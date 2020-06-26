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Вирусолог объяснил, что влияет на смертность от коронавируса. И это не уровень медицины

Вирусолог объяснил, что влияет на смертность от коронавируса. И это не уровень медицины

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Число погибших от COVID-19 может отличатся даже в пределах одной страны

Уровень смертности от коронавируса даже в пределах одной страны может внушительно отличаться. Это связано с тем, что в разных регионах распространяется разные типы COVID-19, поделился с URA.RU вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Летальность неодинакова в разных районах мира и даже в разных районах страны. Думаю, это связано с тем, что распространяются неодинаковые линии вируса. Это разные мутации, но мы пока не знаем, какое значение они имеют. Этот вопрос будет изучаться», — сказал профессор.

Собеседник привел в пример эпидемию коронавируса в США. В южных штатах страны летальность составляет 1-2%, а в северных — 5-6%. При этом пока нельзя говорить о спаде инфекции, напротив, начался рост заболевших. Например, на этой неделе ВОЗ зафиксировала новую вспышку в Европе, напоминает RT. «Но летальность совершенно отчетливо уменьшается. Это, помимо прочего, связано с тем, что постепенно улучается система лечения людей», резюмирует Альтштейн. По прогнозам ученого, со временем смертность от коронавируса снизится по всему миру, но сам COVID-19 никуда не пропадет. 

 

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