Самые древние блюда

Сладкий хлеб из лесных орехов (лещины)

Пшеничная мука, орехи и мёд- смешанные в определённой пропорции, которую нам, простым смертным ни за что не узнать, должны быть вылеплены в форме короны и поставлены на открытом воздухе минут на сорок. После чего в ход шли горячие камни – техника, пережившая тысячелетия. Ровно таким-же, каменным, способом готовился знаменитый древнеегипетский хлеб. С той лишь разницей, что египтяне обязательно использовали горшки с характерной крышкой для придания хлебу священной формы и сакрального смысла. Доказано, что в Египте не использовали дрожжей – вся работа по закваске возлагалась на микроорганизмы, свободно летающие в воздухе.