Вещи и вопросы, в которых наука ещё не разобралась

Вопреки расхожему мнению, что ученые знают всё и могут объяснить всё с научной точки зрения, на самом деле, это далеко не так. Часто бывает, что новые исследования опровергают старые научные теории. Прогресс не стоит на месте. Но всегда найдется нечто такое, в чем наука просто ещё до конца не разобралась. Например:
Питание
Хотя у нас есть общее представление о том, что значит здоровое питание и вредная еда, наука до сих пор активно исследует этот вопрос.
Из чего состоит ядро Земли
Мы знаем, что внутреннее ядро твердое, а внешнее – жидкое, и мы уверены, что оба ядра состоят в основном из никеля и железа … но дело в том, что проб никто никогда не брал.
Почему мы зеваем
Никто не может объяснить, почему. Конечно, мы устаем. Но что же заставляет нас зевать, и что это нам дает?
Что образует магнитное поле Земли
Мы не знаем, каким образом внешнее ядро производит его, и мы не имеем ни малейшего понятия, почему оно меняет направление время от времени. На самом деле, мы знаем больше, что происходит внутри Солнца, чем внутри Земли.
Уникальны ли отпечатки пальцев
Обнаружили отпечатки пальцев, которые были так похожи, что сканеры не могли отличить их. Так верить ли после этого тому, что у нас у всех уникальные отпечатки пальцев?
Эффект МакКлинток
Такое название получил процесс, в ходе которого у женщин, живущих вместе или в непосредственной близости друг от друга, наблюдалась синхронность менструальных циклов. Помимо сомнительных исследований, проведенных в 70-х годах, нет никаких научных доказательств этому.
Сахар вызывает гиперактивность
На самом деле в настоящее время есть много доказательств, что сахар не оказывает влияние на гиперактивность.
Почему мы спим
Мы, безусловно, не перенапрягаемся каждый день, чтобы требовать 8 часов отдыха на восстановление. Объяснить это не так просто, как кажется.
Детекторы лжи
Существует много сомнений по поводу эффективности полиграфа и целесообразности его использования в судебной практике, потому что нет никаких научных доказательств того, что полученные результаты на 100% верны.
Луна
Хотя существует много теорий, мы все еще до конца не выяснили, почему Земля имеет такой большой спутник. Если бы Луна была меньше, то осевые колебания Земли были бы гораздо сильнее, из-за чего жизнь на планете была бы невозможной. Такая большая Луна, придающая устойчивость нашей Земле, чрезвычайно редкое явление во Вселенной.
Вызывает ли сахарозаменитель рак
Исследование по «доказательству» этого было разоблачено. Более того, исследование по этому вопросу финансировалось конкурентами-сахарозаводчиками.
Полезен ли витамин С во время простуды
Существует доказательство того, что витамин С на самом деле не помогает победить простуду. Он полезен, конечно же, и может помочь вам не схватить простуду, но если вы уже простудились … он вряд ли поможет.
Боль
Мы до сих пор не знаем, как реально ее измерить!
Лед
Мы не знаем, почему он скользкий. Да, мы знаем, что тонкий слой жидкости на поверхности льда делает его скользким; нам просто не понятно, почему лед образует этот слой, а другие твердые вещества нет. Есть несколько гипотез, которые пытаются объяснить это, но единого мнения нет до сих пор!
Как действует анестезирующее средство
Например, «веселящий газ». Вопрос в том, действительно ли это средство предохраняет нас от чувства боли во время хирургической операции? Или же оно просто блокирует нашу память и не дает нам вспомнить о боли …
Как ездит велосипед
Вот еще один, казалось бы, глупый вопрос, но в физике это что-то вроде дилеммы. До сих пор нам не понятен точный механизм, при котором ускорение делает велосипед устойчивым.
Сознание
Мы даже не уверены, что это такое, а доказать, что оно существует, не можем и подавно.
Гравитация
Конечно, мы знаем, что она есть. Но мы не знаем, каким образом эта сила действует. Гравитация остается глубочайшей тайной для науки.
Магниты
Точный механизм действия магнетизма до сих пор до конца не изучен.
Как действуют антидепрессанты
Как и в случае с гравитацией, мы знаем только, что, безусловно, испытываем на себе действие антидепрессантов, но как это происходит, мы не знаем. Чтобы понять процессы, происходящие в нашем мозге, предстоит еще проделать грандиозную работу.
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