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Очаровательные Красные земли в Китае

Донгхуан является сельскохозяйственным районом, расположенным в районе гор Вуменг. Эти живописные места стали одним из самых любимых мест для китайских фотографов и все это благодаря удивительной местной красной почве. Пейзажи Вуменг были впервые обнаружены в середине 90-х годов. Первые фотографы, которые пришли сюда и сняли несколько фотографий, завоевали международные награды. Не желая делить такую красоту с другими фотографами, они долгое время держали местонахождение этого района в секрете.

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Со временем, однако, все больше людей узнали об этом месте. Контрастная  красная почва, желтая гречка, и блестящие синие небеса делают это место раем для фотографов.

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Очаровательные Красные земли в Китае.

 

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Очаровательные Красные земли в Китае.

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Очаровательные Красные земли в Китае.

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Очаровательные Красные земли в Китае.

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Очаровательные Красные земли в Китае.

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Очаровательные Красные земли в Китае.

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Очаровательные Красные земли в Китае.

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Очаровательные Красные земли в Китае.

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