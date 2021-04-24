С нами не соскучишься!

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Вещи и вопросы, в которых наука ещё не разобралась

Вопреки расхожему мнению, что ученые знают всё и могут объяснить всё с научной точки зрения, на самом деле, это далеко не так. Часто бывает, что новые исследования опровергают старые научные теории. Прогресс не стоит на месте. Но всегда найдется нечто такое, в чем наука просто ещё до конца не разобралась. Например:

Питание


Вещи и вопросы, в которых наука ещё не разобралась

Хотя у нас есть общее представление о том, что значит здоровое питание и вредная еда, наука до сих пор активно исследует этот вопрос.

Из чего состоит ядро Земли


Вещи и вопросы, в которых наука ещё не разобралась

Мы знаем, что внутреннее ядро твердое, а внешнее – жидкое, и мы уверены, что оба ядра состоят в основном из никеля и железа … но дело в том, что проб никто никогда не брал.

Почему мы зеваем


Вещи и вопросы, в которых наука ещё не разобралась

Никто не может объяснить, почему. Конечно, мы устаем. Но что же заставляет нас зевать, и что это нам дает?

Что образует магнитное поле Земли


Вещи и вопросы, в которых наука ещё не разобралась

Мы не знаем, каким образом внешнее ядро производит его, и мы не имеем ни малейшего понятия, почему оно меняет направление время от времени. На самом деле, мы знаем больше, что происходит внутри Солнца, чем внутри Земли.

Уникальны ли отпечатки пальцев


Вещи и вопросы, в которых наука ещё не разобралась

Обнаружили отпечатки пальцев, которые были так похожи, что сканеры не могли отличить их. Так верить ли после этого тому, что у нас у всех уникальные отпечатки пальцев?

Эффект МакКлинток


Вещи и вопросы, в которых наука ещё не разобралась

Такое название получил процесс, в ходе которого у женщин, живущих вместе или в непосредственной близости друг от друга, наблюдалась синхронность менструальных циклов. Помимо сомнительных исследований, проведенных в 70-х годах, нет никаких научных доказательств этому.

Сахар вызывает гиперактивность


Вещи и вопросы, в которых наука ещё не разобралась

На самом деле в настоящее время есть много доказательств, что сахар не оказывает влияние на гиперактивность.

Почему мы спим


Вещи и вопросы, в которых наука ещё не разобралась

Мы, безусловно, не перенапрягаемся каждый день, чтобы требовать 8 часов отдыха на восстановление. Объяснить это не так просто, как кажется.

Детекторы лжи


Вещи и вопросы, в которых наука ещё не разобралась

Существует много сомнений по поводу эффективности полиграфа и целесообразности его использования в судебной практике, потому что нет никаких научных доказательств того, что полученные результаты на 100% верны.

Луна


Вещи и вопросы, в которых наука ещё не разобралась

Хотя существует много теорий, мы все еще до конца не выяснили, почему Земля имеет такой большой спутник. Если бы Луна была меньше, то осевые колебания Земли были бы гораздо сильнее, из-за чего жизнь на планете была бы невозможной. Такая большая Луна, придающая устойчивость нашей Земле, чрезвычайно редкое явление во Вселенной.

Вызывает ли сахарозаменитель рак


Вещи и вопросы, в которых наука ещё не разобралась

Исследование по «доказательству» этого было разоблачено. Более того, исследование по этому вопросу финансировалось конкурентами-сахарозаводчиками.

Полезен ли витамин С во время простуды


Вещи и вопросы, в которых наука ещё не разобралась

Существует доказательство того, что витамин С на самом деле не помогает победить простуду. Он полезен, конечно же, и может помочь вам не схватить простуду, но если вы уже простудились … он вряд ли поможет.

Боль


Вещи и вопросы, в которых наука ещё не разобралась

Мы до сих пор не знаем, как реально ее измерить!

Лед


Вещи и вопросы, в которых наука ещё не разобралась

Мы не знаем, почему он скользкий. Да, мы знаем, что тонкий слой жидкости на поверхности льда делает его скользким; нам просто не понятно, почему лед образует этот слой, а другие твердые вещества нет. Есть несколько гипотез, которые пытаются объяснить это, но единого мнения нет до сих пор!

Как действует анестезирующее средство


Вещи и вопросы, в которых наука ещё не разобралась

Например, «веселящий газ». Вопрос в том, действительно ли это средство предохраняет нас от чувства боли во время хирургической операции? Или же оно просто блокирует нашу память и не дает нам вспомнить о боли …

Как ездит велосипед


Вещи и вопросы, в которых наука ещё не разобралась

Вот еще один, казалось бы, глупый вопрос, но в физике это что-то вроде дилеммы. До сих пор нам не понятен точный механизм, при котором ускорение делает велосипед устойчивым.

Сознание


Вещи и вопросы, в которых наука ещё не разобралась

Мы даже не уверены, что это такое, а доказать, что оно существует, не можем и подавно.

Гравитация


Вещи и вопросы, в которых наука ещё не разобралась

Конечно, мы знаем, что она есть. Но мы не знаем, каким образом эта сила действует. Гравитация остается глубочайшей тайной для науки.

Магниты


Вещи и вопросы, в которых наука ещё не разобралась

Точный механизм действия магнетизма до сих пор до конца не изучен.

Как действуют антидепрессанты


Вещи и вопросы, в которых наука ещё не разобралась

Как и в случае с гравитацией, мы знаем только, что, безусловно, испытываем на себе действие антидепрессантов, но как это происходит, мы не знаем. Чтобы понять процессы, происходящие в нашем мозге, предстоит еще проделать грандиозную работу.

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