.
4. Лайнер «Королева Мэри»
Лайнер «Королева Мэри». \ Фото: pinterest.com.
Во время Второй мировой войны отставной британский океанский лайнер «Королева Мэри» использовался для переправки солдат из Штатов в Великобританию для участия в военных действиях. Этот огромный корабль был замечен и пойман в объектив камеры 20 июня 1945 года, когда тысячи американских солдат возвращались домой.
5. Статуя Свободы
Статуя Свободы. \ Фото: turkishdailynews.net.
Безусловно, история Статуи Свободы интересна. Но мало кто знает о том, как она попала в Нью-Йорк, и тем более мало кто видел, как эту статую возводили.
В 1878 году голова Статуи Свободы была выставлена на Всемирной выставке в Париже, в стране, где её создавали по частям. А несколько лет спустя, в 1885 году, ящики с основными частями статуи были отправлены французским пароходом в Нью-Йорк, и строительство началось всерьёз.
6. Модные футболки с лого Apple
Модные футболки с логотипом Apple. \ Фото: antyradio.pl.
На протяжении многих лет Apple была известна тем, что создавала интересные, вдохновляющие и впечатляющие дизайны и техногенные новинки. Давным-давно, в 1980-х годах, у технологического бренда была также довольно привлекательная одежда с логотипом компании, которую зачастую покупали суперфаны «яблочного» бренда.
7. Реактивный самолёт
FA-18 идёт на трансзвуковой скорости. \ Фото: lint.com.
На снимке высокоскоростной реактивный самолёт F-18, заснятый в момент перехода на трансзвуковую скорость.
Он известен как паровой конус и представляет собой, по сути, облако конденсированной воды, которое образовалось вокруг самолёта, когда он проходит через влажный воздух с высокой скоростью.
8. Велосипед Spacelander
Космический Корабль Боудена. \ Фото: pinterest.co.uk.
Велосипед Spacelander считался чудом послевоенного дизайна. Первоначально он был создан британским дизайнером Бенджамином Боуденом в 1946 году. И несмотря на то, что многие по тем временам были в восторге от увиденного изобретения, оно так и не было запущено в массовое производство. Было сделано всего пятьсот штук, что делает его одним из самых странных и редких велосипедов, когда-либо созданных.
9. Пульт дистанционного управления Motorola
Пульт дистанционного управления Motorola. \ Фото: google.com.
В настоящее время человек с лёгкостью может управлять телевизором с помощью голосовых команд, умных помощников и многого другого. Технология прошла долгий путь прежде чем достигла таких высот. В 1960-е годы всё было совсем по-другому. Во-первых, на то время было не так уж много телевизионных каналов. Тем не менее, в 1956 году компания Motorola впервые представила свой транзисторный пульт дистанционного управления для телевидения, чтобы облегчить человеку переключение каналов.
Пульт дистанционного управления Zenith. \ Фото: twitter.com.
Но на самом деле Motorola не была первой компанией, выпустившей пульт дистанционного управления - это была радиокорпорация Zenith в 1950 году, которая и дала толчок для дальнейших разработок данного направления.
10. Средства защиты от чумы
Защитные маски от чумы. \ Фото: brigin.lt.
На этом снимке 1912 года запечатлена пара людей, одетых в специальные защитные костюмы, которые помогали им избежать заражения чумой во время исследований эпидемии на Филиппинах.
11. Самая первая фотография молнии
Первая фотография молнии. \ Фото: tumbral.com.
В 1882 году Уильям Дженнингс сделал самую первую фотографию молнии, когда-либо задокументированную. Хотя это и не самое впечатляющее природное явление, тем не менее, это изображение стало историческим моментом для фотографии в целом.
12. Селфи с Марса
Селфи с Марса. \ Фото: clubic.com.
Человеческая раса вполне может быть одержима селфи, но НАСА заставит нас поверить, что роботы тоже одержимы. Этот снимок был сделан марсоходом НАСА Curiosity на поверхности Марса.
13. Первая ракета с мыса Канаверал
Запуск первой ракеты с мыса Канаверал. \ Фото: michaelstephenwills.com.
На этом снимке из архива НАСА изображена первая ракета, запущенная с мыса Канаверал в 1950-х гг. Bumper II должна была достичь новых рекордных для того времени высот и превысить нынешнюю орбиту Международной космической станции.
14. Замёрзший Ниагарский водопад
Замёрзший Ниагарский водопад. \ Фото: twitter.com.
На этой фотографии, сделанной где-то в начале 1900-х годов, изображён замёрзший Ниагарский водопад. Довольно яркое зрелище, которое не такое уж и редкое. Но по тем временам не каждый мог себе позволить запечатлеть подобное явление.
15. Первый проданный билет в Диснейленд
Первый проданный билет в Диснейленд. \ Фото: demotywatory.pl.
В 1955 году Диснейленд впервые открыл свои ворота. Первый в истории билет был продан брату Уолта Диснея Рою О. Диснею за один доллар. Однако первым настоящим клиентом был студент колледжа по имени Дэвид Макферсон. Мистер Макферсон удостоился этой чести, встав в два часа ночи, чтобы присоединиться к шести тысячам других людей, стоявших в очереди и желающих войти в парк. Молодой человек оказался настоящим счастливчиком, который приобрёл билет № 2, став первым настоящим гостем, вошедшим в парк, и в награду получил пожизненный пропуск.
16. Рисунки Луны
Рисунки Луны Галилео Галилея. \ Фото: imgur.com.
Галилео Галилей был итальянским астрономом, который был известен как отец нескольких наук, включая наблюдательную астрономию, современную физику, научный метод и современную науку тоже.
В 1610 году он прославился тем, что опубликовал изображения Луны, как он наблюдал её в телескоп. Они были опубликованы в «Sidereus Nuncius», астрономической брошюре, в которой подробно описывались наблюдения Луны и созвездий. Может и не совсем так ярко, как фотографии Луны, которые мы видели сегодня, но невероятно впечатляюще для того времени.
17. Пилот-сорвиголова
Мерле Ларсон демонстрирует небольшой трюк в воздушном шоу. \ Фото: imgur.com.
Эта фотография из 1960-х годов, похоже, показывает безумно храброго пилота, вручную перезапускающего пропеллер своего самолёта прямо в воздухе. На самом деле это была часть трюка с воздушным шоу.
Фотограф объяснил:
«Я сфотографировал это в ноябре 1946 года, и на снимке Мерле Ларсон демонстрирует небольшой трюк в воздушном шоу, который он сделал. Складывается впечатление, что он один в самолёте, но на самом деле есть ещё один пилот (Глэдис Дэвис), который управляет самолётом с заднего сиденья при помощи верёвки, привязанной к штурвалу. Мерле был пилотом времён Второй мировой войны, лётным инструктором, изобретателем и строителем трёх необычных самолётов, базирующихся в Бьюкенен-Филд, Конкорд, Калифорния».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии