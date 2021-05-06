Почему распалась великая Османская империя: Новые выводы историков

Османская империя в период наибольшего расцвета.

Последний османский султан вынужден был спасаться бегством.

#1. Османская империя была преимущественно аграрным государством

Страна слишком отставала в промышленном развитии от других.

Султаны Османской империи.

#2. Слишком уж разрознёнными были территории османского государства

Различные народы, входившие в состав империи всё более жаждали независимости.

#3. Население Османской империи было малограмотным

Империя страдала от нехватки квалифицированных специалистов.

#4. Османская империя была обескровлена враждебными государствами

Враждебные государства старались разорвать империю на части, чтобы ослабить.

Внутренние противоречия тоже были слишком велики.

#5. Соперничество с Россией оказалось роковым

Соперничество двух империй стоило османам слишком дорого.

#6. В Первой мировой войне османы выбрали не ту сторону

Из осколков Османской империи образовалась современная Турция.